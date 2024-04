(Información remitida por la empresa firmante)

- Hillstone Networks es reconocido como proveedor representativo en la guía de mercado de Gartner® para detección y respuesta de redes

SANTA CLARA, California, 11 de abril de 2024/PRNewswire/ -- Hillstone Networks, un proveedor líder de soluciones de ciberseguridad, ha sido reconocido una vez más como proveedor representativo en la Guía de mercado de Gartner para detección y respuesta de redes (NDR). NDR sirve como complemento común de las herramientas del centro de operaciones de seguridad (SOC) y desempeña un papel crucial en la detección y contención de actividades posteriores a la infracción, como ransomware y amenazas internas, complementando tecnologías que dependen de reglas y firmas.

Las Guías de Mercado de Gartner para segmentos tecnológicos específicos proporcionan una definición de mercado para NDR y explican lo que los clientes pueden esperar que las soluciones existentes puedan ofrecer en el corto plazo. Según Gartner, "NDR debe ofrecer, a través de sensores físicos o virtuales, factores de forma compatibles con las redes locales y en la nube para analizar el tráfico de paquetes de red sin procesar o los flujos de tráfico... modelar el tráfico de red normal y resaltar la actividad de tráfico inusual que queda fuera del rango normal... agregar alertas individuales en incidentes estructurados para facilitar la investigación de amenazas y proporcionar capacidades de respuesta automática o manual para reaccionar ante la detección de tráfico de red malicioso".

"Los CISO y sus equipos de seguridad enfrentan la creciente complejidad de los ataques dirigidos, la dificultad para rastrear y parchear vulnerabilidades conocidas, la incapacidad de detectar movimientos laterales dentro de redes en expansión", afirmó Tim Liu, CTO y cofundador de Hillstone Networks. "Creemos que nuestra inclusión en la Guía de Mercado de Gartner se basa en la poderosa combinación de la solución de un sistema de detección de violaciones de red con la mejor plataforma de operación de seguridad inteligente de su clase, entregada para abordar las cambiantes necesidades de ciberseguridad de nuestros clientes de frente".

Hemos resumido algunos hallazgos clave basados en la Guía de Mercado de Gartner en el espacio NDR:

NDR normalmente se implementa junto con otras herramientas SOC, no de forma independiente.

Las "superposiciones de análisis aumentadas por IA" pueden proporcionar vistas agregadas de los datos de origen, proporcionando información útil a los administradores de SOC.

Dependiendo de los casos de uso, los clientes normalmente implementan la solución del proveedor más grande junto con "actores locales emergentes" para obtener una solución más sólida.

Desde detección hasta visibilidad, análisis forense y mitigación, el conjunto de soluciones NDR de Hillstone integra amplias capacidades de seguridad para una máxima protección:

Visibilidad integral del tráfico que amplía la cobertura en toda la huella empresarial

Amplias capacidades de detección de amenazas y anomalías con visualización sofisticada para el conocimiento de la situación para los equipos de SecOps.

Integración en SOAR, SIEM y sistemas de terceros, al mismo tiempo que proporciona una configuración mínima para facilitar la implementación.

La solución NDR de Hillstone consiste en la solución de protección Hillstone Breach Detector System, que permite la visibilidad del tráfico norte-sur y este-oeste en centros de datos o redes de campus, junto con su solución XDR, iSource, una plataforma de análisis de big data para operaciones de seguridad. detección y respuesta a amenazas. La combinación permite una solución NDR de alto rendimiento con IA/ML avanzada que puede mapear ataques a través de diferentes elementos en la cadena de ciberataque y el marco MITRE ATT&CK para proporcionar visibilidad de amenazas nuevas y conocidas.

Aprenda más sobre Hillstone NDR aquí.

Gartner, Guía de mercado para la detección y respuesta de redes, 29 de marzo de 2024

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen sólo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

GARTNER es una marca comercial registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos e internacionalmente y se utiliza en este documento con permiso. Reservados todos los derechos.

Acerca de Hillstone Networks

El enfoque de ciberseguridad integradora de Hillstone Networks se basa en una plataforma visionaria, accesible y basada en inteligencia artificial, que brinda cobertura, control y consolidación para proteger a más de 28.000 empresas globales. Hillstone es un líder fiable en ciberseguridad, que protege la infraestructura y los activos críticos, desde el borde hasta la nube, independientemente de dónde residan las cargas de trabajo. Obtenga más información en www.hillstonenet.com.

