Impulsando la innovación con apertura: Huawei celebra el 6º Foro de Innovación y Propiedad Intelectual

PEKÍN, 12 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- El 11 de noviembre de 2025, Huawei celebró su sexto Foro de Innovación y Propiedad Intelectual (PI), donde anunció a los ganadores de su premio bianual a las "Diez Mejores Invenciones". El evento reunió a expertos en innovación y propiedad intelectual de todo el mundo para analizar la importancia de la apertura y la protección de la PI como motor de la innovación y el progreso social.

"La innovación abierta impulsa el progreso de la sociedad y la tecnología, y forma parte de nuestro ADN. Estamos comprometidos con un enfoque abierto de la innovación", afirmó Liuping Song, director jurídico de la compañía. "Huawei respeta la propiedad intelectual de terceros y protege la suya propia, incluyendo patentes, marcas registradas, derechos de autor y secretos comerciales".

En el año 2024, los ingresos de Huawei por licencias de patentes ascendieron a aproximadamente 630 millones de dólares estadounidenses. Las regalías por patentes que Huawei ha pagado a lo largo de los años casi triplican la cantidad de regalías que ha recibido.

Marco Alemán, subdirector general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), señaló: "Huawei es uno de los principales usuarios mundiales de los Servicios Globales de Propiedad Intelectual de la OMPI y un importante motor de la innovación. Huawei contaba con 6.600 solicitudes publicadas en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en 2024 y ha sido el principal usuario del sistema PCT desde 2014".

Etienne Sanz de Acedo, consejero delegado de la Asociación Internacional de Marcas, destacó: "Como activo intangible, la propiedad intelectual es un lenguaje universal que traduce la innovación y la creatividad en valor cuantificable".

Ningling Wang, presidenta electa de la Licensing Executives Society International, declaró que anima a "líderes de la industria, legisladores, investigadores y emprendedores a fomentar la colaboración, compartir conocimientos, reducir barreras y practicar la concesión responsable de licencias".

En el foro, Huawei presentó las innovaciones que le valieron su sexto premio Top Ten Inventions, abarcando diversos ámbitos empresariales clave para el desarrollo futuro, como la informática, el sistema operativo HarmonyOS y el almacenamiento.

Alan Fan, vicepresidente y director del Departamento de Propiedad Intelectual de Huawei, destacó que, como uno de los principales contribuyentes a la tecnología en el sector de las TIC, Huawei comparte sus tecnologías a través de software de código abierto, hardware abierto, solicitudes de patentes, contribuciones a estándares y artículos académicos.

En 2024, Huawei publicó 37.000 patentes, estableciendo un nuevo récord para la compañía. Además, Huawei presentó más de 10.000 contribuciones técnicas a organismos de normalización y publicó más de 1.000 artículos académicos. Mientras tanto, el código fuente de OpenHarmony creció en otros 10 millones de líneas, con contribuciones de más de 8.100 miembros de la comunidad, y openEuler superó los 10 millones de instalaciones.

Para finales de 2024, en el ámbito de los estándares celulares, más de 2.700 millones de dispositivos 5G se habrían licenciado bajo patentes de Huawei. En el sector Wi-Fi, más de 1.200 millones de dispositivos electrónicos de consumo se habrían licenciado bajo patentes de Huawei. Y en multimedia, más de 3.200 millones de dispositivos multimedia se habrían licenciado bajo las patentes de códecs de vídeo de la compañía. Un total de 48 empresas de la lista Fortune Global 500 son licenciatarias de Huawei, ya sea directa o indirectamente.

Heiwai Tang, vicerrector adjunto de la Universidad de Hong Kong, también intervino en el foro y declaró: "La innovación es un motor fundamental del crecimiento económico moderno, y su funcionamiento sostenido depende de un sistema de patentes sólido, abierto y de confianza a nivel mundial. Me complace ver que empresas como Huawei se adhieren a las normas internacionales de propiedad intelectual, lo que maximiza el valor de la propiedad intelectual y, al mismo tiempo, fomenta un ecosistema empresarial saludable".

Como parte de sus esfuerzos por impulsar la innovación abierta, Huawei lanzó Chaspark Patent en junio de 2024. Se trata de una plataforma gratuita y robusta que permite a investigadores de todo el mundo buscar información sobre patentes, un servicio que puede resultar prohibitivo para estudiantes, investigadores independientes y pequeñas organizaciones tecnológicas. Hoy, la compañía anunció importantes actualizaciones de Chaspark Patent, incluyendo nuevas funciones como la búsqueda semántica y el resumen mediante IA.

Entre los ponentes invitados al foro se encontraban Yali Zhu, directora general de PatSnap China; Qi Wang, directora para Asia Pacífico de Clarivate; Mattia Fogliacco, presidente de Sisvel; y Laurie Fitzgerald, presidenta de Avanci Vehicle. Compartieron su experiencia y mejores prácticas en innovación abierta.

Song concluyó afirmando: "Estamos comprometidos con la creación de un entorno que proteja la innovación y la propiedad intelectual, y trabajamos estrechamente con socios de la industria para promover una protección constructiva de la propiedad intelectual. De esta manera, la industria puede seguir creciendo y desarrollándose conjuntamente".

