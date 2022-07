GERANIUM EN COPENHAGUE ES NOMBRADO Nº 1 AL REVELARSE LA LISTA THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 2022

Chef Rasmus Kofoed, sommelier Sren Ledet and the team from Geranium, Copenhagen, receive the award for The World’s Best Restaurant, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, at The World’s 50 Best Restaurants awards 2022 held at Old Billingsgate in London

Chef Rasmus Kofoed, sommelier Sren Ledet and the team from Geranium, Copenhagen, receive the award for The World’s Best Restaurant, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, at The World’s 50 Best Restaurants awards 2022 held at Old Billingsgate in London - 50 BEST/PR NEWSWIRE

LONDRES, 18 de julio de 2022 /PRNewswire/ --

Geranium de Copenhague ha sido nombrado The World's Best Restaurant 2022, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna

Anunciada esta noche en una ceremonia de entrega de premios en Londres, la lista de 2022 incluye restaurantes de 24 territorios en cinco continentes de todo el mundo y presenta 12 nuevos restaurantes, junto con dos que regresan como reingresos

Sudamérica y Asia son reconocidas como potencias culinarias, con ocho y siete restaurantes en la lista respectivamente

René Frank de Coda, Berlín, recibe The World's Best Pastry Chef Award, patrocinado por Sosa

El Beronia World's Best Sommelier Award se entrega a Josep Roca, sumiller de El Celler de Can Roca, en un nuevo galardón para 2022

Aponiente, en el Puerto de Santa María, gana el Flor de Caña Sustainable Restaurant Award

Uliassi (No.12), en Senigallia, se lleva el Highest New Entry Award, patrocinado por Aspire Lifestyles

Nobelhart & Schmutzig (No.17) recibe el premio Villa Massa Highest Climber Award, ya que el restaurante berlinés sube 28 puestos desde la lista de 2021

Atomix (No.33), en Nueva York, gana el Gin Mare Art of Hospitality Award

El Estrella Damm Chefs' Choice Award es para Jorge Vallejo, de Quintonil, en Ciudad de México

La crème de la crème de la comunidad gastronómica mundial se reunió esta noche en Londres para celebrar los premios The World's 50 Best Restaurants 2022, patrocinados por S.Pellegrino & Acqua Panna. La ceremonia de entrega de premios, presentada por el actor y gastrónomo de renombre internacional Stanley Tucci, rindió homenaje a la excelencia gastronómica de 24 territorios de los cinco continentes antes de nombrar a Geranium de Copenhague como The World's Best Restaurant 2022 y The Best Restaurant in Europe 2022.

Para ver la lista 1-50 completa, visite el sitio web aquí.

Tomando el puesto No.1 de Noma -que ha sido elevado al salón de la fama Best of the Best-, Geranium, dirigido por el chef Rasmus Kofoed y el sumiller Søren Ledet, fue votado como el restaurante No.2 de la lista The World's 50 Best Restaurants 2021. La misión de Geranium es crear comida que despierte los sentidos, y la meticulosa cocina del chef Kofoed y su increíble visión, incluida su reciente decisión de no servir carne, han ganado elogios y seguidores en todo el mundo. A Geranium le acompañan en el top tres Central (No.2) de Lima y Disfrutar (No.3) de Barcelona.

