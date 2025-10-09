GreenCore Solutions lanza TreeFree Passport® en toda Europa para TreeFree Diaper®

(Información remitida por la empresa firmante)

VANCOUVER, BC y FRÁNCFORT, Alemania, 9 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- GreenCore Solutions Corp. (la "Compañía") anunció hoy el lanzamiento europeo de su sistema de certificación y transparencia TreeFree Passport, ahora activo en cada TreeFree Diaper vendido bajo la familia regional de marcas privadas al por menor: TreeFree Couche™ (Francia), TreeFree Windel™ (Alemania), TreeFree Pañal™ (España), TreeFree Blöja™ (Suecia), TreeFree Nappy™ (Reino Unido).

El programa TreeFree Passport transforma el cumplimiento ESG de un gasto en un sistema generador de valor. Cada TreeFree Diaper lleva un distintivo visible y un código QR de verificación que enlaza directamente con datos de impacto certificados, confirmando la composición libre de árboles, el cumplimiento con las normas europeas de deforestación cero y el rendimiento verificado por SGS.

TreeFree Passport — Resumen

1. Distintivo en el EmpaqueCada paquete de TreeFree Diaper muestra ahora el distintivo TreeFree Passport Certified. El código QR integrado enlaza con datos verificados que prueban que el producto es libre de árboles, probado por SGS y conforme con la normativa europea. Esto convierte el empaque en un certificado vivo de desempeño y transparencia, visible al instante para consumidores, auditores y minoristas.

2. IntegraciónSustituye los costos tradicionales de certificación de fibra de árbol y canaliza el valor hacia TreeFree Passport para los socios verificados del programa PATH+.

3. Cómo FuncionaTreeFree Passport se integra sin fricciones en las operaciones OEM-C existentes mediante tres capas automatizadas:

Capa de Verificación: SGS confirma la composición 100 % libre de árboles e incorpora el informe en el registro digital de cada lote.

Transparencia y Confianza: Los consumidores escanean el código QR para ver los datos verificados de ahorro de CO₂, H₂O y árboles.

Cero Fricción: No se requieren nuevas auditorías, sistemas ni reconfiguraciones; la verificación se ejecuta automáticamente por lote.

Resultado:Cada pañal sale de la línea ya probado — sostenible, trazable y rentable.

"TreeFree Passport demuestra que el cumplimiento puede generar beneficios. Al integrar datos ESG reales en cada paquete, hemos creado un sistema donde la sostenibilidad se verifica por sí misma y los socios obtienen beneficios por hacer lo correcto," dijo Matthew Keddy, Director Ejecutivo de GreenCore Solutions Corp. "Para nuestros clientes minoristas de TreeFree Diaper — y las marcas TreeFree Couche™ (Francia), TreeFree Windel™ (Alemania), TreeFree Pañal™ (España), TreeFree Blöja™ (Suecia) y TreeFree Nappy™ (Reino Unido) — TreeFree Passport simplifica el cumplimiento y la presentación de informes ESG a gran escala."

Acerca de GreenCore Solutions Corp.

GreenCore Solutions Corp. es líder mundial en innovación de higiene libre de árboles, pionera del TreeFree Diaper con econoLiite Core y los marcos TreeFree Passport que redefinen la economía manufacturera ESG. Operando bajo su PATH+ (Partner Alliance for Traceable Hygiene), GreenCore conecta OEMs, minoristas y auditores a través de la plataforma basada en IA TreeFree Connexion v1.5, impulsando sostenibilidad y rentabilidad verificables en toda Europa y LATAM.

Más información en www.greencoresolutions.com.

Contacto de prensa:

Matthew Keddy, Director EjecutivoGreenCore Solutions Corp.Toronto, Canadá+1 647 237 7744 (directo o WhatsApp)mkeddy@greencoresolutions.com

