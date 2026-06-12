GSMA Intelligence concluye que los operadores son los protagonistas del cambio en la Copa Mundial de 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 12 de junio de 2026/PRNewswire/ -- El último informe Insight Spotlight de GSMA Intelligence analiza cómo la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá, México y Estados Unidos generará importantes oportunidades para los operadores móviles, no solo para ofrecer conectividad robusta y de alta capacidad, sino también para habilitar nuevos servicios empresariales y mejorar la experiencia del usuario. Ante el enorme aumento de tráfico previsto en estadios, zonas de aficionados, aeropuertos y ciudades anfitrionas, los operadores están invirtiendo en la densificación de la red 5G, incluyendo celdas pequeñas, sistemas de antenas distribuidas, ondas milimétricas, puntos de acceso Wi-Fi, emplazamientos temporales, mejoras en la red troncal y espectro adicional.

El documento argumenta que la oportunidad va mucho más allá de la cobertura básica. Para clientes empresariales y organizadores de eventos, tecnologías como el 5G privado, la computación perimetral y el IoT pueden respaldar operaciones críticas de eventos, incluyendo transmisiones, sistemas de árbitros asistentes de video, seguridad pública, gestión de multitudes, señalización digital, cámaras conectadas, drones y ambulancias. A medida que los principales operadores estadounidenses continúan desplegando 5G Standalone, el informe sugiere que capacidades avanzadas como la segmentación de red probablemente sustentarán muchos de estos servicios de conectividad diferenciados.

Para los consumidores, la Copa Mundial también abre nuevas oportunidades de monetización. Estas incluyen ofertas de eSIM para viajeros internacionales, tarifas premium basadas en experiencias con características como velocidad garantizada, acceso prioritario y baja latencia, y servicios nativos de la red, como la traducción en directo, que no dependen de descargas de aplicaciones ni de hardware especializado. GSMA Intelligence destaca el creciente interés de los consumidores en este tipo de propuestas centradas en la conectividad.

El informe también destaca oportunidades de ingresos complementarias para los operadores que no poseen directamente los derechos de contenido. Estas oportunidades abarcan desde alianzas con emisoras oficiales hasta la habilitación de contenido inmersivo y complementario, como la realidad extendida (XR) y la visualización desde múltiples ángulos, así como el apoyo a los servicios de experiencia del aficionado con información basada en la ubicación y acceso integrado a viajes o recintos. En general, el documento concluye que los grandes eventos deportivos, como la Copa Mundial de 2026, se están convirtiendo en escaparates importantes para que los operadores demuestren el valor de las redes avanzadas, desarrollen nuevos modelos de servicio y fortalezcan su papel en la economía de la experiencia digital en general.

GSMA Intelligence ha compartido más información a través de su reciente publicación en LinkedIn y su podcast, disponible en Spotify, YouTube, Apple y Amazon Music

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