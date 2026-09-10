(Información remitida por la empresa firmante)

-La inversión en hidrógeno limpio alcanza los 130.000 millones de dólares a medida que la seguridad y la resiliencia energéticas ganan peso en la agenda mundial

BRUSELAS, 10 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El hidrógeno limpio ya no es una apuesta de futuro: se está construyendo ahora. Según el informe Global Hydrogen Compass 2026 del Hydrogen Council, publicado hoy, la inversión comprometida ha superado los 130.000 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a una capacidad comprometida de 6,9 millones de toneladas anuales (Mtpa) en más de 570 proyectos en todo el mundo; el 90 % de ellos se encuentra en fase de construcción o ya está operativo.

El nuevo informe, elaborado en colaboración con McKinsey & Company y basado en las perspectivas de unos 70 consejeros delegados de todo el mundo, destaca el progreso continuo del sector en un contexto estratégico cambiante. En el último año, la capacidad operativa mundial casi se ha duplicado y se prevé que vuelva a duplicarse el próximo año a medida que entren en funcionamiento los proyectos actualmente en construcción.

Al mismo tiempo, la evolución de las prioridades geopolíticas está reforzando el papel del hidrógeno como palanca de resiliencia estratégica. En un momento en que los gobiernos buscan fortalecer la seguridad energética, construir economías más resilientes y apoyar el crecimiento industrial a largo plazo, el hidrógeno está despertando un interés renovado por su capacidad para contribuir a múltiples prioridades estratégicas además de la descarbonización profunda, complementando la creciente electrificación y el uso de fuentes de energía renovable.

Desde una perspectiva geográfica, China sigue siendo el mayor mercado, ya que concentra más de la mitad de la capacidad mundial de hidrógeno renovable comprometida, así como el 90 % de la nueva capacidad operativa añadida a nivel global desde 2025. Europa se sitúa a continuación como el segundo mercado más importante, liderando en número de proyectos y en crecimiento relativo de la inversión (+35 % desde 2025). Por su parte, Estados Unidos mantiene el liderazgo en el despliegue de hidrógeno bajo en carbono, representando aproximadamente el 75 % de la capacidad mundial comprometida de hidrógeno y amoníaco de baja huella de carbono.

La experiencia de estos mercados líderes también apunta al próximo desafío del sector: los proyectos avanzan allí donde las políticas y las infraestructuras son más sólidas. De los 11 millones de toneladas anuales (Mtpa) de demanda potencial de hidrógeno limpio para 2030 que las políticas actuales podrían desbloquear, cerca de 6 Mtpa ya están respaldados por políticas que han sido promulgadas y aplicadas. Para desbloquear los 5 Mtpa restantes, se requiere ahora una acción urgente por parte de los gobiernos para cumplir con los compromisos políticos ya existentes.

Para los responsables de formular políticas, la prioridad absoluta es implementar incentivos y mandatos que faciliten el desarrollo, así como mecanismos sólidos de fijación de precios del carbono que envíen señales claras a la demanda. Por su parte, el sector industrial debe centrarse en satisfacer dicha demanda de manera rentable, lo que exige un esfuerzo decidido para reducir costes y construir la infraestructura necesaria.

Al combinar datos exhaustivos del sector con las perspectivas de consejeros delegados y las lecciones extraídas de algunos de los proyectos de hidrógeno limpio más importantes del mundo, el informe Global Hydrogen Compass 2026 ofrece una evaluación basada en datos sobre los avances de la industria y las medidas prácticas necesarias para acelerar su despliegue. El informe se ha presentado hoy por primera vez en un evento virtual de alcance mundial, que ha contado con la participación de los copresidentes del Hydrogen Council y de los máximos responsables de empresas como Baker Hughes, CF Industries, el Puerto de Róterdam y Sinopec; asimismo, sus conclusiones se han expuesto hoy en la Reunión Ministerial sobre Energía de Hidrógeno celebrada en Japón.

Jaehoon Chang, vicepresidente de Hyundai Motor Group y copresidente del Hydrogen Council, declaró: "El debate ha pasado de cuestionar si el hidrógeno puede cumplir las expectativas a centrarse en la rapidez con la que los países deciden desarrollar esta tecnología. Aunque el ritmo varía según el mercado, el principio es el mismo: identificar dónde genera más valor el hidrógeno, construir un ecosistema en torno a él y demostrar su viabilidad. El informe Compass de este año pone de relieve una lección clara: allí donde los países implementan soluciones de hidrógeno adaptadas a su contexto y las respaldan con políticas adecuadas, están arraigando ecosistemas de hidrógeno competitivos. Aprender de estos ejemplos nos permite aprovechar ese impulso con mayor rapidez y confianza".

François Jackow, consejero delegado de Air Liquide y copresidente del Hydrogen Council, declaró: "El hidrógeno no es solo una solución de descarbonización; es también el aliado indispensable de la electricidad renovable. Gracias a sus sinergias, el hidrógeno refuerza la resiliencia y mejora la eficiencia y la asequibilidad del sistema energético en su conjunto. A medida que los países aceleran la electrificación, reconocer el papel sistémico del hidrógeno será fundamental para construir sistemas energéticos seguros, competitivos y asequibles de cara al futuro".

Ivana Jemelkova, consejera delegada del Hydrogen Council, dijo: "Quienes toman decisiones necesitan tanto datos sólidos del mercado como la experiencia práctica de quienes ejecutan proyectos sobre el terreno. El informe Global Hydrogen Compass 2026 complementa el Global Hydrogen Review de la IAE al reunir la perspectiva colectiva de los líderes del sector. En conjunto, ofrecen una visión más completa de la situación actual de la industria y de las medidas prácticas necesarias para acelerar su despliegue".

Lanzamiento del Global Hydrogen Compass

Acompañe al Hydrogen Council en el lanzamiento del Global Hydrogen Compass 2026 el 10 de septiembre de 2026, donde escuchará directamente a los consejeros delegados del sector.

El evento se impartirá en dos sesiones virtuales en vivo. Inscríbase aquí: https://hc.brrmedia.co.uk/

Acerca de Global Hydrogen Compass

Global Hydrogen Compass es la publicación anual del Hydrogen Council que realiza un seguimiento de los avances y las prioridades de la industria mundial del hidrógeno. Elaborada en colaboración con McKinsey & Company, combina datos exhaustivos del sector con información exclusiva de los miembros del Hydrogen Council, perspectivas directas de consejeros delegados de todo el mundo y lecciones extraídas de proyectos clave de hidrógeno a nivel global.

Visite compass.hydrogencouncil.com para obtener información clave, paneles dinámicos y mapas globales.

Acerca de The Hydrogen Council

El Hydrogen Council es la alianza mundial de hidrógeno más grande del mundo y la única liderada por consejeros delegados que reúne a unas 140 empresas de más de 20 países de toda la cadena de valor del hidrógeno. Con una representación que suma aproximadamente 9 billones de dólares en capitalización bursátil, 7,1 millones de empleos a tiempo completo y unos 6,4 billones de dólares en ingresos, el Consejo ofrece una plataforma intersectorial única para que los líderes mundiales alineen estrategias, aceleren la colaboración y den forma al desarrollo de un sector del hidrógeno integrado a escala global.

Para obtener más información, visite www.hydrogencouncil.com y siga al Hydrogen Council en LinkedIn.

Consultas de los medioscommunications@hydrogencouncil.com

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