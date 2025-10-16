GCL impulsa el emblemático proyecto agrovoltaico de Alemania con soluciones solares de última generación

(Información remitida por la empresa firmante)

GCL System Integration impulsa la mayor iniciativa agrovoltaica de Alemania gracias a sus módulos solares avanzados y soluciones a medida, consolidando su liderazgo en energía sostenible y sinergia agrícola

TÜTZPATZ, Alemania, 16 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La destacada empresa energética sueca Vattenfall inauguró oficialmente la central agrovoltaica de Tützpatz situada en Mecklenburg-Vorpommern, Alemania, uno de los mayores proyectos de este tipo en el país hasta la fecha. Con una capacidad instalada total de 76 MW en 93 hectáreas, esta emblemática instalación incorpora 146.000 módulos bifaciales de alta eficiencia de 550 W, fabricados por GCL System Integration (GCL SI).

Como socio tecnológico clave, GCL ha aportado al proyecto no solo productos de alto rendimiento, sino también su completa capacidad de suministro adaptada a aplicaciones agrovoltaicas. La viabilidad económica del proyecto, lograda sin subvenciones públicas, está respaldada por un contrato de compraventa de energía (PPA) a 10 años firmado con PASM, filial de Deutsche Telekom, que asumirá la totalidad de la producción de la planta. Este hito demuestra la adaptabilidad y la resiliencia de los módulos de GCL en diversos entornos geográficos y regulatorios.

En los últimos años, GCL ha establecido un camino claro y una sólida cartera de productos para soluciones agrovoltaicas. Este producto, especialmente diseñado, ofrece una transmitancia lumínica personalizable que oscila entre el 15% y el 40%, lo que permite un equilibrio preciso entre la generación de energía solar y el crecimiento de los cultivos. Su diseño de vidrio de doble capa y su marco íntegramente de aluminio han superado rigurosas pruebas de fiabilidad, que incluyen 1.000 horas de exposición a niebla salina y 500 horas de exposición al amoníaco, lo que garantiza una durabilidad excepcional en entornos húmedos, salinos y con una alta actividad ganadera. Combinado con estructuras de montaje elevadas PHC de 2,8 metros y seguidores de un solo eje, el sistema proporciona diseños accesibles por máquina y controlables por luz que elevan la eficiencia del uso del suelo por encima del 80%.

En la vanguardia tecnológica, GCL ha desarrollado una plataforma inteligente de gestión agrovoltaica. Mediante la integración de datos meteorológicos, sensores de crecimiento de cultivos y análisis de inversores, el sistema utiliza algoritmos de IA para optimizar la inclinación de los módulos y los programas de riego. En el proyecto Zhundong de 310 MW, esta plataforma mejoró el rendimiento de la alfalfa bajo paneles en un 20%, a la vez que redujo la demanda de riego en un 15%. En la modernización piloto de Jinzhai, en Anhui, los soportes ajustables motorizados incrementaron el rendimiento de las semillas oleaginosas de camelia en un 30% y la eficiencia solar en un 8%, logrando así una auténtica "cosecha dual" de agricultura y energía.

El 21 de agosto, GCL SI se comprometió formalmente con la iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi), comprometiéndose a establecer vías de reducción de emisiones netas a corto plazo, en línea con las metodologías SBT. Este hito subraya la responsabilidad y la competitividad de la compañía en el avance de la sostenibilidad y el liderazgo en ESG. La cadena de suministro integrada verticalmente de GCL, que genera importantes ventajas en costes, tiene una importancia igual. Al aprovechar la capacidad patentada de silicio granular del grupo, los costes de los módulos se reducen entre un 8% y un 12% en comparación con la contratación externa. La adquisición conjunta con socios de la industria reduce aún más los costes de equilibrio del sistema en aproximadamente un 5%. Gracias a su experiencia interna en EPC, GCL acorta los plazos de construcción de los proyectos en aproximadamente un 20%, a la vez que reduce los costes generales en un 10%. Estas fortalezas se han validado repetidamente en proyectos en Guangxi, Xinjiang y Anhui, que no solo ofrecen un sólido rendimiento de generación, sino que también fomentan la revitalización rural y la creación de valor industrial localizado.

De cara al futuro, GCL SI seguirá consolidando su liderazgo en agrovoltaica. La investigación sobre módulos tándem de perovskita-silicio con mayor transmitancia lumínica busca impulsar sinergias aún mayores entre la agricultura y la generación solar. Paralelamente, la compañía está acelerando la implementación de proyectos agrovoltaicos a escala de GW en regiones ricas en recursos como el suroeste y el noroeste de China. Al combinar la energía fotovoltaica, la agricultura y la trazabilidad del carbono en modelos escalables, GCL SI se compromete a transformar las tierras agrícolas en fuentes de energía ecológicas y productivas, impulsando tanto la transición energética como la modernización agrícola.

