Fresas y champán rosado, un maridaje perfecto para los enamorados

Logo_F_V_Logo - I LOVE FRUIT & VEG FROM EUROPE/PR NEWSWIRE (LOGO)

(Información remitida por la empresa firmante)

La campaña I Love Fruit & Veg from Europe presenta una idea sexy para el Día de San Valentín con un toque saludable, con esta combinación perfectamente deliciosa y romántica.

MADRID, 13 de febrero de 2024/PRNewswire/ -- El Día de San Valentín con la marca 'I Love Fruit & Veg from Europe' sube la temperatura con el maridaje de comida y vino más sexy que existe: fresas y champán estrictamente rosado para celebrar la ocasión con un toque de dulzura y bienestar.

La campaña, apoyada por las organizaciones de productores italianos Agriitalia, A.O.A., La Deliziosa, Meridia y Terra Orti, y cofinanciada por la Comisión Europea, tiene como objetivo promover, en Italia y en el extranjero, la compra y el consumo conscientes de fruta europea de calidad y productos vegetales, también en sus versiones ecológicas y PDO/PGI.

Las fresas son poderosas aliadas para la salud del corazón, porque reducen los niveles de colesterol y triglicéridos, contienen antioxidantes y favorecen la buena circulación. Nutricionalmente son excelentes: no contienen grasas, no contienen sodio y son ricas en folato y vitamina C, que refuerza el sistema inmunológico.

Pero, ¿por qué las fresas son el símbolo por excelencia del amor? El motivo se remonta a los antiguos romanos, que las asociaban con Venus -diosa del amor y figura sensual por excelencia- para resaltar el poder afrodisíaco de esta fruta, de color rojo brillante y sabor voluptuoso. Además, las semillas de fresa eran consideradas símbolos de fertilidad.

Hoy en día, las fresas y el champán en el Día de San Valentín son una combinación clásica para el romance, pero con un nuevo giro, el rosa burbujeante, que los expertos recomiendan porque es más delicado.

Y, para deleitar a su pareja, aquí tiene uno de los aperitivos más famosos -y fáciles de preparar-, elaborado con fresas y champán: el "vino espumoso Rossini", creado en Italia en 1929, en el Harry's Bar de Venecia. Simplemente licue 3 fresas con una cucharada de jugo de limón y una cucharadita de azúcar. Coloque el puré de frutas en una copa flauta y luego vierta el champán muy lentamente; recuerde, el puré de frutas hará que se forme espuma burbujeante.

El resultado es una sinfonía olfativa: las fresas frescas liberan su aroma dulce y afrutado, mientras que el champán aporta notas florales y ligeramente cítricas. Fresas y champagne: un maridaje perfecto y acompañamiento ideal para momentos de sensualidad y amor.

Disfrute. ¡Es de Europa!

Más información: www.ilovefruitandvegfromeurope.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186805/Logo_F_V_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186798/footer_oriz_F_V_IM2_ES_1_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/fresas-y-champan-rosado-un-maridaje-perfecto-para-los-enamorados-302059640.html