Grandes preparaciones en marcha en Dubái para la 7th Global Family Office Investment Summit de Anthony Ritossa

Están en marcha grandes preparaciones en Dubái al tiempo que la Perla del Golfo de Arabia va a hospedar la tan esperada 7th Global Family Office Investment Summit. Contando con el tema "East Meets West", el evento promete ser la reunión de oficina familiar más grande y exclusiva del mundo de todos los tiempos.

Del 10 al 12 de noviembre de 2018, un grupo dentro de la lista A de más de 400 multimillonarios, jeques, familias reales y líderes empresariales de todo el mundo se reunirán en el Four Seasons Resort Jumeirah Beach bajo el patronaje superior de Su Alteza Sheikh Ahmed Al Maktoum. El grupo de elite de asistentes, que representan a más de 2.000 millones de dólares en riqueza de inversores, escuchará las presentaciones de 80 ponentes mundiales de prestigio.

"Estoy encantado de que nuestras Family Office Summits hayan conseguido reputación como el 'Davos de las oficinas de familia'. Como los últimos dentro de la alineación de las Global Family Office Summits de la Ritossa Family Office, la Dubai Summit mostrará a los principales expertos del mundo debatiendo y hablando sobre las estrategias de acción que generan retornos en un entorno de bajo rendimiento, con eventos mundiales a tiempo, una fundación de un legado de duración de vida y oportunidades de inversión destacadas. Es por ello un honor poder reunir a un grupo de tanto prestigio en Dubái", afirmó Anthony Ritossa, presidente de la Ritossa Family Office, un negocio de familia que data de hace 600 años hasta el Imperio de Venecia en Europa.

"Me complace asistir a la cumbre de Dubái, y estoy impaciente por el hecho de participar con las destacadas oficinas de la familia de todo el mundo dentro de este evento, formando parte de las conversaciones que impactarán en nuestro medio ambiente de una forma positiva", destacó Su Alteza Real el Príncipe Michel de Yougoslavi, nieto del Rey Umberto de Italia y del Príncipe Paul de Yugoslavia, Mónaco.

"Se trata de un evento realmente internacional que reúne a una red mundial de oficinas de familia y que ofrece de forma continuada ideas y perspectivas revolucionarias", indicó Nabil Nazer, responsable de inversión de Al Sulaiman Group, Reino de Arabia Saudita.

"La reciente Global Family Office Investment Summit en Dubái de Anthony Ritossa celebrada el año pasado fue un enorme éxito entre las personas de primer nivel que comparten sus ideas y experiencia desde blockchain, criptodivisas, cuidado de la salud y muchas otras tecnologías. Estamos impacientes por la celebración del evento de noviembre de 2018", comentó Faris M. Al Tahtamooni, responsable senior de eventos internacionales de la Private Office de Sheikh Saeed Al Maktoum, EAU.

"Chainstarter Ventures se enorgullece de ser un patrocinador de nuestro buen amigo y hospedador Anthony Ritossa. Sus cumbres son las mejores de las mejores en entornos perfectos. Durante su reciente cumbre celebrada en Mónaco hemos conseguido 360 millones de dólares de compromisos de inversión", expresó Nick Ayton, fundador y consejero delegado de Chainstarter y cripto-asesor de oficina de familia de Reino Unido.

"La Monaco Summit fue un éxito realmente impresionante. Tanto Anthony Ritossa como yo estamos comprometidos con una colaboración a largo plazo para los intereses de las familias sustanciales y las oficinas de familias que consideran la cumbre como una oportunidad clave para la interacción y colaboración. Realmente no hay ningún otro evento a nivel mundial que ofrezca la elevada calidad de los ponentes destacados y delegados que proporciona la Ritossa Family Office Summits", indicó Giuseppe Ambrosio, director general de la Monaco Single & Multi Family Office International Association.

La cumbre se dedica a conversaciones de igual a igual privadas y solo por invitación, en red y de cruce de fronteras a través del liderazgo, formando a familias destacadas con mentes similares acerca de lo que buscar y sobre cómo están invirtiendo. Entre los temas de sesión se incluirán los que se detallan a continuación: Elite Investor Insights for 2018 & Beyond; Spotlight on the Middle East; The Eternal Flame Inside Families and the DNA of Success; Artificial Intelligence & Machine Based Learning; Solar Energy; Cryptocurrency & Blockchain; Co-Investment Opportunities; Philanthropy & Impact Investing y muchos más.

Si desea disponer de detalles acerca de los eventos futuros y de la 7th Global Family Office Investment Summit en Dubái a la que solo se accederá por invitación, escriba un e-mail a info@DubaiSummit.org o visite la página web http://www.RitossaSummits.com

Si desea conocer la lista de participantes del evento, visite la página web - http://ritossasummits.com/agenda.pdf

