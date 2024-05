La investigación clínica de MolecuLight se presentará en la próxima conferencia SAWC de primavera 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

Nueva evidencia clínica subraya la fuerte adopción de la plataforma de imágenes de heridas de MolecuLight para mejorar la toma de decisiones clínicas y lograr resultados excepcionales para los pacientes

TORONTO y ORLANDO, Fla., 14 de mayo de 2024/PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., el pionero en imágenes de fluorescencia en el punto de atención para la detección en tiempo real de cargas bacterianas elevadas en heridas, anuncia con orgullo la presentación de los hallazgos de múltiples estudios de MolecuLight en nueve carteles clínicos en el Symposium on Advanced Wound Care (SAWC) Spring 2024. Los estudios presentan nuevos datos que demuestran diagnósticos mejorados, desbridamiento dirigido, mejores resultados de curación y una mayor participación del paciente facilitada por los dispositivos MolecuLight. En particular, uno de estos carteles, reconocido como el resumen con mayor puntuación, presenta una próxima característica innovadora del dispositivo: la imagen térmica. La conferencia internacional, que tendrá lugar del 14 al 18 de mayo de 2024 en Orlando, Florida, se erige como una de las reuniones multidisciplinarias más grandes de profesionales del cuidado de heridas a nivel mundial.

"Estamos encantados de presenciar el aumento continuo en la adopción de nuestra tecnología en EE. UU. y en el extranjero, lo que ha resultado en una presencia significativa en SAWC Spring, confirmando aún más el valor de MolecuLight tal como lo ven los médicos", comentó Anil Amlani, consejero delegado de MolecuLight. "La adopción generalizada de MolecuLight se puede atribuir a la capacidad única de nuestros dispositivos para detectar con precisión la ubicación y la carga de bacterias que pueden provocar infecciones, lo que da lugar a mejores resultados para los pacientes. Rápidamente se ha convertido en un activo indispensable en las prácticas de cuidado de heridas, perfectamente integrado. en diversos entornos sanitarios, incluidos HOPD, ASC, centros de atención de heridas, SNF, atención a largo plazo, podología y atención médica domiciliaria".

"Es un honor presentar algunos de nuestros trabajos sobre imágenes de fluorescencia bacteriana", afirmó el doctor Charles Andersen, jefe del servicio de atención de heridas del Centro Médico Madigan Army en Tacoma, WA (EE.UU.), cirujano vascular experimentado y experto en el cuidado de heridas. "Los hallazgos que presentamos en esta iteración de SAWC muestran cómo este dispositivo ha propuesto soluciones a antiguos debates sobre el cuidado de heridas como por ejemplo: ¿Se desbrida a los pacientes con pioderma gangrenoso? Y si es así, ¿hasta qué punto se desbrida?". El doctor Charles Andersen continúa: "MolecuLight ha permitido un desbridamiento selectivo y dirigido y favorece una curación más rápida, pero hay mucho más en la historia. Es un valor añadido para la educación de los pacientes, capacitándolos y ayudándolos a gestionar su camino del cuidado de heridas. Y ahora también estamos investigando cómo la fluorescencia y las imágenes térmicas pueden actuar como socios sinérgicos. Describimos esta utilidad en un estudio clínico de múltiples sitios que obtuvo el honor de Top Scoring Poster Varias aplicaciones clínicas donde las imágenes de fluorescencia ya eran muy útiles se complementaron aún más con la incorporación de esta nueva característica, que habla de la versatilidad de MolecuLight y del esfuerzo continuo por romper las barreras que impiden que nuestros pacientes se curen".

La presentación clínica y los carteles que presentan MolecuLight i:X y DX de SAWC Spring 2024 son los siguientes:

Póster CS-006, "Advanced Wound Care of Pyoderma Gangrenosum Through Fluorescence-Guided Debridement", presentado por el Dr. Charles Andersen ;

Póster CS-007, "Source Control of Bacteria in Wound Associated Cellulitis Prevents Progressive Cellulitis with its Associated Complications and the Overuse of Antibiotics", presentado por el Dr. Charles Andersen ;

Póster de máxima puntuación CS-009 (RPT-002) y Presentación, "Enhancing Wound Care: The Synergistic Potential of Multi-modal Fluorescence and Thermal Imaging", presentado por el Dr. Charles Andersen ;

Póster CS-133, "Making a Difference in Patient Engagement & Wound Outcomes with Innovative "Point of Care" Imaging in the Mobile Wound Care Setting", presentado por el Dr. Ali Saberi ;

Póster CR-005 (RPT-005), "Patient Engagement and Satisfaction are Enhanced by Incorporating Fluorescence Imaging into a Wound Care Practice", presentado por el Dr. Charles Andersen ;

Póster CR-029, "Bacterial fluorescence imaging improves chronic wound biofilm detection over standard clinical assessment and blotting", presentado por la Dra. Laura Jones-Donaldson ;

Póster PI-001, "Enabling Proactive Intervention: Understanding Chronic Inhibitory Bacterial Loads through Fluorescence Imaging and Why It Matters", presentado por el Dr. Raymond Abdo ;

Póster PI-016, "The Predictive Power of Bacterial Fluorescence Imaging", presentado por la Dra. Laura Jones-Donaldson ; y