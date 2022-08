- Franklin Templeton, Inc. renueva con Empire State Realty Trust por 79.000 pies cuadrados en 100 First Stamford Place

STAMFORD, Conn., 4 de agosto de, 2022 /PRNewswire/ -- Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) anunció que Franklin Templeton , una organización global de gestión de inversiones, renovó su arrendamiento de 79.059 pies cuadrados en 100 First Stamford Place, lo que representa alrededor del 10% de los pies cuadrados del edificio.

Situado en uno de los principales distritos comerciales de Connecticut, el galardonado campus de oficinas en First Stamford Place consta de 777.174 pies cuadrados alquilables dentro de tres edificios. El complejo está a una poca distancia a pie del Stamford Transportation Center (STC) en la salida 7 de la I-95.

First Stamford Place cuenta con un conjunto completo de servicios que incluyen nuevos gimnasios y centros de conferencias, nuevos comedores y cafeterías, vestíbulos renovados, guardería en el lugar, hermosos terrenos jardinizados, estacionamiento cubierto, transporte al Stamford Transportation Center y un lavado de coches.

"ESRT ofrece un valor excepcional con lugares de trabajo modernizados y saludables y prácticas de sostenibilidad líderes en la industria para atender el vuelo del mercado hacia la calidad", indicó Jeff Newman, vicepresidente senior de alquler de Empire State Realty Trust. "La renovación a largo plazo de Franklin Templeton y la reubicación consolidada de todo su espacio de oficinas de Stamford a First Stamford Place es un testimonio de la ubicación ideal de la propiedad para que las empresas recluten y retengan empleados dentro de toda el área triestatal, y de nuestras exitosas asociaciones de inquilinos y liderazgo de la industria en calidad ambiental interior y eficiencia energética".

Jay Hruska, Rob Lowe, Jeff Cushman y John C. Cushman III de Cushman and Wakefield representaron a Franklin Templeton en las negociaciones del alquiler. Jeffrey Newman y Kimberly Zaccagnino de ESRT representaron al dueño de la propiedad.

Más información acerca de First Stamford Place, y de las disponibilidades actuales, disponible de forma online .

Acerca de Empire State Realty Trust Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) es un REIT que posee y administra activos de oficinas, minoristas y multifamiliares en Manhattan y el área metropolitana de Nueva York. ESRT es propietaria del Empire State Building, el edificio más famoso del mundo, y la atracción n.º 1 en los premios Travelers' Choice Best of the Best 2022 de Tripadvisor en los Estados Unidos y la atracción n.º 3 en el mundo, en el recién renovado e icónico Empire State Building Observatory. La compañía es líder en edificios saludables, eficiencia energética y calidad ambiental interior, y tiene las emisiones de gases de efecto invernadero por pie cuadrado más bajas de cualquier cartera de REIT que cotiza en bolsa en la ciudad de Nueva York. A fecha de 30 de junio de 2022, la cartera de ESRT se compone de aproximadamente 9,2 millones de pies cuadrados alquilables de espacio de oficinas, 700.000 pies cuadrados alquilables de espacio comercial y 625 unidades en dos propiedades multifamiliares. Puede encontrar más información sobre Empire State Realty Trust en esrtreit.com y siguiendo a ESRT en Facebook , Instagram , Twitter y LinkedIn . Declaraciones de futuro Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de las leyes federales de valores. Puede identificar estas declaraciones por nuestro uso de palabras como "supone", "cree", "estima", "espera", "pretende", "planea", "proyectos" o la forma negativa de estas palabras o palabras o expresiones similares. que no se relacionen con asuntos históricos. Debe tener cuidado al interpretar y confiar en las declaraciones prospectivas, ya que implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que, en algunos casos, están fuera del control de ESRT y podrían afectar materialmente los resultados, el rendimiento o los logros reales. Dichos factores y riesgos incluyen, entre otros, la actual crisis de salud pública y la interrupción económica de la pandemia de la COVID-19, un fallo en las condiciones o el rendimiento con respecto a cualquier evento o transacción descrito anteriormente, cambios normativos y otros riesgos e incertidumbres descritos de vez en cuando en las presentaciones de ESRT y ESROP ante la SEC, incluidas las establecidas en cada uno de los Informes anuales de ESRT y ESROP en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021 bajo el título "Factores de riesgo". Salvo que lo exija la ley, ESRT y ESROP no asumen la obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Fuente: Empire State Realty Trust, Inc. Categoría: Leasing