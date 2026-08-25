HAVIT presentará en IFA 2026 su innovadora tecnología de audio con IA de 12 micrófonos, líder en la industria

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 25 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la celebración de IFA 2026, HAVIT presentará sus últimas innovaciones en audio inteligente, destacando la profunda integración de la tecnología de IA y la ingeniería acústica para redefinir el futuro de la escucha.

28 años de experiencia en audio impulsan la innovación inteligente

Contando con más de 28 años de experiencia en audio, HAVIT continúa impulsando la tecnología de sonido mediante investigación acústica profesional, algoritmos de IA propios e innovación centrada en el usuario. Con más de 100 millones de usuarios en más de 110 países y regiones, HAVIT se dedica a ofrecer experiencias de audio más inteligentes e inmersivas.

En IFA 2026, HAVIT presentará su destacada serie SPACE, inspirada en el concepto de "El SPACE (ESPACIO) se encuentra con la imaginación". Gracias a la integración de tecnologías de audio inteligentes avanzadas, la serie crea experiencias auditivas personalizadas para diferentes situaciones, transformando los dispositivos de audio de simples herramientas de reproducción en compañeros inteligentes.

Arquitectura acústica avanzada con IA de 12 micrófonos: Mejora la cancelación de ruido y el rendimiento de las llamadas

En IFA 2026, HAVIT presentará un nuevo producto con una arquitectura acústica avanzada que incluye un sistema de 12 micrófonos líder en la industria, 4 transductores dinámicos y chips de IA duales. La combinación de hardware potente con algoritmos de IA ofrece un control de ruido más inteligente, un procesamiento de sonido mejorado y un rendimiento de audio optimizado.

El innovador sistema permite poder conseguir una cancelación de ruido más profunda, una cobertura de frecuencia más amplia de 100 Hz a 2 kHz, una respuesta ambiental más rápida y llamadas más claras gracias a la captación precisa de la voz y la reducción inteligente del ruido, lo que proporciona una experiencia de audio más inmersiva y fluida.

Mirando hacia el futuro: Transformando los dispositivos de audio en compañeros inteligentes que te entienden

HAVIT cree que la próxima evolución de la tecnología de audio no solo se trata de mejorar la calidad del sonido, sino también de crear una conexión más natural y eficiente entre la tecnología y la vida cotidiana. A medida que la IA continúa evolucionando, los dispositivos de audio van a dejar de ser simples herramientas de reproducción para convertirse en compañeros inteligentes que puedan llegar a comprender las necesidades de los usuarios y se adaptan a diferentes situaciones.

En adelante, HAVIT seguirá invirtiendo en tecnología acústica, algoritmos de IA e innovación en la experiencia del usuario para impulsar el desarrollo de la industria del audio inteligente. Al hacer que las experiencias de audio más inteligentes, personalizadas y de mayor calidad sean accesibles para usuarios de todo el mundo, HAVIT aspira a convertirse en un actor clave en el mercado global del audio inteligente.

Reúnase con HAVIT en IFA 2026

HAVIT invita a medios de comunicación, socios y visitantes de todo el mundo a experimentar sus últimas innovaciones en audio inteligente durante la celebración de IFA 2026.

Fecha: Del 4 al 8 de septiembre de 2026Expositor: H4.2-103Lugar: Berlin ExpoCenter City, Alemania

Únase a HAVIT en IFA 2026 para explorar el futuro del audio inteligente.

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