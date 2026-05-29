Haier Biomedical, número 1 en equipos de laboratorio de ciencias de la vida de Euromonitor

(Información remitida por la empresa firmante)

-Haier Biomedical logra dos puestos número 1 en el ranking mundial de equipos de laboratorio de ciencias de la vida de Euromonitor, culminando así una expansión global en tres fases

QINGDAO, China, 29 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- Haier Biomedical (SHA: 688139) ha sido nombrada la marca china número uno en ventas mundiales de equipos de laboratorio para ciencias de la vida y número uno en ventas en el extranjero en la misma categoría, según datos de 2025 publicados por Euromonitor International. Este doble reconocimiento sitúa a Haier Biomedical a la vanguardia de un competitivo mercado global y culmina una expansión internacional en tres fases que ha generado una tasa de crecimiento anual compuesta superior al 20 por ciento.

Euromonitor International es una de las firmas de investigación de mercado independientes líderes a nivel mundial, y sus clasificaciones se utilizan ampliamente como referencia en el análisis de compras y del sector a nivel global. Los dos primeros puestos abarcan los ingresos totales por ventas globales y los ingresos por ventas en el extranjero, medidos entre marcas chinas en la categoría de equipos de laboratorio para ciencias de la vida. Las clasificaciones abarcan todos los mercados globales, lo que confirma que Haier Biomedical compite al más alto nivel frente a fabricantes internacionales consolidados.

Las clasificaciones también tienen un gran valor práctico para los socios internacionales. En un sector donde la fiabilidad de los equipos, el cumplimiento normativo y el soporte técnico a largo plazo son cruciales para las decisiones de compra, la verificación independiente del liderazgo en el mercado proporciona una mayor confianza a las instituciones que evalúan a los proveedores.

El crecimiento internacional de Haier Biomedical comenzó con proyectos específicos, colaborando directamente con organizaciones como UNICEF y la OMS para resolver necesidades no cubiertas y consolidando su posición de liderazgo en el almacenamiento de vacunas con energía solar. A partir de ahí, la empresa amplió su red de distribución hasta abarcar 160 países a través de más de 800 distribuidores. La fase actual se centra en la consolidación de capacidades operativas completas en regiones clave: almacenamiento local, ventas, marketing, planificación de productos e I+D.

Actualmente, la empresa opera centros de I+D en Reino Unido, Italia y Japón, cada uno especializado en líneas de productos específicas, como centrífugas, soluciones de almacenamiento automatizado y de cadena de frío, incubadoras y cabinas de bioseguridad. En Reino Unido y Europa continental, especialistas en automatización y tecnología de centrífugas ofrecen asistencia in situ para el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), la seguridad del aire y la purificación de muestras, posicionando a Haier Biomedical como socio estratégico en los flujos de trabajo de laboratorio. Los estándares de servicio desarrollados en EE.UU. y Reino Unido se están replicando en la UE, el Sudeste Asiático y el Sur de Asia.

En el primer trimestre de 2026, los ingresos en Alemania, Australia y Canadá crecieron más del 50 %, mientras que Europa del Este, el sur de Asia y Brasil superaron el 100 % de crecimiento interanual, duplicándose el volumen de ventas de centrífugas e incubadoras. En el sector farmacéutico, Haier Biomedical forma parte de las cadenas de suministro de varias compañías farmacéuticas líderes en países clave como Suiza, Alemania, Dinamarca, Italia, Singapur, Estados Unidos, Israel e India. La serie Ultra Energy de la compañía ocupa los ocho primeros puestos en la clasificación Energy Star de Estados Unidos en su categoría, lo que la convierte en la línea más vendida en ese segmento.

De cara al futuro, Haier Biomedical tiene previsto intensificar sus inversiones en localización y ampliar su gama de productos, con el objetivo de ayudar a los laboratorios biofarmacéuticos y de ciencias de la vida de todo el mundo a mejorar su eficiencia y sostenibilidad, como parte de la visión de la compañía de liderar el mundo en el suministro de herramientas integradas para las ciencias de la vida y plataformas de productividad inteligentes.

Para más información, visite https://www.haiermedical.com/.

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