Furniture China y Maison Shanghai 2026 concluyen con gran éxito en Pudong, Shanghái

(Información remitida por la empresa firmante)

Cinco días, dos sedes emblemáticas, una industria global interconectada: se llevó a cabo el registro de 180.448 visitas, incluyendo un récord de 37.394 visitas internacionales

SHANGHÁI, 29 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Organizada por medio de CNFA e IM Sinoexpo, la 31ª Exposición Internacional del Mueble de China (Furniture China 2026) y Maison Shanghai 2026 concluyeron con éxito en Pudong, Shanghái, abarcando el Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái (SNIEC) y el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Exposición Mundial de Shanghái (SWEECC) durante el periodo del 7 al 11 de septiembre. Repartidas en un espacio de 350.000 metros cuadrados y 50 pabellones de exposición, más de 3.200 marcas y expositores recibieron 180.448 visitas, un 10,3% más que el año anterior, procedentes de 184 países y regiones.

2026 de un solo vistazo

Las visitas internacionales alcanzaron la cifra récord de 37.394, lo que supone un 14,6% más, incluyendo 22.080 visitantes internacionales. Asia (excluyendo Oriente Medio) representó el 53,82%, seguida de Europa con el 21,26%, liderada por Corea del Sur, Rusia y Japón. La asistencia nacional alcanzó las 143.054 visitas, con la participación de Shanghái, Zhejiang y Jiangsu. Los compradores profesionales y los diseñadores e instituciones de diseño representaron más de las tres cuartas partes del total de visitantes: el 25,43% buscó proveedores y socios comerciales, el 24,79% recabó información de mercado, el 21,14% descubrió nuevos productos y tendencias, y el 11,49% realizó pedidos en el evento.

Una plataforma integral para el abastecimiento, el diseño y la innovación

Furniture China 2026 presentó toda la cadena de valor del mueble: Abarcando desde marcas internacionales y diseño original hasta tapicería, mobiliario de exterior, mobiliario de oficina y comercial, materiales y fabricación inteligente, contando con más de 1.000 marcas globales y fábricas de origen. En SWEECC, Maison Shanghai amplió el diálogo sobre diseño, estilo de vida y el futuro de la vivienda a través de exposiciones seleccionadas y marcas de diseño originales.

Conexiones que perduran más allá del recinto ferial

Los servicios de búsqueda de socios comerciales, los foros y los premios celebrados durante toda la semana facilitaron el intercambio de ideas entre compradores y expositores, así como el establecimiento de alianzas duraderas. Los organizadores agradecen a todos los expositores, compradores, diseñadores y socios cuyo compromiso contribuyó a una edición dinámica y con visión de futuro. El informe completo posterior al evento, con datos detallados sobre visitantes y mercado, estará disponible en el sitio web oficial.

Nos vemos en Shanghái en 2027

Furniture China y Maison Shanghai volverán a Pudong, Shanghái, del 7 al 11 de septiembre de 2027, para otra semana inspiradora de abastecimiento, diseño, innovación y oportunidades.https://dts.jiagle.com/furniturechina/

Página web oficial de Maison Shanghai:https://dts.jiagle.com/maisonshanghai/

DTS FurnitureChina APP:https://dts.jiagle.com/furniturechina/dt...

Nos vemos de nuevo en Shanghái

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