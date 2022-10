Hard Rock International celebra la 23ª campaña anual PINKTOBER con la colaboración de Dominique Crenn

- Hard Rock International celebra la 23ª campaña anual PINKTOBER con la colaboración de la mundialmente conocida chef Dominique Crenn

Los Hard Rock Cafés, Hoteles y Casinos de todo el mundo apoyarán a la Sociedad Americana del Cáncer y a las organizaciones benéficas locales de todo el país con colaboraciones y activaciones únicas durante todo el mes de octubre

HOLLYWOOD, Fla., 4 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Hard Rock International continúa apoyando la concienciación y la investigación sobre el cáncer de mama con su 23ª campaña anual PINKTOBER. Durante todo el mes de octubre, los locales de Hard Rock de todo el mundo participan en los esfuerzos de recaudación de fondos en apoyo de la Hard Rock Heals Foundation®, la rama benéfica de Hard Rock®, cuyos ingresos se destinan a la Sociedad Americana del Cáncer y a organizaciones benéficas locales. Hard Rock ha donado millones de dólares para la investigación del cáncer de mama en los últimos 22 años de la campaña PINKTOBER. El año pasado, Hard Rock recaudó más de 700.000 dólares, lo que representa la mayor cantidad que la empresa ha recaudado desde la creación del programa en el año 2000.

El inicio de las actividades de PINKTOBER de este año es una asociación especial y una serie de cenas muy esperadas con la chef de renombre mundial y superviviente del cáncer de mama, Dominique Crenn. Hard Rock también ofrecerá menús de edición limitada de PINKTOBER, productos especialmente diseñados, un concurso de composición de canciones y mucho más.

"Es un honor y un orgullo que Hard Rock International apoye a los afectados por el cáncer de mama en todo el mundo con nuestra 23ª edición de PINKTOBER. All is One es un lema de Hard Rock que estamos encantados de ver cobrar vida cada año a través de nuestro trabajo con la Sociedad Americana del Cáncer, los miembros de la comunidad, los miembros del equipo y las organizaciones benéficas locales, en beneficio de una causa tan importante", dijo Jon Lucas, director de Operaciones de Hard Rock International. "Este año, estamos orgullosos de asociarnos con la chef Dominique Crenn, una superviviente del cáncer de mama, que comparte nuestra pasión por la concienciación y la retribución a las organizaciones benéficas y comunidades locales."

Todas las divisiones de la empresa, incluidos los Hard Rock Cafés, Hoteles y Casinos de todo el mundo, participan en la campaña con eventos locales. Los miembros de la comunidad que quieran mostrar su apoyo y participar en PINKTOBER pueden visitar su local de Hard Rock y participar en las activaciones de recaudación de fondos en beneficio de la Sociedad Americana del Cáncer y los socios locales de caridad desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre de 2022.

Para conocer todos los detalles sobre las activaciones y colaboraciones de PINKTOBER este mes de octubre, lea el comunicado completo aquí. Para obtener más información sobre Hard Rock International y cómo puede apoyar a PINKTOBER, visite www.hardrock.com/pinktober.

