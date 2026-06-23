El inversor inteligente de cadena de 506 kW de Huawei ganó el premio Smarter E AWARD en Intersolar Europe 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

MÚNICH, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la celebración de Intersolar Europe 2026, el inversor de cadena inteligente de 506 kW de Huawei (SUN2000-506KTL) se ha hecho con el premio smarter E AWARD 2026 en la categoría "Fotovoltaica", siendo además el único inversor fotovoltaico premiado en el ámbito de la energía a gran escala. Esto supone para Huawei uno de los mayores reconocimientos en la industria fotovoltaica.

El nuevo producto estrella de Huawei, el SUN2000-506KTL, es el primer inversor de cadena de más de 500 kW comercializado en la industria. No se trata simplemente de una actualización de potencia y voltaje respecto a la generación anterior, el SUN2000-330KTL. El SUN2000-506KTL ofrece tres innovaciones pioneras: el primer inversor de cadena fotovoltaico de 1000 V CA de la industria, el primer inversor de cadena con capacidad de formación de red y la mayor densidad de potencia del sector. Proporciona a los clientes cuatro ventajas principales: rentabilidad optimizada de la inversión, capacidades mejoradas de formación de red, operación y mantenimiento eficientes, seguridad y fiabilidad superiores, y eleva la innovación de los inversores de cadena inteligentes a un nuevo nivel.

Como producto estrella de FusionSolar9.0, la solución fotovoltaica inteligente de próxima generación para instalaciones a gran escala de Huawei, el inversor de cadena 506KTL ya se encuentra en fase de implementación a gran escala. Desde 2025, Huawei ha lanzado la solución en diversos escenarios del mercado chino, y su adopción internacional se está acelerando rápidamente. Actualmente, más de 10 GW de proyectos a nivel mundial se encuentran en construcción utilizando FusionSolar9.0, ya que los desarrolladores de múltiples mercados han reevaluado sus diseños en favor de los menores costes de producción y la rentabilidad superior del ciclo de vida de la solución.

Huawei está comprometida con el apoyo en lo que respecta a la transición energética con soluciones tecnológicamente avanzadas, comercialmente sólidas y diseñadas para el largo plazo. Al permitir que las plantas solares se conviertan en activos inteligentes que apoyen la red eléctrica —y no en fuentes de generación pasivas— para impulsar el desarrollo de alta calidad de la industria.

El premio Smarter E AWARD es un gran reconocimiento a la dedicación de Huawei a la innovación. En la ceremonia de entrega, Huawei declaró que fue una gran motivación para el equipo, mucho más que un honor: una poderosa afirmación de la constante búsqueda de innovación de Huawei, su incansable exploración tecnológica y su filosofía centrada en el cliente.

Guiada por el concepto de marca "Aprovechar al máximo cada rayo", Huawei se compromete a desbloquear todo el potencial de la energía solar aportando soluciones más fiables, innovadoras y de alto valor.

Huawei siempre va a defender la colaboración abierta, trabajando mano a mano con socios globales para ofrecer productos y soluciones de alta calidad de forma continua y crear juntos un futuro mejor y más verde.

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