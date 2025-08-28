El Grupo Esaote presentará su innovación cardíaca en ESC 2025 en Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

GÉNOVA, Italia y MADRID, 28 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- El Grupo Esaote, líder italiano en innovación en imágenes médicas (ultrasonido, resonancia magnética especializada y TI médica), estará presente en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) 2025, que tendrá lugar del 29 de agosto al 1 de septiembre en IFEMA MADRID (Expositor A280, Sala de Exposiciones Oeste).

En el centro de la presentación de Esaote se encuentra una completa cartera de tecnologías de imagen cardiovascular diseñadas para mejorar la precisión diagnóstica, optimizar los flujos de trabajo y facilitar la toma de decisiones clínicas en todo el proceso asistencial.

Entre los aspectos más destacados se encuentra el lanzamiento del MyLab™C30* cardio, un potente ecógrafo portátil diseñado específicamente para cardiología. Con la pantalla táctil más grande de su categoría, una interfaz táctil intuitiva y herramientas avanzadas basadas en IA, el MyLab™C30 cardio reduce significativamente el tiempo de exploración, garantizando la fiabilidad del diagnóstico incluso en los casos más complejos, al proporcionar evaluaciones cualitativas y cuantitativas fiables. Su batería de larga duración y su robusto rendimiento lo hacen ideal tanto para entornos rutinarios como de urgencias.

También se presenta HeartScan Assistant, una nueva función basada en IA que facilita la guía para la ecografía cardíaca. Está diseñada para facilitar la adquisición de imágenes de ecografía cardíaca transtorácica por parte de los profesionales sanitarios, proporcionando información de IA en tiempo real sobre la clasificación de las imágenes y la calidad de la imagen. Esto agiliza la práctica diaria de todos los cardiólogos, beneficiando especialmente a los profesionales de urgencias y a los menos experimentados.

El sábado 30 de agosto, de 12:00 a 13:30, en el expositor de Esaote, se realizará una presentación exhaustiva sobre las técnicas de Hyperdoppler y sus aplicaciones clínicas para evaluar cómo el análisis de la distribución de fuerzas puede identificar corazones dilatados o disfuncionales y monitorizar el impacto de las terapias de resincronización en pacientes con insuficiencia cardíaca.

En el ámbito de las TI sanitarias, Ebit, la empresa de TI sanitaria de Esaote, presentará la última evolución de su plataforma Suitestensa CVIS PACS. Diseñada tanto para cardiología ambulatoria como intervencionista, la plataforma integra herramientas basadas en IA como fAInd para el apoyo a la toma de decisiones clínicas y ZEfiRO para la orquestación inteligente del flujo de trabajo. También ofrece una integración fluida con herramientas avanzadas como CAAS Qardia.

CAAS Qardia es una suite de ecocardiografía desarrollada por Pie Medical Imaging (parte del Grupo Esaote). La próxima versión 2.2, presentada en la ESC, incorpora Qardia View Classifier, unasistente con inteligencia artificial diseñado para preseleccionar imágenes óptimas para mediciones estandarizadas, minimizando la selección manual y reduciendo el tiempo dedicado a navegar por los conjuntos de imágenes. Además, las ecometrías críticas, como la deformación miocárdica y las dimensiones cardíacas,ahora están automatizadas. CAAS Qardia permite el acceso tanto de forma independiente como sin necesidad de intervención a través del navegador web.

El Grupo Esaote reafirma su compromiso con el avance del diagnóstico cardiovascular mediante la innovación, la colaboración clínica y la inversión continua en I+D.

*Pendiente de aprobación por la FDA. No disponible para la venta en Estados Unidos.

El Grupo Esaote es líder en imagen médica (ultrasonido, resonancia magnética y software de gestión de procesos de diagnóstico). A finales de 2024, el Grupo contaba con 1300 empleados, la mitad de los cuales se encuentran en Italia. Con instalaciones en Génova y Florencia y unidades propias de producción e investigación en Italia y Países Bajos, Esaote está presente en más de 100 países de todo el mundo. www.esaote.com

