Importante utilidad clínica de la plataforma de imágenes en el punto de atención MolecuLight

TORONTO y LAS VEGAS, 28 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc ., líder en imágenes de fluorescencia en el punto de atención para la detección en tiempo real de heridas que contienen cargas bacterianas elevadas, anuncia la presentación de 7 posters clínicos y presentaciones en el Symposium of Wound Care (SAWC) Fall 2021 , celebrado del 29 al 31 de octubre de 2021 en Las Vegas, Nevada. El SAWC es una de las reuniones multidisciplinares más grandes de profesionales del cuidado de heridas.

"Estamos encantados de tener tantos clientes presentando sus impresionantes hallazgos clínicos en la conferencia SAWC Fall de este año", explicó Anil Amlani, consejero delegado de MolecuLight. "Los temas clínicos que se presentan abarcan todo el proceso del cuidado de las heridas, desde la evaluación mejorada de las heridas y la planificación del tratamiento, hasta el seguimiento de la eficacia del desbridamiento y la limpieza de las heridas, y la mejora resultante en las tasas de cicatrización de las heridas. Los ponentes también describirán la detección y el tratamiento de la celulitis relacionada con las heridas, y los hallazgos de las pautas basadas en consenso de Delphi recientemente publicadas para el uso de la plataforma MolecuLight. Los resultados presentados en estos estudios ilustran las mejoras clínicas significativas para el cuidado de heridas proporcionadas a los médicos por MolecuLight i:X".

Una presentación sobre MolecuLight realizada por medio del doctor Charles A. Andersen fue uno de los resúmenes con mejor puntuación de entre más de 200 presentaciones. Esta es la quinta reunión consecutiva del SAWC en la que un resumen sobre la mejora de la atención al paciente lograda mediante el uso de MolecuLighti:X ha recibido este honor.

Los 5 posters clínicos y 2 presentaciones con MolecuLighti:X de SAWC Fall 2021 son los siguientes:

Poster #CR-00512-Week RCT Evaluating Impact of Routine Fluorescence Imaging of Bacteria on DFU Healing RatesAlisha Oropallo, MD¹, Scott Gawlik DPM¹, Dean Vayser, MD²¹Northwell Comprehensive Wound Health Center and Hyperbarics, Lake Success NY,²ILD Research Centre, San Diego, CA Descargar poster

Poster #CR-006Cleansing Techniques for Wound Hygiene: Which Are Most Effective?Alisha Oropallo, MD1, Amit Rao MD1, Jai Joshi11Northwell Comprehensive Wound Health Center and Hyperbarics, Lake Success NY Descargar poster

Poster #LR-025Detection of bacterial fluorescence from in vivo wound biofilms using a point-of-carefluorescence imaging deviceAndrea J. Lopez1, Laura M. Jones2, Landrye Reynolds1, Rachel C. Diaz1, Isaiah K. George1, William Little1, Derek Fleming3,4, Anna D'souza2, Kendra Rumbaugh3, Allie Clinton Smith1, Monique Y. Rennie21Department of Honors Studies, Texas Tech University, Lubbock TX, USA; 2MolecuLight Inc. Toronto, ON Canada; 3Department of Surgery, Texas Tech University Health Sciences Center; 4Division of Clinical Microbiology, Department of Laboratory Medicine and Pathology, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA Descargar poster

Poster #CR-020Are Semi-quantitative Clinical Cultures Inadequate? Comparison to Quantitative Analysis of 1053 Bacterial Isolates from 350 WoundsThomas E. Serena1, Phil Bowler2, Gregory Schultz3, Anna D'souza4, Monique Rennie41SerenaGroup Research Foundation, Cambridge MA USA; 2Phil Bowler Consulting, Warrington UK; 3Department of Obstetrics and Gynecology, University of Florida, FL, USA; 4MolecuLight Inc. Toronto Descargar poster

Poster #PI-003Guidelines for point-of-care fluorescence imaging for detection of wound bacterial burden based on Delphi consensusCharles A. Andersen¹, Alisha R. Oropallo², Raymond Abdo³, Jenny Hurlow⁴, Martha R Kelso⁵, M. Mark Melin⁶ and Thomas E. Serena⁷1Madigan Army Medical Center, Renton WA; 2. Zucker School of Medicine Hofstra/Northwell, Hempstead, NY; 3St. Louis Foot & Ankle LLC, St. Louis MO; 4Consultant Wound Care Practitioner, Memphis TN; 5Wound Care Plus LLC, Blue Springs MO; 6M Health Fairview, Edina MN; 7SerenaGroup Research Foundation, Cambridge MA Descargar poster

Presentación oral & Poster #PI-002Diagnosis and Treatment of the Invasive Extension of Bacteria (Cellulitis) from Chronic Wounds Utilizing Point-of-Care Fluorescence ImagingCharles Andersen¹, Katherine McLeod¹, Rowena Steffan¹¹Vascular/Endovascular/Limb Preservation Surgery Service, Madigan Army Medical Center, Joint base Lewis-McChord, WA USA Descargar poster

Presentación podium Innovation Spotlight: Shining a Light on Bold Ideas in Wound CareCharles Andersen¹¹Vascular/Endovascular/Limb Preservation Surgery Service, Madigan Army Medical Center, Joint base Lewis-McChord, WA USA

Además de los posters clínicos y las presentaciones en el SAWC (Symposium on Advanced Wound Care) Fall 2021 , el recientemente lanzado MolecuLightDX estará disponible para su demostración en el expositor de MolecuLight #439 en el Salón de Exposiciones del Caesars Palace en Las Vegas, Nevada.

Acerca de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. , es una empresa privada de imagen médica que ha desarrollado y está comercializando su tecnología patentada de plataforma de imagen fluorescente en múltiples mercados clínicos. El conjunto de dispositivos comercializados por MolecuLight, incluidos los sistemas de imagen fluorescente MolecuLight i:X® y DX™ y sus accesorios, ofrece dispositivos de imagen portátiles para el mercado mundial del cuidado de heridas para la detección de heridas en tiempo con una carga bacteriana elevada (cuando se utiliza con signos y síntomas clínicos) y para la medición digital de heridas . La empresa también está comercializando su exclusiva tecnología de plataforma de obtención de imágenes por fluorescencia para otros mercados con necesidades no cubiertas de relevancia mundial, como la seguridad alimentaria, la cosmética de consumo y otros mercados industriales clave.

