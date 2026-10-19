Los ganadores del Premio de Diseño de la Feria de Cantón 2026 demuestran la capacidad de innovación de China

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 19 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Con la inauguración de la 140.ª edición de la Feria de Cantón, se han dado a conocer los ganadores del Premio de Diseño de la Feria de Cantón (CF Award) de 2026. Los productos galardonados se encuentran actualmente expuestos en el Área D del complejo ferial, brindando a los visitantes la oportunidad de conocer de cerca algunos de los últimos avances en la manufactura y el diseño industrial de China.

Entre los principales galardonados de este año, una motocicleta deportiva de alto rendimiento desarrollada a nivel nacional y un sistema de endoscopia gástrica mediante un robot cápsula de navegación inteligente recibieron el premio Best of the Best (Lo mejor de lo mejor), el máximo reconocimiento del certamen.

La Feria de Cantón también mejoró la experiencia de los visitantes mediante un área de exhibición temática dentro de la muestra de productos galardonados. Estructuradas en torno a cuatro conceptos orientados a la aplicación —Placer al aire libre, Vida inteligente, Hogar acogedor y Elegancia en la cocina—, estas exposiciones inmersivas demuestran cómo los diseños innovadores pueden integrarse en la vida cotidiana, ayudando a los visitantes a comprender mejor el valor práctico de estos productos premiados.

Este año, 4218 productos de 2112 empresas compitieron por el galardón. Tras varias rondas de evaluación, se seleccionaron 222 productos de 174 empresas.

Los productos galardonados reflejan varias tendencias clave que están configurando la próxima etapa de la industria manufacturera china. La innovación sigue siendo un eje fundamental, con tecnologías de vanguardia —que abarcan desde sistemas de asistencia y mejora de la función motora de las extremidades superiores hasta robots tipo exoesqueleto—, lo cual pone de relieve el creciente impulso de la manufactura de alta gama.

Mientras tanto, las tecnologías inteligentes siguen ganando terreno en diversos sectores. Los productos inteligentes representan más del 30 % de los ganadores de este año; entre ellos, gafas con inteligencia artificial, terminales de conferencia inteligentes y dispositivos sanitarios inteligentes, lo que amplía la aplicación de la IA a entornos domésticos, de oficina, médicos y al aire libre.

La sostenibilidad también se está integrando cada vez más en todo el ciclo de vida de los productos. Los productos ecológicos representan más del 40 % de las propuestas ganadoras, mientras que innovaciones como los paneles integrados de ahorro energético y el papel elaborado a partir de caña de azúcar demuestran cómo se incorporan prácticas respetuosas con el medio ambiente en el diseño de productos, la selección de materiales y los procesos de fabricación.

Establecido en 2013, el Premio de Diseño de la Feria de Cantón es ampliamente considerado un referente de la innovación en el diseño dentro del sector del comercio exterior de China. El galardón reconoce productos que combinan la excelencia en el diseño con el valor comercial, promoviendo la transformación y modernización de la industria manufacturera china y respaldando un desarrollo comercial de alta calidad. Las candidaturas se evalúan en función de cinco dimensiones: innovación, calidad, funcionalidad, estética y sostenibilidad.

Para facilitar su asistencia, haga clic aquí para realizar el registro previo: https://buyer.cantonfair.org.cn/register...

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