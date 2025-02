Grover Gaming anuncia la venta de activos de juegos benéficos por 1.050 millones de dólares a L&W

(Información remitida por la empresa firmante)

-Grover Gaming anuncia la venta de activos de juegos benéficos por 1.050 millones de dólares a Light & Wonder, Inc.

GREENVILLE, N.C., 18 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Grover Gaming, Inc. y G2 Gaming, Inc. (juntos "Grover Gaming") anunciaron hoy que han firmado un acuerdo definitivo para la venta de sus activos de juegos de beneficencia ("Grover Charitable Gaming") por una contraprestación total de hasta 1.050 millones de dólares a Light & Wonder, Inc. ("Light & Wonder" o "L&W").

La contraprestación total de la venta consiste en lo siguiente:

850 millones de dólares en efectivo, pagaderos al cierre de la transacción y sujetos a los ajustes habituales del precio de compra

Contraprestación contingente en efectivo de hasta 200 millones de dólares, sujeta al logro de ciertos objetivos financieros hasta 2028

Grover Charitable Gaming, una empresa privada de propiedad de Garrett Blackwelder, se fundó en 2013 y actualmente cuenta con una base instalada de más de 10.000 unidades de lengüetas electrónicas arrendadas en cinco estados de EE.UU. (ND, OH, VA, KY, NH) que operan bajo un modelo de ingresos recurrentes.

Grover Charitable Gaming ha desarrollado relaciones duraderas y persistentes con clientes de organizaciones benéficas en los estados en los que opera, respaldadas por un equipo local dedicado de técnicos de servicio y gerentes de relaciones.

Según los términos del acuerdo, Blackwelder colaborará con Light & Wonder para ayudar a impulsar el éxito continuo de la empresa durante los próximos cuatro años.

La empresa espera que la transacción se cierre durante el segundo trimestre de 2025, sujeta a las aprobaciones regulatorias y de otro tipo requeridas y a las condiciones de cierre habituales.

Después de la adquisición, Light & Wonder operará el negocio con una combinación de empleados de Grover Gaming y Light & Wonder.

"Grover Gaming es un actor líder en juegos benéficos, una categoría que ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años", dijo Matt Wilson, presidente y consejero delegado de Light & Wonder. "Esta transacción complementa nuestra posición como la empresa líder mundial de juegos multiplataforma al agregar otra atractiva adyacencia regulada a nuestro perfil".

"Es importante destacar que existen oportunidades interesantes de ingresos adicionales que se pueden materializar aprovechando el contenido de juegos terrestres probado de Light & Wonder para una base de clientes nuevos y leales. Esperamos seguir asociándonos con los clientes de Grover Gaming, aprovechando su sólida dedicación al servicio al cliente", concluyó Wilson.

"Estoy muy agradecido a todos nuestros compañeros de equipo de Grover Gaming y al esfuerzo que hacen todos los días", dijo Garrett Blackwelder, consejero delegado y fundador de Grover Gaming. "También estoy agradecido por la lealtad de nuestros clientes durante las últimas dos décadas. Sabemos que sin ellos, no estaríamos donde estamos hoy. Light & Wonder es un socio ideal para nosotros, dadas nuestras culturas empresariales similares y nuestra dedicación a la innovación y el servicio al cliente".

"Los verdaderos ganadores son las organizaciones benéficas y las fraternidades de estos mercados, debido al emocionante contenido de juegos que L&W ofrece", afirmó Kevin Morse, director de desarrollo de Grover Gaming. "Estamos entusiasmados de ver que los juegos benéficos alcanzan un nuevo nivel".

Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero exclusivo y Morgan, Lewis & Bockius LLP actúa como asesor legal de Grover Gaming en relación con la transacción.

