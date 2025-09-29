(Información remitida por la empresa firmante)

-IceWhale lanza ZimaOS 1.5: un sistema operativo NAS simplificado, enfocado y abierto para hogares, PYMES y entusiastas de la tecnología

SHANGHAI, 29 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- IceWhale Technology, el equipo responsable de CasaOS y el hardware Zima (ZimaBoard, ZimaBlade, ZimaCube) anunció hoy ZimaOS 1.5, la última versión de su sistema operativo NAS. Basado en los principios de Simplificado, Enfocado y Abierto, ZimaOS 1.5 ofrece una plataforma de gestión de datos intuitiva, eficiente y flexible para hogares, PYMES y entusiastas de la tecnología de todo el mundo.

Desarrollado con las opiniones de casi 43.000 miembros de la comunidad, ZimaOS 1.5 aborda la complejidad de los sistemas NAS tradicionales al unificar unidades, cuentas e interfaces dispersas bajo un lenguaje de diseño uniforme. Lanzado como beta a finales de 2023, ya ha superado el millón de descargas, lo que refleja el gran interés global en soluciones NAS simplificadas y efectivas.

Características principales:

Simplificado: Gestión intuitiva del almacenamiento: Configurar RAID es tan sencillo como insertar unidades y seguir unos pocos pasos, y los usuarios pueden acceder a configuraciones detalladas. El administrador de archivos optimizado mejora significativamente la velocidad de transferencia, las vistas previas y la gestión de documentos y vídeos. ZimaOS integra todo el almacenamiento (unidades locales, recursos compartidos de LAN y servicios en la nube como Google Drive o Dropbox) y admite la migración automatizada entre servicios, eliminando las operaciones manuales.

Configurar RAID es tan sencillo como insertar unidades y seguir unos pocos pasos, y los usuarios pueden acceder a configuraciones detalladas. El administrador de archivos optimizado mejora significativamente la velocidad de transferencia, las vistas previas y la gestión de documentos y vídeos. ZimaOS integra todo el almacenamiento (unidades locales, recursos compartidos de LAN y servicios en la nube como Google Drive o Dropbox) y admite la migración automatizada entre servicios, eliminando las operaciones manuales. Enfocado: Gestión de datos central: ZimaOS unifica los datos dispersos en dispositivos y nubes sin complejidad innecesaria. La aplicación móvil Zima Client (iOS y Android) permite un acceso seguro punto a punto desde cualquier dispositivo, lo que garantiza una gestión remota fluida en Windows, macOS, Android e iOS.

ZimaOS unifica los datos dispersos en dispositivos y nubes sin complejidad innecesaria. La aplicación móvil (iOS y Android) permite un acceso seguro punto a punto desde cualquier dispositivo, lo que garantiza una gestión remota fluida en Windows, macOS, Android e iOS. Abierto: Elección e innovación impulsada por la comunidad: ZimaOS es compatible con todo el hardware x86-64, desde servidores personalizados hasta dispositivos Zima o mini PC, e incluye compatibilidad con tarjetas GPU/iSCSI mediante actualizaciones de controladores continuas. Siguiendo la filosofía de código abierto de CasaOS, cada versión se mejora iterativamente con los comentarios de la comunidad recopilados a través de Discord, foros y YouTube/X/FaceBook. El App Center, desarrollado por la comunidad, alberga más de 800 aplicaciones Dockerizadas (servidores multimedia, servidores de juegos, herramientas para el hogar inteligente, utilidades de red y bases de conocimiento privadas) y continúa creciendo.

Privado y seguro por diseño

En esencia, NAS es un espacio digital privado y seguro. ZimaOS garantiza la soberanía de las cuentas, generando la identidad de forma totalmente local sin necesidad de correo electrónico ni números de teléfono, lo que permite un funcionamiento totalmente sin conexión. Desde la versión 0.1, ZimaOS se opone al rastreo y al análisis. Se integra a la perfección en la vida cotidiana, los recuerdos personales, los proyectos creativos y las configuraciones de hogares inteligentes, protegiendo sus datos y privacidad en todo momento.

En el mundo actual, impulsado por la IA y los datos, ZimaOS 1.5 ofrece un enfoque completamente diferente al de los gigantes de la computación en la nube: su dispositivo, sus derechos. Permite a los usuarios de NAS personales gestionar sus datos de forma eficiente y segura, transformando el NAS en un nuevo centro para la colaboración, la creatividad y la exploración.

Pruebe ZimaOS 1.5 ahora: https://bit.ly/427mTaP Vea el vídeo de ZimaOS 1.5 : https://bit.ly/46r29xb

Contacto:

Servicio al cliente: support@icewhale.org Solicitud de negocio: business@icewhale.org Relaciones con los medios: pr@icewhale.org Distribuidor: distribution@icewhale.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2780615...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/icewhale-lanza-zimaos-1-5-un-sistema-operativo-nas-simplificado-enfocado-y-abierto-302569305.html