Gemtek, Qualcomm y gFiber colaboran para llevar IA en el borde a las puertas de enlace de banda ancha Wi-Fi 8

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva puerta de enlace Wi-Fi 8 nativa de IA combina conectividad de próxima generación, computación de IA local y software inteligente.

TAIPEI, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Gemtek Technology Co., Ltd. anunció que destacará una puerta de enlace de banda ancha Wi-Fi 8 nativa de IA en Network X 2026, desarrollada en colaboración con Qualcomm Technologies, Inc. y gFiber, Inc. para llevar la IA en el borde y la conectividad de próxima generación al hogar.

Construida sobre la plataforma Qualcomm Dragonwing™ NPro A8 Elite, la puerta de enlace está diseñada por Gemtek y funciona con software inteligente de Genix Networks, una filial de Gemtek, con gFiber como proveedor de servicios de lanzamiento. Combina conectividad Wi-Fi 8 de cuatro bandas, computación Edge AI y software inteligente para una experiencia de banda ancha con mayor capacidad de respuesta.

Llevando la inteligencia al hogar

Diseñada como un centro de Internet doméstico y una plataforma local para IA agente, la puerta de enlace admite la optimización de la red, el reconocimiento de dispositivos, la seguridad y la gestión proactiva.

Los suscriptores pueden utilizar comandos de voz en lenguaje natural para administrar su red doméstica y acceder a los servicios compatibles. El procesamiento local de solicitudes admitidas puede ayudar a proteger la privacidad, mejorar la capacidad de respuesta y reducir la dependencia de la nube.

Inteligencia de red para la experiencia del usuario

El software Genix conecta la puerta de enlace, los dispositivos y la red a través de una interfaz impulsada por IA. La integración de aplicaciones controladas por voz permite a los usuarios consultar información sobre la actividad, el rendimiento y la seguridad de los dispositivos, así como realizar acciones compatibles.

Reimaginando el papel del CPE

Gemtek reinventa el equipo de instalaciones del cliente (CPE) para convertirlo en un elemento central atractivo para la sala de estar. Al combinar un diseño cuidado con una interacción intuitiva, la puerta de enlace integra la conectividad doméstica y los servicios cotidianos en un dispositivo que la gente desea tener a la vista y utilizar.

Roles en la colaboración

Qualcomm aporta tecnologías avanzadas de conectividad y plataformas de IA para dispositivos inteligentes edge de próxima generación.

Gemtek lidera la innovación del producto y del sistema de IA, integrando el hardware y el software Genix en una puerta de enlace de nivel operador.

gFiber define la experiencia del suscriptor y será el primer operador en desplegar la puerta de enlace.

En conjunto, las tres empresas están explorando un nuevo modelo de banda ancha que integra innovaciones en tecnología, productos y sistemas de IA, así como la experiencia de servicio, desde el nivel de plataforma hasta la experiencia del suscriptor, con el objetivo de realizar un despliegue comercial en 2027.

"Dotar de inteligencia a la banda ancha supone un desafío tanto de integración como tecnológico. Esta colaboración combina la plataforma Wi-Fi 8 de Qualcomm y la experiencia de usuario de gFiber con la ingeniería de producto de Gemtek y el software de Genix. Juntos, estamos creando un producto que los operadores pueden desplegar y que los suscriptores pueden utilizar en su vida cotidiana".

— James Lee, consejero delegado, Gemtek Technology

Wi-Fi 8. Edge AI. Intelligent Broadband.

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