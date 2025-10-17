G42 proporciona actualización sobre la construcción del clúster de infraestructura de IA de Stargate UAE

(Información remitida por la empresa firmante)

La instalación forma parte del Campus de IA de 5 GW de EAU-EE.UU.en Abu Dhabi.

ABU DHABI, EAU, 17 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- G42 anunció hoy un importante progreso en la construcción de Stargate UAE, un clúster de infraestructura de IA a gran escala de 1 GW que está siendo desarrollado por Khazna Data Centers, una empresa de G42, dentro del Campus de IA de 5 GW de EAU-EE.UU. en Abu Dhabi.

Anunciado en mayo con los socios globales OpenAI, Oracle, NVIDIA, Cisco y SoftBank, Stargate UAE ha avanzado rápidamente del diseño a la construcción bajo el liderazgo de Khazna, lo que marca un paso decisivo en el desarrollo de la infraestructura de IA de los EAU. En estrecha colaboración con sus socios, el equipo está construyendo los primeros 200 MW de la megaescala de 1 GW a un ritmo acelerado. Un portavoz de G42 confirmó que la construcción está ya en marcha y avanza a buen ritmo hacia la entrega prevista para 2026.

Khazna ha adoptado un enfoque de diseño a construcción para garantizar una transición fluida del concepto a la ejecución. El trabajo de diseño e ingeniería para Stargate UAE avanza según lo previsto, con la construcción civil, estructural y arquitectónica muy avanzada. También se están finalizando los sistemas mecánicos, eléctricos y de fontanería, y los componentes modulares clave han entrado en producción. El proyecto ha completado la adquisición de todos los equipos de larga duración y ya ha recibido las primeras entregas de sistemas mecánicos en el emplazamiento, lo que subraya la solidez y fiabilidad de la cadena de suministro del proyecto.

Desarrollada para apoyar la estrategia más amplia de los EAU de expandir la infraestructura de IA a escala nacional, la instalación servirá como piedra angular del ecosistema de IA del país, lo que permitirá la visión de G42 de la 'Red de Inteligencia' y, en última instancia, una sociedad nativa de IA.

Acerca de G42:G42 es un holding tecnológico, líder mundial en la creación de inteligencia artificial visionaria para un futuro mejor. Fundado en Abu Dhabi y con presencia global, G42 promueve la IA como una poderosa fuerza positiva en todos los sectores. Desde la biología molecular hasta la exploración espacial y todo lo demás, G42 hace realidad posibilidades exponenciales hoy.

Para saber más, visite www.g42.ai.

Acerca de Khazna:Como una de las plataformas de centros de datos a hiperescala de más rápido crecimiento a nivel mundial, Khazna Data Centers impulsa el crecimiento de la inteligencia artificial (IA) y las economías digitales al ofrecer una infraestructura avanzada con una eficiencia energética inigualable. Khazna está a la vanguardia de la tecnología de centros de datos, con soluciones pioneras que combinan innovación, resiliencia y sostenibilidad. Khazna empodera a gobiernos, empresas y sociedades para prosperar en la era digital con centros de datos diseñados para gestionar los requisitos de computación de alta densidad esenciales para las aplicaciones de próxima generación basadas en IA que impulsan la economía del futuro.

Contacto para medios:G42@trailrunnerint.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798181...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2158819...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/g42-proporciona-actualizacion-sobre-la-construccion-del-cluster-de-infraestructura-de-ia-de-stargate-uae-302587887.html