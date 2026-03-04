Horion debutará en Integrated Systems Europe 2026, presentando soluciones de colaboración inteligente

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Horion, empresa tecnológica líder especializada en pantallas interactivas inteligentes, hizo su aparición inaugural en Integrated Systems Europe (ISE) 2026, celebrada en Barcelona, España, del 3 al 6 de febrero de 2026. En el stand 2A100, Horion presentó sus últimas soluciones de colaboración inteligente y pantallas interactivas, marcando un hito significativo en la expansión internacional de la empresa.

Integrated Systems Europe es una de las ferias más importantes del mundo para sistemas audiovisuales profesionales e integrados. Atrae a profesionales de la industria, integradores de sistemas y usuarios empresariales de todo el sector tecnológico global. El debut de Horion en ISE subraya su compromiso de ampliar su presencia global y colaborar con los principales actores del sector.

Durante la exposición, Horion presentó una completa gama de herramientas de colaboración inteligente diseñadas para optimizar los entornos modernos de reuniones y comunicación. Estas soluciones priorizan la interacción intuitiva del usuario y un rendimiento fiable, a la vez que ofrecen aplicaciones versátiles en diversos escenarios de colaboración, lo que facilita un trabajo en equipo más eficiente y participativo.

Las soluciones interactivas y de colaboración inteligente de Horion son ideales para salas de reuniones corporativas, instituciones educativas y espacios de trabajo híbridos. Al integrar a la perfección tecnología avanzada de pantallas interactivas con un diseño centrado en el usuario, estas soluciones buscan optimizar la comunicación y facilitar una colaboración eficaz en tiempo real.

"Participar en Integrated Systems Europe 2026 representó un hito importante para Horion, ya que se trata de nuestra primera exposición internacional", afirmó el director global de Ventas y Marketing de Horion. "Nos entusiasma conectar con socios globales y líderes del sector para demostrar cómo nuestras innovadoras tecnologías de pantallas interactivas pueden transformar la colaboración inteligente".

Con su presencia en ISE 2026, Horion fortaleció su presencia internacional mientras explora nuevas asociaciones con integradores de sistemas y proveedores de soluciones globales.

Acerca de Horion

Horion es una empresa innovadora en tecnología dedicada al desarrollo y la fabricación de pantallas interactivas inteligentes y soluciones de colaboración. La empresa ofrece productos integrados de hardware y software que optimizan la comunicación, el trabajo en equipo y la interacción digital en entornos profesionales de todo el mundo.

