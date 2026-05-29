Fox ESS anuncia su cambio de marca antes de la feria SNEC, presentando una nueva trayectoria de marca

(Información remitida por la empresa firmante)

WENZHOU, China, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Fox ESS, líder mundial en soluciones de energía renovable, anunció hoy su renovación de marca, un paso importante en su continuo camino de innovación, confianza y compromiso a largo plazo con un futuro más resiliente. Tras siete años de crecimiento y un reconocimiento constante en el sector, Fox ESS evoluciona su identidad de marca para reflejar el impulso de su misión.

En los últimos años, Fox ESS ha alcanzado hitos significativos. Según S&P Global Energy, la compañía se posicionó como líder mundial en cuota de mercado de almacenamiento de energía residencial en 2025. Gracias a su sólido rendimiento y la confianza de sus clientes, Fox ESS continúa expandiendo su presencia global, respaldada por seis centros de I+D, más de 5.700 empleados y presencia en más de 70 países y regiones.

Esta renovación de marca refleja una convicción que ha guiado a Fox ESS desde sus inicios: "El sol brilla para todos, y su energía también debería hacerlo". Al entrar en esta nueva etapa, la marca perfeccionará la forma en que comunica su historia, ofreciendo una identidad visual más clara y experiencias de marca más inmersivas al mercado.

Una nueva identidad visual arraigada en el espíritu de la energía solar

Inspirado en la fuerza y el dinamismo de las tormentas solares, el nuevo logotipo de Fox ESS captura un espíritu audaz y en constante evolución, equilibrando la calidez de la luz con el potencial ilimitado de la energía limpia.

Manteniendo los valores fundamentales de Fox ESS e introduciendo una nueva dirección para el futuro, el nuevo logotipo se basa en una forma refinada y fluida. Representa la circulación continua y la liberación sin esfuerzo de la energía, reflejando la vitalidad y el impulso ascendente de Fox ESS.

El rediseño de la marca también introduce una paleta de colores completamente nueva, basada en dos tonos primarios:

Púrpura Energía: inspirado en el color que se suele ver al amanecer, transmite vitalidad y representa el poder del Sol y el amplio potencial del universo. Equilibra la estabilidad con el dinamismo, una expresión externa del espíritu de la marca.

inspirado en el color que se suele ver al amanecer, transmite vitalidad y representa el poder del Sol y el amplio potencial del universo. Equilibra la estabilidad con el dinamismo, una expresión externa del espíritu de la marca. Blanco Puro: representa pureza, claridad y minimalismo. Como color de ausencia y reflexión, el blanco simboliza la dedicación de Fox ESS a ofrecer mejores productos y soluciones.

Los colores de apoyo incluyen Morado Estelar, Morado Tecnológico, Gris Profesional y Verde Innovación, que resaltan la convicción de la marca de que la tecnología y la naturaleza pueden coexistir en armonía.

Nuevas tipografías para mayor coherencia y voz de marca.

Para expresar simplicidad, estabilidad y ritmo, Fox ESS ha seleccionado tipografías específicas para inglés y chino con el fin de fortalecer la coherencia de la marca en todos los mercados:

Poppins para la marca en inglés

para la marca en inglés Foundertype Lantinghei para la marca en chino

Cada detalle está diseñado para mantener la voz de la marca clara, segura e inmediatamente reconocible.

Una historia de marca que evoluciona hacia nuevas experiencias

Fox ESS ha lanzado una narrativa de marca renovada y experiencias inmersivas, incluyendo sitios web actualizados y nuevos puntos de contacto diseñados para que el público realmente sienta y conecte con la marca.

A principios de este mes, la compañía presentó a su nueva mascota, "Maimai", como un atractivo adelanto del cambio de marca. Con la nueva identidad tomando forma, el viaje completo de la marca apenas acaba de comenzar.

La primera área del cambio de marca debutará en la exposición SNEC

Cabe destacar que Fox ESS presentará su primera área inmersiva de renovación de marca en el stand 7.1H-D610 durante la exposición SNEC, junto con un evento Fox Party el 2 de junio. Los visitantes podrán experimentar la nueva identidad de marca de primera mano, descubriendo la energía, la inspiración y las sorpresas que hay detrás de la próxima etapa de la marca.

"Nuestra renovación de marca es más que una nueva imagen; es un reflejo de cómo hemos evolucionado, la visión audaz que nos impulsa y el impacto más profundo que nos comprometemos a generar para nuestros clientes y comunidades", afirmó Michelle Li, Directora de Marca y Marketing Global.

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