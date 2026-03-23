ISX Financial EU Plc anuncia cambio de nombre corporativo a Xryma Plc

(Información remitida por la empresa firmante)

NICOSIA, Chipre, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU Plc, una entidad de dinero electrónico (EMI) autorizada en el Espacio Económico Europeo (EEE) por el Banco Central de Chipre, anunció que sus accionistas han aprobado el cambio de nombre de la empresa a Xryma Plc, con efecto inmediato.

El cambio de nombre refleja la evolución de las actividades del Grupo y su posicionamiento como proveedor integral de tecnología e infraestructura financiera, presente en múltiples mercados y líneas de servicio.

Xryma deriva de la palabra griega "χρήμα" (pronunciada como chryma), que significa dinero o algo de valor. El nuevo nombre subraya tanto las raíces helénicas de la compañía como su papel dentro del ecosistema global de pagos.

Christakis Taoushanis, presidente no ejecutivo de Xryma Plc, comentó:

"Esto marca un hito importante en el desarrollo del Grupo. La transición a Xryma refleja tanto nuestros orígenes como la magnitud de nuestra ambición. A medida que nuestro negocio se ha expandido más allá de una única entidad operativa hacia un ecosistema más amplio de servicios regulados, infraestructura y tecnología, es fundamental que nuestra identidad corporativa refleje con precisión dicho alcance. Xryma proporciona una base que se alinea con nuestra estrategia a largo plazo y nuestro compromiso de ofrecer productos y servicios seguros, fiables y conformes a la normativa en el ecosistema de pagos".

El cambio de nombre se aplica a la entidad matriz del Grupo, ISX Financial EU Plc, que ahora operará como Xryma Plc, la empresa cotizada.

El nombre de la principal entidad de gestión de efectivo (EMI) autorizada en el EEE del Grupo, ISX Financial, se mantendrá sin cambios y seguirá ofreciendo a sus clientes productos financieros excepcionales, al tiempo que cumple con sus obligaciones regulatorias.

Nikogiannis (John) Karantzis, director administrativo y consejero delegado del grupo de Xryma Plc, añadió:

"Nuestras prioridades estratégicas se mantienen constantes. El Grupo continúa centrándose en el crecimiento disciplinado y la resiliencia operativa, generando valor a largo plazo para sus accionistas. La introducción del nombre Xryma complementa esta dirección, manteniendo la continuidad en nuestro marco financiero y regulatorio. Las filiales de Xryma seguirán operando bajo la marca 'ISX Financial' al prestar servicios a nuestros clientes de dinero electrónico y servicios de pago, mientras que Xryma se referirá a nuestras actividades corporativas".

La nueva identidad corporativa se implementará progresivamente en las comunicaciones, el sitio web y la documentación oficial del Grupo durante las próximas semanas.

Xryma Plc mantiene su compromiso de proporcionar a sus clientes y socios en Europa y otros continentes productos y servicios financieros seguros, escalables e innovadores.

Para obtener más información y consultar los comunicados oficiales, visite: www.xryma.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2777431...Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2940043...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/isx-financial-eu-plc-anuncia-cambio-de-nombre-corporativo-a-xryma-plc-302722421.html