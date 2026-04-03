El Grupo Adelaïde continuó su senda de crecimiento en 2025 y consolidó las bases de su expansión europea

(Información remitida por la empresa firmante)

QUIMPER, Francia y NEUILLY-SUR-SEINE, Francia, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En 2025, el Grupo Adelaïde confirmó la solidez de su modelo de negocio con una facturación agregada de 495 millones de euros, lo que supone un aumento del 10 %:

El negocio de corretaje y consultoría de seguros (Verlingue, Angelus) creció un 9,5 % hasta alcanzar los 344 millones de euros.

La división de gestión (Génération) registró un crecimiento del 10 %, con una facturación de 134 millones de euros.

Los negocios de distribución y suscripción de seguros (Cocoon, Dune) registraron ingresos de 17 millones de euros (+20 %).

El Grupo también confirmó su sólida posición, con un índice de satisfacción del cliente del 88 % y un índice de retención del 95 %. En 2025, el 24 % de la facturación del Grupo se generó a través de su negocio internacional.

"En un mercado que aún se ve afectado por las tensiones geopolíticas, nuestro progreso confirma la solidez de nuestro modelo y la confianza de nuestros clientes", afirmó Gilles Bénéplanc, consejero delegado adjunto del Grupo Adelaïde.

Crecimiento impulsado por toda la cadena de valor de la intermediación de seguros

En 2025, nuestro Grupo de corretaje de seguros continúa su expansión. Este impulso de desarrollo también dio como resultado varias iniciativas de crecimiento externo:

la adquisición de EBCam por Verlingue en el Reino Unido;

la continua adquisición de carteras de negocios y talento comercial en Italia;

el aumento de la participación de Adelaïde en Angelus Courtage, y

la adquisición de una participación en Antoma Courtage.

Las actividades de consultoría e intermediación, impulsadas por Verlingue y Angelus Courtage, ambas clasificadas entre las 20 principales empresas de intermediación de Francia, confirmaron su sólida posición en el mercado.

En 2025, Verlingue registró una facturación de 323 millones de euros (+3 %). Ese año también se produjo la llegada de Vincent Harel, y más recientemente de Nicolas Naftalski, como parte de una nueva estructura organizativa.

Al mismo tiempo, Angelus Courtage continuó creciendo, con una facturación de 21 millones de euros (+30 %).

Génération confirmó su dinámico crecimiento orgánico con una facturación de 134 millones de euros (+10 %). Este resultado se debió al sólido desarrollo de sus negocios de seguros de salud individuales y colectivos, así como de seguros de vida.

Para respaldar esta expansión, la empresa continuó reforzando su estructura operativa mediante la apertura de nuevas sedes en Francia y Portugal.

Cocoon registró una facturación de 14 millones de euros (+10 %), impulsada en particular por el crecimiento de su negocio de seguros de salud individuales para personas que abandonan los planes colectivos.

Dune confirmó un fuerte impulso de crecimiento con unos ingresos de 3 millones de euros, un 50 % más.

Confirmación de su objetivo europeo

El Grupo mantiene su firme compromiso con la implementación de su plan estratégico Better Future28:

"Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: construir un grupo europeo líder e independiente aprovechando la solidez de nuestro modelo de negocio, la calidad de nuestros equipos y una estrategia de crecimiento estructurada y sostenible", afirmó Benjamin Verlingue, presidente y consejero delegado del Grupo Adelaïde.

Acerca de Adelaïde

El Grupo Adelaïde se especializa en consultoría, intermediación, distribución y gestión de seguros. Es uno de los principales corredores de seguros de Francia, con cinco empresas de éxito: Verlingue, Génération, Cocoon, Dune y Angelus.

3.100 empleados5.100 millones de euros en primas negociadas2,8 millones de asegurados con cobertura sanitariaPresencia en 5 países europeos.www.adelaidegroup.fr

Contacto de prensalfortin@mantu.com +33(0)619687018

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