- Innophys comienza a comercializar "MUSCLE SUIT Every" en Europa para la adquisición del certificado CE que muestra que cumple con los estándares de seguridad locales

TOKIO, 8 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Innophys Co., Ltd., con sede en Tokio, (de aquí en Adelante, "Innophys"), se prepara para comercializar "MUSCLE SUIT Every", un traje robótico de ayuda al trabajo que desarrolla y comercializa en los países miembros de la Unión Europea (UE) en 2021 como exoesqueleto que ha conseguido el certificado CE el 10 de diciembre de 2020, y que muestra que cumple con los estándares de seguridad en Europa.

Foto1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202102151... [https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202102151...]

Imagen: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202102151... [https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202102151...]

- Innophys va a empezar a llevar a cabo la comercialización de "MUSCLE SUIT Every" en los países miembros de la UE en secuencia de la marca CE de MUSCLE SUIT Every que ya permite que el exoesqueleto portátil de ayuda al trabajo se comercialice en 31 países europeos - 27 países de la UE más cuatro países miembros de la European Free Trade Association (EFTA).

Innophys se va a asociar con los agentes de ventas locales en países de la UE, entre los que se incluyen Francia, Alemania y España, para llevar a cabo la comercialización del producto tras considerar que espera una demanda en la región debido a que su producto puede ayudar a prevenir accidentes laborales dentro de los sectores industrial y agrícola, ayudando además a los trabajadores de enfermería y ancianos.

- Página web global oficial de MUSCLE SUIT EveryLa página web global oficial de MUSCLE SUIT Every proporciona información relacionada con el producto en idioma inglés, francés, alemán, español, italiano, sueco, finlandés, polaco y holandés a fecha de febrero de 2021.

La URL de la página web global oficial de MUSCLE SUIT Every es: https://innophys.net/musclesuit/ [https://innophys.net/musclesuit/]

Todos aquellos interesados en convertirse en agentes de ventas de Innophys pueden visitar la siguiente página web: https://innophys.net/musclesuit/contact/ [https://innophys.net/musclesuit/contact/]

Acerca de MUSCLE SUIT EveryMUSCLE SUIT Every es un traje robótico de ayuda al trabajo que hace más liviana la carga que se pone sobre la espalda del usuario cuando este realiza un trabajo duro, como por ejemplo levantar un objeto o persona pesada y mantener una posición medio agachada. El exoesqueleto motorizado, que presenta un peso de tan solo 3,8 kilogramos, proporciona hasta 25,5 kgf de fuerza de asistencia para su usuario. A finales de diciembre del año 2020, el número de productos comercializados ya había superado las 16.000 unidades. El dispositivo se puede utilizar en diferentes lugares de trabajo, incluyendo los cuidados de enfermería, fabricación, logística, construcción y agricultura, y su músculo artificial utiliza aire comprimido para proporcionar fuerza de ayuda sin necesidad de ser dependiente de la energía eléctrica.

Foto2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202102151... [https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202102151...]

CONTACTO: CONTACTO: Shun Sasaki, responsable de desarrollo de ventas deInnophys Co., Ltd., Tel: +81-80-5875-9843, E-mail: s-sasaki@innophys.jp