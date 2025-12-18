The Launch of HiTHIUM 8-Hour-Native Energy Storage Solution - HITHIUM/PR NEWSWIRE

-HiTHIUM presenta la primera solución de almacenamiento de energía nativa de 8 horas del mundo para energía verde en todo tipo de clima

XIAMEN, China, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En el tercer Eco-Day, HiTHIUM presentó la primera solución de almacenamiento de energía con batería nativa de 8 horas del mundo: la ∞Power8 de 6,9 MW/55,2 MWh. Basada en una arquitectura de sistema de almacenamiento de energía de larga duración (LDES) de 8 horas y respaldada por una celda de batería dedicada de 8 horas, la solución adopta un diseño nativo desde la celda hasta el sistema. Es la primera solución diseñada específicamente para LDES de 8 horas, lo que permite un suministro de energía renovable continuo en cualquier condición climática.

Gracias a su capacidad para mejorar la estabilidad de la red y aumentar el uso de energías renovables, los LDES de 8 horas se han convertido en una opción clave para la industria. Dentro de las tecnologías de larga duración, el litio se destaca como la opción óptima, y las celdas de litio dedicadas de 8 horas ofrecen la mejor solución para los requisitos del sistema gracias a su mayor integración, eficiencia y estabilidad. Como pionero en LDES basados en litio, HiTHIUM continúa impulsando innovaciones tecnológicas y fortaleciendo la competitividad en costes, consolidando aún más las ventajas del litio en el mercado de larga duración y acelerando su adopción generalizada a gran escala.

Un sistema dedicado de 8 horas: menores costes, mayor eficiencia y mayor seguridad

∞Power8 6,9 MW/55,2 MWh es una solución llave en mano diseñada específicamente para el almacenamiento de energía de 8 horas de duración en cualquier condición climática. Cada unidad estándar, altamente integrada, proporciona 6,9 MW de potencia y 55,2 MWh de energía, y consta de un módulo de media tensión y ocho módulos de almacenamiento de energía.

Gracias a la optimización de la elevación y el cableado, el sistema reduce la intensidad de la construcción in situ, aumenta la eficiencia de implementación en un 18 % y reduce el uso de terreno en un 23 % en comparación con la generación anterior. La solución también viene preconfigurada para plantas de almacenamiento de energía independientes, grandes bases eólicas y solares, y entornos extremos. Con un diseño nativo de 8 horas, incorpora una nueva arquitectura de sistema que ofrece valor combinado en reducción de costes, operación de alta eficiencia y mayor seguridad y fiabilidad.

Reducción de costes: al eliminar grandes cantidades de componentes redundantes, el sistema aumenta el nivel de integración en más del 10% y mejora la eficiencia en más del 30%.

Operación de alta eficiencia: Gracias al control inteligente, la simulación de isla térmica y el balanceo activo integral, el consumo de energía auxiliar se reduce en más de un 30 %, la precisión del control de temperatura se mejora en un 50 %, la velocidad de respuesta se incrementa en un 20 % y la capacidad de balanceo se multiplica por 20, con una eficiencia superior al 97 %. Considerando un enfoque conservador, la estrategia de balanceo activo por sí sola puede ahorrar más de un millón de dólares por cada GWh de LDES.

Seguridad y fiabilidad: El sistema incorpora la primera tecnología de confinamiento de correa de acero de alta resistencia producida en serie en la industria, un diseño de liberación rápida de presión con doble válvula y materiales de aislamiento de alto rendimiento de nueva generación entre celdas. Estos materiales pueden soportar temperaturas extremas de 800 °C y 300 kPa de presión sin fallar. HiTHIUM también es la primera empresa del mundo en superar una prueba de fuego a puerta abierta, lo que confirma su excepcional resiliencia térmica.

Celda dedicada de 1300 Ah con 8 horas de duración: gran capacidad, seguridad superior y larga vida útil

La solución nativa de 8 horas se basa en la celda ∞Cell de 1300 Ah y 8 h, diseñada para el sistema BESS de 6,9 MWh. Cada celda ofrece más de cuatro veces la capacidad de los productos convencionales y reduce el número de componentes del sistema en más de un 30 %.

HiTHIUM también incorpora protección multicapa, desde los materiales hasta la integración del sistema, lo que permite que el producto supere rigurosas pruebas de seguridad sin propagación de fugas térmicas. Diseñado para más de 25 años de funcionamiento, garantiza la seguridad durante todo su ciclo de vida y ofrece una sólida rentabilidad a largo plazo para el almacenamiento de energía de larga duración.

El avance en capacidad y rentabilidad se debe a la tecnología patentada de electrodos ultragruesos de HiTHIUM, desarrollada tras superar los principales desafíos de las celdas de larga duración, como el agrietamiento de los electrodos, el lento transporte de iones y electrones y la difícil penetración del electrolito. En comparación con la ∞Cell de 1175 Ah de la generación anterior, el grosor de los electrodos se ha incrementado significativamente, lo que permite que la celda de 8 horas reduzca los costes de láminas y otros componentes de potencia en más de un 50 % en comparación con las celdas de 2 horas, logrando así un equilibrio óptimo entre rendimiento y coste.

Como pionero en sistemas de energía solar de baja energía (LDES) basados en litio, HiTHIUM ha desarrollado una cartera de celdas que abarca 587 Ah, 1175 Ah y 1300 Ah, y las dos primeras ya se han implementado a escala global. El sistema ∞Power8 de 6,9 MW/55,2 MWh está previsto para su producción en masa en el cuarto trimestre de 2026.

El lanzamiento de la primera solución nativa de 8 horas del mundo establece una nueva vía técnica para el almacenamiento de larga duración, mejorando la rentabilidad, la seguridad y el rendimiento operativo. HiTHIUM seguirá innovando en bases renovables, AIDC y otros escenarios clave para convertir la energía verde en cualquier clima en un nuevo estándar en el suministro energético global.

