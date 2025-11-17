(Información remitida por la empresa firmante)

- Futuro contigo: Phemex celebra su sexto aniversario con un crecimiento de usuarios del 66 % y una visión compartida

Lo más destacado:

10 millones de usuarios en todo el mundo, lo que representa un crecimiento del 66 % en 2025

de usuarios en todo el mundo, lo que representa un crecimiento del en 2025 El volumen de operaciones al contado aumentó un 122 %, impulsado por una mayor liquidez y una mayor participación de los usuarios

impulsado por una mayor liquidez y una mayor participación de los usuarios El volumen de operaciones con futuros aumentó un 26 % interanual

interanual Se mantuvo un tiempo de actividad del 99,999 % a pesar de importantes actualizaciones del sistema

a pesar de importantes actualizaciones del sistema Cambio de imagen completo que refuerza la misión de Phemex de priorizar al usuario

APIA, Samoa, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario, celebra su sexto aniversario con la campaña "Futuro contigo". Este hito llega tras un año clave de transformación: desde un cambio de marca completo hasta un crecimiento récord de usuarios y una mayor seguridad en la plataforma, simbolizando la evolución de Phemex hacia una marca innovadora, resiliente y centrada en las personas.

2025: Un año de resiliencia y crecimiento

El año 2025 fue crucial para Phemex. En respuesta a las cambiantes condiciones del mercado y a los desafíos operativos internos, la plataforma llevó a cabo una renovación integral de su sistema para fortalecer su base técnica y de seguridad. Las mejoras incluyeron protección de billetera multicapa, monitoreo impulsado por IA y mecanismos de recuperación ante desastres mejorados; todo ello implementado manteniendo un tiempo de actividad del 99,999 %.

Esta infraestructura renovada sentó las bases para un sólido rendimiento empresarial. El número de usuarios globales aumentó un 66 %, el volumen de operaciones al contado se duplicó con creces, con un incremento del 122 %, y las operaciones con futuros crecieron un 26 % interanual. Estos logros reflejan la capacidad de Phemex para convertir la resiliencia en crecimiento, reforzando su posición como una de las plataformas de intercambio más confiables y eficientes del sector.

Nueva marca para el futuro: 'Para ti. Para el mañana'

Este aniversario coincide con el completo cambio de imagen de Phemex. Este cambio definió la esencia de Phemex: una plataforma eficiente, transparente y con visión de futuro que empodera a los usuarios a través de una mayor libertad financiera. La identidad renovada, el lenguaje visual y el enfoque narrativo conectan la marca de forma más profunda con los operadores de todo el mundo.

'Futuro contigo': Una campaña sobre progreso compartido

La campaña de aniversario celebra seis años de cocreación entre Phemex y su comunidad. Destaca cómo la retroalimentación de los usuarios ha moldeado continuamente la innovación de la plataforma —desde el trading de múltiples activos hasta las herramientas de generación de ingresos en la cadena de bloques— y anticipa nuevas iniciativas que harán que las finanzas digitales sean aún más eficientes e inclusivas.

2026: Construyendo el futuro juntos

A medida que Phemex avanza hacia 2026, la plataforma mantiene su firme compromiso de fortalecer la base de su infraestructura. El próximo año se continuará invirtiendo en innovación en seguridad. Phemex mejorará aún más la experiencia general del usuario, la escalabilidad y la confiabilidad del sistema, garantizando un rendimiento óptimo y un tiempo de inactividad prácticamente nulo, incluso ante el aumento de la actividad comercial global.

Más allá de la infraestructura, Phemex busca expandir su ecosistema mediante la innovación de productos y el desarrollo de la marca. En 2026, la compañía perfeccionará sus servicios principales —operaciones al contado, futuros, copy trading y earning— e integrará más herramientas en la cadena de bloques y funciones de gestión de activos cruzados. A nivel de marca, Phemex seguirá fortaleciendo su presencia a través de campañas localizadas, contenido educativo y participación de la comunidad, llevando su filosofía centrada en el usuario a los mercados de todo el mundo.

Federico Variola, consejero delegado de Phemex, comentó: "Nuestro recorrido este año reafirmó un principio fundamental: la verdadera resiliencia se construye, no se hereda. Tomamos la decisión estratégica de considerar cada desafío como un catalizador. Esta transformación interna, reflejada en nuestro cambio de imagen, fue la base sobre la que logramos un crecimiento récord. Nuestro lema 'Futuro contigo' no es solo un eslogan, sino nuestro plan operativo, que significa que nuestras mayores innovaciones seguirán surgiendo de la solución de problemas reales de los usuarios con una fiabilidad de nivel institucional.

Mirando hacia el futuro: La historia continúa

Tras seis años, Phemex se encuentra en un nuevo punto de partida. El cambio de imagen y el aniversario, juntos, representan más que hitos: marcan el inicio de un movimiento más amplio hacia un futuro criptográfico más inclusivo, inteligente y humano. Con las próximas campañas y celebraciones a lo largo de la temporada, Phemex invita a su comunidad global a participar en la construcción del futuro.

Acerca de Phemex

Fundada en 2019, Phemex es una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario, con la confianza de más de 10 millones de operadores en todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con una visión de futuro y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en constante evolución para que los operadores de todos los niveles crezcan y alcancen el éxito.

Para obtener más información, visite: https://phemex.com/.

