Immunify.Life lanza un estudio sobre los resultados del tratamiento de VIH/SIDA basado en blockchain

-Immunify.Life lanza un innovador estudio sobre los resultados del tratamiento de VIH/SIDA en Kenia basado en blockchain

Historial

El VIH, una de las enfermedades infecciosas más mortíferas del mundo, no necesita presentación. Ha matado a casi 10 millones de personas en los últimos 10 años.

Lo que hace que estos datos sean aún más preocupantes es que existen tratamientos eficaces y que no hay ninguna razón para que nadie muera a causa del VIH. Lamentablemente, en las economías emergentes, donde la tasa de prevalencia del VIH puede oscilar entre el 3 y el 20% de la población, hasta el 30% de los adultos y el 40% de los niños seropositivos no toman sus medicamentos. Hay 38,4 millones de personas que viven con el VIH, el 70% en África. Kenia tiene una de las mayores poblaciones del mundo de personas que viven con VIH/SIDA y aproximadamente el 30% no toma el tratamiento.

Este estudio reúne a los principales socios sanitarios, los recursos y la tecnología para explorar el impacto de blockchain y las cripto-recompensas para hacer frente al gran desafío de mejorar las tasas de supervivencia y tratamiento de las personas que viven con VIH y SIDA

KAKAMEGA, Kenia, 26 de septiembre de 2022/PRNewswire/ -- Immunify.Life , un ecosistema sanitario transformador basado en blockchain, en asociación con Masinde Muliro University of Science and Technology (MMUST) –la principal universidad de ciencia, tecnología e innovación de Kenia- ha completado el trabajo de base para un estudio a gran escala sobre los resultados del tratamiento de VIH/SIDA que ahora se lanza formalmente. Como parte del estudio, la plataforma de captura y procesamiento de datos Immunify.Life se utilizará para ayudar a empoderar a los pacientes, a las comunidades y a países enteros mediante recompensas simbólicas que pueden mejorar las tasas de adherencia al régimen médico en pacientes con VIH/SIDA que anteriormente no cumplían.

El estudio sobre los resultados del tratamiento del VIH/SIDA es una elegante aplicación de la tecnología de Immunify.Life, y los resultados del estudio contribuirán a la futura Dirección Estratégica sobre el tratamiento del VIH en Kenia

Según los coordinadores del Departamento de Salud del condado de Kakamega, en julio había más de 1.000 pacientes con cargas virales elevadas, lo que puede ser indicativo del fracaso del tratamiento. Esto significa que este estudio no sólo es necesario, sino también oportuno.

El consejero delegado deImmunify.Life, Guy Newing comentó el estudio diciendo: "La tecnología que estamos utilizando en Immunify.Life está diseñada para abordar los desafíos del VIH y el SIDA, la tuberculosis y los programas de vacunación. La tecnología Blockchain es la nueva tecnología de vanguardia que revolucionará la asistencia sanitaria en África."

El Dr. Mutay, responsable del Medical School de MMUST, dijo: "Nuestro vicerrector es partidario de reforzar la capacidad de investigación y ha defendido la creación de equipos de investigación para redactar propuestas en diferentes ámbitos. Por ello, este proyecto recibirá el apoyo administrativo necesario. Esperamos que este proyecto sirva para tocar vidas y resolver los problemas de la comunidad."

El Coordinador del proyecto de Immunify.Life de MMUST, Dr. Tecla Jerotich Sum dijo: "Nuestra grandeza está determinada por nuestro servicio y CADA VIDA cuenta. Nos comprometemos a mejorar los resultados sanitarios y el bienestar de todas las personas afectadas e infectadas por VIH y SIDA. Utilizamos la ciencia, la innovación, la tecnología y la compasión para mejorar la calidad de la atención y evitar pérdidas en la cascada asistencial".

El Dr. Sum continuó describiendo los beneficios del sistema diciendo: "El proyecto tiene componentes críticos como el cribado del VIH y el SIDA, las pruebas de laboratorio, el tratamiento, la atención de seguimiento, el apoyo de grupos de pares, el seguimiento de los resultados del tratamiento, el seguimiento de la retención en el tratamiento y la mejora de los datos sin papel. Estoy entusiasmado con este proyecto porque su éxito se extenderá a todo el país y más tarde a todo el continente".

Immunify.Life es una plataforma completa y totalmente sostenible que puede utilizarse para incentivar a los pacientes, realizar campañas de salud e integrar perfectamente los datos periféricos relacionados con la salud y las herramientas de gestión de datos para proveedores, pacientes, familias y otros. Mediante la colaboración con los ministerios de sanidad y las entidades subsidiarias pertinentes, las ONG, las organizaciones sanitarias asociadas, los socios con ánimo de lucro, los donantes, etc., Immunify.Life se dedica a liberar el poder y los beneficios latentes de la tecnología innovadora en el espacio sanitario.

La tecnología blockchain y las criptomonedas se perciben a menudo como especulativas, pero la privacidad inherente, la seguridad, los incentivos de valor añadido, la colaboración sin fisuras y la integración entre plataformas que son posibles utilizando blockchain y criptomonedas no serían posibles de ninguna otra manera. Como tal, estas son innovaciones que tienen casos de uso únicos que Immunify.Life y sus socios están explorando para el bienestar y el beneficio de todos.

Acerca de Immunify.Life

Immunify.Life es un ecosistema sanitario transformador y autosuficiente asegurado por blockchain. Su misión es utilizar la tecnología blockchain para hacer frente a los mayores problemas de salud del mundo fortaleciendo los sistemas de salud globales a través de un sistema de cambio de comportamiento incentivado y una herramienta de captura de datos. Proporciona una plataforma y un ecosistema todo en uno para capturar registros sanitarios completos y transparentes de la información médica asegurada del paciente y ofrece al paciente acceso directo a los datos personales a través de una etiqueta de identificación sanitaria única con la capacidad de consolidar estos datos para permitir el Big Data para la Salud con la visión de empoderar a todos los pacientes y las economías emergentes con las herramientas para poseer y gestionar su futuro sanitario y los datos para participar de forma colaborativa en el panorama sanitario mundial.

Acerca de Masinde Muliro University of Science and Technology (MMUST)

Masinde Muliro University of Science and Technology (MMUST) es la principal universidad de ciencia, tecnología e innovación de Kenia. Cuenta con unos 17.000 estudiantes en todas sus sedes, con el campus principal situado en la ciudad de Kakamega. La universidad se centra en la colaboración internacional y ya ha firmado acuerdos con Save the Children Fund, una ONG líder en el mundo con 25.000 empleados en 117 países.

Vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=thy2oK3MGSA

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1903876/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1903877/image2.jpg