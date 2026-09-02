(Información remitida por la empresa firmante)

-Haier Biomedical destaca sus soluciones automatizadas de bioalmacenamiento y farmacéuticas conectadas en ISPE Singapore 2026

Haier Biomedical acelera su transformación en una plataforma de infraestructura biofarmacéutica inteligente en ISPE Singapore 2026

SINGAPUR, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (SHA: 688139) presentó una cartera de soluciones automatizadas y digitales que abarcan flujos de trabajo clave de I+D farmacéutica, producción y control de calidad en la ISPE Singapore Conference & Exhibition 2026, uno de los eventos de ingeniería farmacéutica más importantes de Asia, que se celebró del 20 al 21 de agosto en Suntec Singapore. En el centro de la presentación, la solución de almacenamiento automatizado a -80 °C hizo su debut en una exposición internacional, mientras que el liofilizador piloto también fue presentado, lo que subraya cómo Haier Biomedical está consolidando su liderazgo en el almacenamiento a baja temperatura para proporcionar soluciones integradas y multicategoría para la infraestructura biofarmacéutica de próxima generación.

Para las empresas farmacéuticas y las organizaciones de investigación que gestionan muestras de alto valor a -80 °C, la solución de almacenamiento automatizado combina el almacenamiento automatizado a temperaturas ultrabajas con una gestión inteligente de muestras para mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y la trazabilidad. El liofilizador piloto ayuda a los equipos a conectar la investigación de laboratorio con las etapas de fabricación posteriores, al brindar soporte al desarrollo de procesos farmacéuticos y a la liofilización a escala piloto. Juntos, ambos productos satisfacen necesidades complementarias en la gestión de muestras, el desarrollo de procesos y la producción a escala piloto.

Durante una sesión de Power Hour, Haier Biomedical también destacó su solución de almacenamiento inteligente RFID ULT, diseñada para conectar muestras físicas con registros digitales a lo largo de los flujos de trabajo de almacenamiento. Las etiquetas RFID proporcionan identidades únicas para cada muestra, mientras que las antenas y los lectores de los compartimentos capturan datos sin necesidad de escaneo visual. El software vincula cada muestra con su ubicación e historial de movimientos, creando registros estructurados de entrada y salida.

El sistema configurable admite diversos formatos de muestra, como botellas, bolsas, tubos y crioviales, con interfaces de almacenamiento adaptadas mediante estantes, bandejas y soportes personalizados. Al conectar la identidad, la ubicación, el movimiento y las condiciones de almacenamiento, la plataforma está diseñada para reducir la búsqueda manual y la conciliación de inventario, a la vez que refuerza la visibilidad de la cadena de custodia en las operaciones de control de calidad, almacenamiento y cadena de suministro.

A medida que las operaciones farmacéuticas se automatizan, se basan en datos y se centran cada vez más en la calidad, los clientes necesitan más que equipos independientes. Requieren flujos de trabajo conectados que vinculen muestras, dispositivos y datos en I+D, producción y control de calidad.

La exposición reflejó esta cartera más amplia, con soluciones que abarcan sistemas de automatización, congeladores ULT, centrífugas refrigeradas, sistemas de congelación-descongelación y otras tecnologías que dan soporte a los flujos de trabajo farmacéuticos, desde I+D y producción hasta laboratorios de control de calidad y almacenamiento en frío.

Partiendo de su sólida base en el almacenamiento a baja temperatura, Haier Biomedical está expandiendo su negocio global en soluciones de laboratorio, automatización y aplicaciones farmacéuticas, pasando del suministro de equipos individuales a carteras multiproducto, soluciones específicas para cada escenario y servicios continuos. En el primer semestre de 2026, los ingresos relacionados con clientes farmacéuticos aumentaron un 23 % interanual, mientras que los ingresos por soluciones de laboratorio crecieron un 19 %. Los negocios relacionados con la IA representaron el 18 % de los ingresos, 3 puntos porcentuales más que en 2025.

Al adaptar sus productos y tecnologías a las regulaciones locales, la infraestructura y las necesidades de los clientes, Haier Biomedical pretende ayudar a sus clientes a construir sistemas de I+D y producción farmacéutica más inteligentes, conectados y escalables.

https://www.haiermedical.com/

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