(Información remitida por la empresa firmante)

- El GSMA MWC26 Doha se celebrará conjuntamente con la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT en noviembre de 2026

Tras el éxito de la edición inaugural de 2025, el MWC Doha regresa con más fuerza que nunca al unir fuerzas con la UIT para proporcionar una plataforma global que reúna a la industria y a los responsables políticos.

LONDRES, 31 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La GSMA y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) anunciaron hoy que el MWC26 Doha se celebrará conjuntamente con la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (PP-26). La PP-26 es el máximo órgano normativo de la UIT, el organismo de las Naciones Unidas para las tecnologías digitales. Esta celebración conjunta, la primera de su tipo, reunirá a los líderes que dan forma al sector digital —provenientes de gobiernos, instituciones internacionales e industria— durante un mes clave de debate sobre políticas digitales y demostraciones de conectividad en Doha.

El MWC26 Doha, en colaboración con el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Qatar (MCIT), tendrá lugar en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Doha (DECC) del 8 al 10 de noviembre de 2026. La ITU PP-26 se celebrará en el DECC entre el 9 y el 27 de noviembre de 2026, bajo la organización de la Autoridad Reguladora de Comunicaciones de Qatar (CRA).

Tras el rotundo éxito de su debut el año pasado —y en consonancia con la Agenda Digital 2030 y la Visión Nacional 2030 de Qatar—, el MWC26 Doha reunirá al ecosistema global en materia de exposiciones, liderazgo intelectual y políticas. El Programa Ministerial de la GSMA volverá al MWC Doha para definir la gobernanza digital y las prioridades de inversión que impulsen la siguiente fase de la conectividad. Esto se produce tras el histórico debut del año pasado, que congregó a 60 delegaciones de 49 países y 11 organizaciones intergubernamentales.

El espacio de exposición del MWC estará junto al PP-26, lo que permitirá a los delegados del PP-26 experimentar de primera mano cómo la conectividad avanzada, las soluciones basadas en inteligencia artificial y la infraestructura digital están acelerando el crecimiento económico y el progreso social en todo el mundo.

La UIT reúne a 194 Estados Miembros y a más de 1.000 empresas, universidades, institutos de investigación y organizaciones regionales e internacionales. La UIT desempeña un papel fundamental en la coordinación del uso mundial del espectro radioeléctrico y las órbitas satelitales, el desarrollo de normas de telecomunicaciones y el impulso de la conectividad universal y la transformación digital sostenible. La Conferencia de Plenipotenciarios se reúne cada cuatro años para definir la dirección estratégica general de la UIT, aprobar sus planes financieros y elegir a los funcionarios de la UIT, a los Estados Miembros del Consejo y a los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Tanto la GSMA como la UIT están comprometidas con la conexión global y ya colaboran para impulsar la conectividad mundial en materia de políticas, estándares y gestión del espectro radioeléctrico. La celebración conjunta de ambos eventos complementa la labor de Doha y permitirá reunir a la mayor cantidad de líderes digitales que cualquiera de ellos haya acogido hasta la fecha.

Registro en MWC26 Doha

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