HABANOS, S.A. PRESENTA EN PRIMICIA MUNDIAL HOYO DE MONTERREY MONTERREYES NO. 4 EDICIÓN LIMITADA

MONTERREYES NO. 4 EDICIÓN LIMITADA

MONTERREYES NO. 4 EDICIÓN LIMITADA - HABANOS, S.A./PR NEWSWIRE

La nueva vitola se dio a conocer de la mano de Kaliman Caribe, distribuidor exclusivo de Habanos, S.A. para Bulgaria , ante más de 500 afortunados en un evento exclusivo celebrado en Sofía.

Monterreyes No. 4 (cepo 55 x 145mm de largo) es la séptima Edición Limitada bajo la marca Hoyo de Monterrey

(Información remitida por la empresa firmante)

LA HABANA, 30 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A., de la mano de su distribuidor exclusivo para Bulgaria, Kaliman Caribe, ha presentado en Sofía una nueva Edición Limitada en la prestigiosa marca Hoyo de Monterrey, la vitola Monterreyes No. 4. En un ambiente único entre la montaña Vitosha y el río Iskar, la capital búlgara fue testigo de una velada mágica donde no faltaron la música en directo, espectáculos de baile y, por supuesto, los mejores Habanos. Un selecto grupo de 500 invitados de Albania, Armenia, Croacia, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Irlanda, Kosovo, Macedonia del Norte, Serbia, Suiza y Reino Unido, fueron los primeros en conocer y degustar la nueva vitola que debe su nombre a la plantación del mismo nombre, proveniente de la zona de Vuelta Abajo*, en la región de Pinar del Río*, tierra del considerado mejor tabaco del mundo.

Las Ediciones Limitadas ocupan un lugar único dentro de las especialidades del portafolio de Habanos, S.A, no solo por la cuidada selección de sus hojas, añejadas durante un período mínimo de dos años. Si no por su presentación en envases especiales y con un cintillo adicional en colores negro y dorado con el año en el que se lanza. Monterreyes No. 4, se presenta en un envase de madera diseñado para la ocasión y contiene 10 Habanos.

Esta nueva vitola es aún más especial al tratarse de la séptima Edición Limitada de la marca desde que en el año 2004 se lanzara la vitola Epicure Especial, que acabó convirtiéndose en una de las vitolas de referencia dentro del portafolio de Hoyo de Monterrey. La vitola Monterreyes No. 4 existió en la década del 60 y se retoma ahora, en un formato de tendencia sumándose a las vitolas de calibre grueso tan apreciadas por los amantes de la marca.

Por segunda vez, este territorio acoge el lanzamiento mundial de una Edición Limitada, a este respecto, Jorge Pérez Martel y José María López Inchaurbe, vicepresidente Comercial y vicepresidente de Desarrollo, respectivamente, de Habanos, S.A. explicaron en un video emitido durante el evento que: "Bulgaria es un mercado muy importante para Habanos y estamos orgullosos de poder presentar junto a Kaliman este lanzamiento." El aficionado búlgaro es un gran amante de los Habanos de la marca Hoyo de Monterrey, y de especialidades tan exclusivas como las Ediciones Limitadas. "Estamos seguros de que no solo en Bulgaria, sino en todo el mundo, acogerán con mucha ilusión esta esperada Edición Limitada", concluyeron.

Los amantes de los Habanos de fortaleza suave, aromáticos y delicados de todo el mundo podrán encontrar la nueva vitola Monterreyes No. 4 tras su lanzamiento mundial en los diferentes puntos de venta oficiales de los más de 140 países en los que Habanos, S.A. distribuye sus productos.

Hoyo de Monterrey Monterreyes No. 4

Vitola de Salida : Monterreyes No.4 Vitola de galera: Maravillas Medidas : cepo 55 x 145 mm de largo Capa : Habano de una excelente apariencia, color oscura y brillante que lo hace muy autentico y especial. Notas de Cata:

Un Habano aromático en el que se aprecian notas de madera muy agradables, lo que permite tener un disfrute fresco y placentero.

Tiro : excelente y combustibilidad con unas amplias bocanadas gracias a su gran cepo, que deleita con una fumada muy fresca y aromática, unas ligeras notas amargas, siendo fiel al suave sabor de su ligada.

excelente y combustibilidad con unas amplias bocanadas gracias a su gran cepo, que deleita con una fumada muy fresca y aromática, unas ligeras notas amargas, siendo fiel al suave sabor de su ligada. Ceniza : de color gris claro y compacta

de color gris claro y compacta Tiempo de fumada: Alrededor de 50 minutos.

Maridaje : Puede ser disfrutado con Whisky de 12 años, suave, floral con ligeras notas a Malta tostadas con un final ligero que combinado con el suave sabor de está ligada hacen una excelente combinación.

Para descargar imágenes del producto en alta resolución haz clic aquí.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2145300...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/habanos-sa-presenta-en-primicia-mundial-hoyo-de-monterrey-monterreyes-no-4-edicion-limitada-301868214.html