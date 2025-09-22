(Información remitida por la empresa firmante)

-Hoymiles lleva los productos de la Serie Hi a Europa, haciendo que la independencia energética sea sencilla y asequible

HANGZHOU, China, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoymiles, proveedor global de soluciones inteligentes de energía solar y almacenamiento, ha presentado su Serie Hi en Alemania. Con los microinversores HiFlow/HiFlow Pro y el sistema de microalmacenamiento HiBattery AC, la nueva serie ofrece una solución lista para usar, segura y asequible que permite a los hogares lograr una verdadera independencia energética.

Con la transición del mercado solar europeo, que pasa de las subvenciones al autoconsumo y la autonomía energética, Hoymiles ha expandido sus microinversores avanzados a soluciones totalmente integradas de energía solar y almacenamiento. La Serie Hi marca este avance: al combinar la inigualable asequibilidad de HiFlow, las capacidades ultraprofesionales de HiFlow Pro y el sencillo almacenamiento plug-and-play de HiBattery, Hoymiles permite a hogares de todo el mundo lograr una verdadera independencia energética.

HiFlow 800/Pro: Microinversores para cada hogar

La Serie HiFlow incorpora más de una década de I+D y decenas de patentes en microinversores compactos y plug-and-play.

HiFlow 800: Diseñado para sistemas fotovoltaicos compactos con dos paneles con la misma orientación, ideal para balcones, jardines o azoteas pequeñas, con una eficiencia máxima de hasta el 97 %. Se configura en menos de un minuto a través de la aplicación Hoymiles S-Miles Home para monitorización y control en tiempo real.

Serie HiFlow Pro: Diseñado para escenarios más complejos, incorpora MPPT independiente y algoritmos de seguimiento avanzados con una eficiencia MPPT líder en la industria de hasta el 99,8 %. Incluso con sombras o con paneles multidireccionales, garantiza una optimización de potencia casi perfecta. La Serie Pro está diseñada para cubrir potencias de 300 W a 2000 W, satisfaciendo así una amplia gama de necesidades de instalación.

"La transición energética no debe ser exclusiva para expertos o usuarios premium", afirmó el doctor Yang Bo, consejero delegado de Hoymiles. "Con la Serie HiFlow, ponemos la tecnología solar de calidad profesional al alcance de todos los hogares, desde sistemas de balcón hasta tejados complejos".

HiBattery AC: Almacenamiento flexible, seguro y escalable

HiBattery AC es la solución de microalmacenamiento acoplado a CA de Hoymiles, diseñada para la seguridad, la simplicidad y la flexibilidad. Utiliza celdas LFP de grado automotriz con más de 6.000 ciclos y un sistema de gestión de edificios (BMS) integrado con 48 capas de protección, además de un extintor interno avanzado y una válvula de alivio de presión. Con la mayor eficiencia bidireccional de la industria (96,5 %), una eficiencia de ida y vuelta del 86 % y un funcionamiento sin ventilador por debajo de 17 dB(A), ofrece un alto rendimiento prácticamente en silencio.

A diferencia de los sistemas híbridos todo en uno que requieren la costosa sustitución del inversor o complejas configuraciones con acoplamiento de CC, HiBattery AC ofrece una implementación plug-and-play. Los usuarios simplemente lo conectan a una toma de corriente estándar, evitando así la necesidad de recablear y permitiendo una ubicación flexible en cualquier lugar del hogar. Su tecnología de convertidor bidireccional también permite la funcionalidad TOU (tiempo de uso) cuando se utiliza con medidores inteligentes, cargando cuando los precios son bajos y descargando cuando hay picos, lo que reduce costes y maximiza la rentabilidad.

Perfectamente compatible con todos los inversores del mercado, HiBattery alcanza su máximo potencial al combinarse con los microinversores HiFlow/HiFlow Pro de Hoymiles, lo que permite una integración completa con el control de potencia y cero exportación. HiBattery AC también es compatible con el funcionamiento fuera de la red eléctrica, proporcionando energía de respaldo confiable durante cortes de suministro o sirviendo como fuente de energía portátil para camping y autocaravanas. Como parte del ecosistema enchufable de Hoymiles, HiBattery AC continuará ampliando sus capacidades, integrándose con más microinversores en el futuro para crear una familia de sistemas solares para balcones más completa.

Al comentar sobre el lanzamiento, el doctor Yang afirmó: "Los hogares europeos buscan soluciones de almacenamiento que no solo sean seguras y fiables, sino también excepcionalmente fáciles de instalar. Con HiBattery AC, ofrecemos precisamente eso. Para las familias que ya utilizan microinversores, no es necesario cableado adicional ni renovaciones complejas: simplemente conecte HiBattery AC a cualquier enchufe doméstico para acceder al almacenamiento solar al instante y mejorar su independencia energética".

Hoymiles ya ha equipado más de un millón de balcones europeos y se ha posicionado como el número 1 a nivel mundial en envíos de microinversores en 2024 (excluyendo el mercado estadounidense). La Serie Hi es más que un lanzamiento de producto: refleja el compromiso de Hoymiles con 'Energía abierta para todos', poniendo la energía limpia y fiable al alcance de todos los hogares. Comenzando en Alemania, la serie se expandirá por toda Europa, acelerando la adopción de energías limpias y promoviendo un futuro más sostenible.

