Huawei y sus socios industriales en la 10ª Cumbre Mundial de Eficiencia Energética de las TIC

Huawei y sus socios industriales trazan el camino para pasar de consumidor de energía a prosumidor en la 10ª Cumbre Mundial de Eficiencia Energética de las TIC

(Información remitida por la empresa firmante)

VIENA, 20 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- La 10ª Cumbre Mundial sobre Eficiencia Energética en las TIC, organizada por Huawei en Viena los días 14 y 15 de octubre, sirvió como marco de reunión de cara a los operadores, empresas de torres de telecomunicaciones, proveedores de servicios energéticos, agregadores y analistas en torno a una conclusión común: los emplazamientos de telecomunicaciones deben evolucionar de consumidores pasivos de energía a prosumidores activos que generen, almacenen, gestionen y comercialicen electricidad. Las centrales eléctricas virtuales (VPP) están pasando de ser un concepto a una prioridad empresarial a corto plazo.

La rentabilidad está mejorando en lo que respecta al nivel de emplazamiento. Los costes de las instalaciones solares con almacenamiento integradas han caído por debajo de los 0,04 dólares estadounidenses por kWh. En Europa, las implementaciones de centrales eléctricas virtuales (VPP) a nivel de emplazamiento proporcionan un retorno de la inversión (ROI) medio de unos tres años y unos 800 euros de ingresos anuales por emplazamiento, además de proporcionar una mejora del 100% en la disponibilidad energética y un camino claro hacia la reducción y, finalmente, la eliminación de la dependencia del diésel. De este modo, la energía en las instalaciones está pasando de ser un centro de costes a un activo estratégico.

Para los operadores, el reto es algo estructural: la dependencia de la red aumenta mientras que la certeza energética disminuye, y los ingresos no crecen al ritmo de la inversión y el tráfico de datos. La respuesta sirve para combinar la tecnología e innovación en los modelos de negocio: apertura de recursos energéticos en las instalaciones, agrupación de baterías distribuidas, uso de IA para programar la carga y descarga en función de las señales de precios y agregación de almacenamiento para participar en los servicios de la red. En lo que respecta a los agregadores, la prioridad es convertir los activos dispersos en las instalaciones en capacidad flexible y lista para la red mediante interfaces estándar, plataformas interoperables y modelos comerciales que sean viables. Para ello se necesita poder añadir muchos recursos pequeños a nivel de instalación, todo ello dentro de una cartera lo suficientemente grande como para participar en las licitaciones de los mercados de la red, al tiempo que los operadores mantienen el control de la resiliencia de las instalaciones y la continuidad del servicio. Ambas partes necesitan de una colaboración más estrecha con socios energéticos y financieros con el objetivo de poder escalar.

Las primeras implementaciones demuestran su valor. Durante el apagón en Portugal, los servicios críticos permanecieron en línea durante un periodo de hasta 12 horas. En Finlandia, la solución VPP generó ingresos para las instalaciones. En el sudeste asiático, el 86% de las instalaciones en una implementación rural lograron cero recargas de diésel durante un periodo de 24 meses, funcionando completamente con energía solar y con cero emisiones de carbono. Estos casos sirven como demostración sobre cómo las instalaciones prosumidoras pueden fortalecer la continuidad del servicio, reducir la dependencia del combustible y apoyar la descarbonización en diferentes condiciones de mercado y de red.

La cumbre marcó el lanzamiento de la "Transición hacia los prosumidores: Iniciativa global para la industria de las comunicaciones", que insta al sector de las telecomunicaciones a abrir los recursos energéticos de sus instalaciones, armonizar los estándares, las interfaces y los modelos de negocio, y poder crear un ecosistema energético abierto. Huawei ha indicado que seguirá impulsando la integración profunda de bits y vatios y colaborará también con socios globales en innovación y estandarización para apoyar la transición de la industria hacia un sistema energético de alta calidad.

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