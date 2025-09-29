GAC lanza su marca y nuevos vehículos en Portugal, marcando un nuevo hito en su trayectoria europea

(Información remitida por la empresa firmante)

CASCAIS, Portugal, 29 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- GAC celebró recientemente un evento de lanzamiento en el Castillo Chrismina de Cascais, Portugal, para presentar oficialmente la marca GAC y su primer lote de vehículos AION al mercado portugués. Portugal es el segundo mercado europeo donde GAC se lanza oficialmente, ofreciendo a los consumidores locales una nueva experiencia de viaje que combina artesanía exquisita y tecnología de vanguardia.

El momento culminante del evento fue la presentación del primer modelo europeo, el AION V, mediante una innovadora cortina tensora. El AION V, con sus principales virtudes: seguridad, sostenibilidad y confort, satisface a la perfección las necesidades de movilidad eléctrica de alta gama de la familia europea.

En cuanto a seguridad, el vehículo ha obtenido la certificación de cinco estrellas E-NCAP 2025 y está equipado con el Sistema de Batería de Cargador de Segunda Generación, que alcanza un alto nivel de seguridad que evita que se produzcan incendios por explosiones. Su autonomía permite cubrir las necesidades diarias de desplazamientos y viajes de larga distancia, mientras que la función de carga rápida alivia eficazmente la ansiedad por la autonomía y mejora significativamente la eficiencia del viaje. La experiencia inteligente y cómoda incluye una cabina inteligente avanzada y funciones de asistencia a la conducción, que hacen que la experiencia sea más fácil y segura. En cuanto a diseño, el AION V presenta los llamativos faros LED "Cyber Dragon Claw" y líneas fluidas de carrocería con manijas de las puertas integradas, que combinan una apariencia deportiva vanguardista con una funcionalidad moderna. El espacioso interior y el cómodo diseño de los asientos se adaptan a las necesidades de los viajes familiares, garantizando una experiencia cómoda tanto para el uso diario como para los viajes largos. Los pasajeros se benefician de una pantalla táctil de 14,6" y un maletero de hasta 978 litros de capacidad.

El lanzamiento atrajo la atención de los medios de comunicación portugueses, personalidades destacadas de la sociedad y socios clave, quienes experimentaron el AION V en una prueba de conducción dinámica por la pintoresca carretera costera N247 para comprobar el rendimiento dinámico, la precisión del manejo y la comodidad de conducción de los vehículos AION. El evento de lanzamiento en Portugal marcó un hito importante para GAC INTERNATIONAL con su entrada en el mercado europeo.

Durante el evento, GAC anunció el precio de lanzamiento del AION V en Portugal: hasta 29.990 € más IVA. La llegada del AION V a Portugal no solo marca la entrada de GAC en el mercado nacional, sino que también subraya el compromiso constante de la marca con el avance de la movilidad eléctrica y sostenible en toda Europa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2782939...

