(Información remitida por la empresa firmante)

HSG Laser inaugura una nueva sala de exposiciones europea en Düsseldorf, marcando un nuevo hito en su desarrollo europeo

DÜSSELDORF, Alemania, 12 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- HSG Laser inauguró oficialmente su nuevo showroom europeo en Düsseldorf el pasado 10 de noviembre, marcando un hito en su 20º aniversario y reafirmando su compromiso a largo plazo con el mercado europeo. Contando con una superficie de más de 2.000 m, las instalaciones integran cinco funciones clave: ventas, operaciones regionales, soporte técnico, atención al cliente y servicios de repuestos y reparación. HSG afirmó que este centro reforzará las capacidades operativas locales y permitirá un soporte más rápido, cercano y completo para clientes y socios en toda Europa.

La ceremonia de inauguración reunió a representantes del Consulado General de China en Düsseldorf, el Ayuntamiento de Düsseldorf, los equipos directivos globales y europeos de HSG y socios comerciales.

Yong Yu, Cónsul General de China en Düsseldorf, indicó que la inversión realizada de forma continuada de empresas chinas en Alemania contribuye a fortalecer las relaciones comerciales bilaterales y expresó su esperanza de que la sala de exposiciones sirva como un nuevo puente para la cooperación industrial sino-alemana.

Christian Zaum, Teniente de Alcalde de Asuntos Económicos de Düsseldorf, declaró que la continua inversión de HSG es un reflejo de la confianza de las empresas internacionales en la ciudad y celebró el crecimiento de la compañía y su contribución a la comunidad empresarial local.

Shawn Wang, vicepresidente y director de Negocios Globales de HSG Laser, explicó: Comenzando como seguidor, HSG Laser nunca dejó de crecer. Y hoy, inauguramos una nueva sala de exposiciones para apoyar el continuo crecimiento de nuestros clientes. Nuestra presencia en Europa sigue expandiéndose y, para nosotros, esto es solo el comienzo.

La sala de exposiciones cuenta con las máquinas GT, R2 PRO y TL3 PRO de HSG, siendo la TL3 PRO su debut europeo. Demostraciones en directo de corte láser, soldadura y automatización destacaron las tecnologías inteligentes de metalurgia y las soluciones de fabricación integradas de HSG. Las instalaciones también permitirán la producción de muestras, las pruebas de aplicación y la validación de procesos.

Desde su llegada a Europa en el año 2018, HSG ha expandido constantemente su infraestructura regional, incluyendo un almacén en Polonia en 2023 y una planta de 10.000 m situadas en Krefeld, Alemania, en el año 2025. La sala de exposiciones de Düsseldorf refuerza aún más esta red y pone en práctica la filosofía de HSG de "expansión global, conexión local)"

Acerca de HSG Laser

Fundada en 2006, HSG Laser se especializa en equipos inteligentes para el mecanizado de metales y soluciones de producción automatizadas. Contando con presencia repartida en más de 100 países y regiones, más de 30.000 clientes y aproximadamente 50.000 máquinas instaladas en todo el mundo, HSG continúa expandiendo su presencia global y fortaleciendo su soporte local.

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