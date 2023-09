Los ganadores de los Premios WISE 2023 impulsan el progreso educativo mundial

(Información remitida por la empresa firmante)

Los seis proyectos ganadores fomentan la innovación en la evaluación de aritmética, el desarrollo de las TIC, la tecnología educativa, la inclusión, el desarrollo de la primera infancia y la educación ambiental.

DOHA, Qatar, 4 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- WISE ha reconocido seis proyectos innovadores que abordan desafíos educativos globales por su contribución positiva a la educación y la sociedad. Los Premios WISE tienen como objetivo destacar proyectos que hayan demostrado impacto en sus comunidades y tengan el potencial de establecer estándares internacionales y mejores prácticas en todo el mundo.

Los ganadores de los Premios WISE 2023, procedentes de la República de Moldavia, Kenia, Estados Unidos, Colombia y la India, son modelos de excelencia que sirven de inspiración para la innovación y la acción creativa para la educación.

Stavros N. Yiannouka, consejero delegado de WISE, comentó: "En un mundo donde la educación es la piedra angular del progreso, los Premios WISE no solo celebran la innovación sino también el espíritu de unidad, resiliencia y determinación. Cada ganador de este año ejemplifica el poder transformador de la educación, reduciendo brechas y fomentando la inclusión. A medida que navegamos por las complejidades de nuestro panorama global, estas iniciativas iluminan el camino, demostrando que con innovación y dedicación, podemos dar forma a un futuro más brillante y equitativo para todos".

Los ganadores de los Premios WISE de este año son:

Tekwill in Every School por ATIC (República of Moldavia) : Un programa nacional que proporciona al 60% de las escuelas secundarias de Moldavia un plan de estudios digital en línea gratuito que permite a los estudiantes y profesores obtener habilidades preparadas para el futuro impulsadas por las necesidades del sector de TI.

International Common Assessment of Numeracy (ICAN) por PAL Network (Kenia) : Una herramienta de evaluación común de aritmética diseñada para abordar los desafíos fundamentales del aprendizaje en todo el Sur Global.

NaTakallam: A Different Kind of Language Learning por NaTakallam (EE.UU.) : Abordar los desafíos a los que se enfrentan las poblaciones desplazadas asociándose con escuelas y universidades K12 para mejorar el aprendizaje de idiomas.

Ahlan Simsim por IRC en asociación con Sesame Workshop (EE.UU., Jordania): Una iniciativa transformadora de desarrollo de la primera infancia que llega a los niños pequeños y a sus cuidadores con oportunidades de aprendizaje lúdico integradas con medios educativos.

Nature-Based Education Networks por OpEPA (Colombia): Transformar las comunidades de aprendizaje urbanas en aulas vivas, adoptando los ecosistemas naturales como espacios para experiencias de aprendizaje inmersivas.

Catalyzing ECE at Scale por Rocket Learning (India): Un sistema EdTech de aprendizaje fundamental y para la primera infancia que apoya a maestros, estudiantes y cuidadores anganwadi para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

Lea nuestro comunicado de prensa completo aquí: https://www.wise-qatar.org//app/uploads/2023/09/global-2023-pr_wise-awards-winners-announcement.pdf

Para consultas de medios, contactar: media@wise.org.qa

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2200148...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/los-ganadores-de-los-premios-wise-2023-impulsan-el-progreso-educativo-mundial-301917122.html