(Información remitida por la empresa firmante)

- Geely Farizon lanza en Alemania el modelo SV (año 2027), ofreciendo a los clientes locales servicios integrados para vehículos de pasajeros y comerciales

KÖNIGSWINTER, Alemania, 11 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Geely Farizon ha lanzado el modelo Farizon SV (versión 2027) en Alemania, coincidiendo con la apertura de un nuevo concesionario Müller en Königswinter. Este lanzamiento supone un paso más en el desarrollo de Farizon en el mercado alemán, al combinar una oferta actualizada de vehículos comerciales eléctricos con una experiencia integral de venta y posventa que reúne las divisiones de vehículos de pasajeros y comerciales de Geely.

El evento reunió a clientes locales y socios comerciales para conocer la gama de vehículos comerciales de Geely Farizon. Entre los modelos expuestos se encontraban la versión de carga y el minibús de la serie SV, así como la versión de carga y el modelo de carga de la serie V7E. Las pruebas de conducción de los modelos SV y V7E proporcionaron a los asistentes la oportunidad de experimentar los vehículos de primera mano y evaluar su idoneidad para diversas aplicaciones empresariales.

El modelo SV del año 2027 se sustenta en cuatro pilares fundamentales: capacidad de carga, eficiencia operativa, seguridad y confort de conducción. Incorpora una batería CATL de última generación con capacidad de carga rápida, lo que ayuda a los clientes a reducir el tiempo de inactividad durante la carga. Una nueva variante con tracción total (AWD) amplía aún más sus capacidades, ofreciendo una mayor adherencia en carreteras mojadas, pendientes y superficies sin pavimentar. Estas mejoras brindan a las empresas una mayor flexibilidad ante diversas condiciones operativas.

Un elemento clave del lanzamiento es el concesionario Müller, de reciente apertura, que reúne las actividades de Geely en los segmentos de vehículos de pasajeros y comerciales en Alemania. Al combinar los recursos y la experiencia de ambos sectores, el concesionario ofrece a los clientes locales acceso a demostraciones de vehículos, pruebas de conducción, mantenimiento, asistencia posventa y servicios de repuestos. Este enfoque integral proporciona a las empresas un punto de contacto práctico tanto para la selección de vehículos como para el apoyo continuo durante su uso.

Geely Farizon también está reforzando la disponibilidad de piezas en toda Europa. Su Centro Europeo de Repuestos, ubicado en Gaggenau (Alemania), inició sus operaciones en abril de 2026 y trabaja en coordinación con el centro global de distribución de repuestos de Geely en Ningbo (China). Esta red de almacenes dual respalda el suministro de componentes para tareas de mantenimiento y reparación, ayudando a los clientes a mantener sus vehículos en circulación y sus negocios en funcionamiento.

Desde su llegada a Alemania en abril de 2026, Geely Farizon ha seguido ampliando su presencia local. El modelo Farizon SV (versión 2027) también se ha introducido en Francia, Finlandia y Noruega, con planes de realizar más lanzamientos en toda Europa.

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