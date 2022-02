James Beer se une a Hut 8 Mining como Vicepresidente Senior de Operaciones (1)

Beer aporta a Hut 8 dos décadas de experiencia con líderes tecnológicos canadienses para apoyar los objetivos de crecimiento de la empresa

TORONTO, 15 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" o "la Compañía"), uno de los pioneros de la minería de activos digitales más grandes y centrados en la innovación de Norteamérica, que apoya sistemas abiertos y descentralizados desde 2018, se complace en anunciar el nombramiento de James Beer para el nuevo cargo de Vicepresidente Senior de Operaciones, a partir del 22 de febrero de 2022. Beer se une al creciente y diverso equipo de liderazgo de Hut 8 bajo la dirección del consejero delegado Jaime Leverton para apoyar el escalamiento y la expansión de las operaciones diversificadas de la Compañía.

Beer aporta más de 20 años de experiencia de liderazgo en organizaciones de proveedores de servicios que prestan servicios de operaciones de instalaciones de misión crítica, colocación, diseño y construcción de sitios, arquitectura de redes, seguridad y servicios gestionados.

"Estamos encantados de incorporar a James al equipo de dirección ejecutiva de Hut 8 para que nos ayude a crear un valor adicional a medida que continuamos escalando y diversificando", dijo Jaime Leverton, consejero delegado de la Compañía. "James trae consigo una experiencia y una trayectoria alineada con nuestra visión de Hut 8 y será fundamental para impulsar el crecimiento y la innovación mientras supervisa las operaciones de nuestro centro de datos."

Durante las dos últimas décadas, James ha participado en múltiples transacciones de fusiones y adquisiciones centradas en la integración, la construcción de motores de crecimiento y la creación de valor.

"Estoy deseando formar parte de Hut 8 y aprovechar la increíble innovación y el impulso de la Compañía en los ámbitos de los centros de datos tradicionales y los servicios gestionados", dijo Beer. "A medida que la industria se digitaliza cada vez más, es emocionante trabajar en la vanguardia de las tecnologías informáticas de alto rendimiento que se están desarrollando para la próxima generación."

Hut 8 es uno de los mayores mineros de activos digitales centrados en la innovación de Norteamérica, dirigido por un equipo de tecnólogos creadores de negocios, entusiasmados con el bitcoin, el blockchain, la web 3.0 y el puente entre los mundos de la informática naciente y la tradicional de alto rendimiento. Con dos sitios de minería de activos digitales ubicados en el sur de Alberta y un tercer sitio en North Bay, Ontario, todos ubicados en Canadá, Hut 8 tiene una de las tasas de capacidad más altas de la industria y uno de los inventarios más altos de Bitcoin auto-minado de cualquier cripto minero o empresa que cotiza en bolsa a nivel mundial. Con 36.000 pies cuadrados de espacio de centro de datos geodiverso y capacidad de nube conectada a redes eléctricas alimentadas por importantes recursos renovables y libres de emisiones, Hut 8 está revolucionando los activos convencionales para crear el primer modelo de centro de datos híbrido que sirve tanto a los sectores tradicionales de computación de alto rendimiento (web 2.0) como a los nacientes sectores de computación de activos digitales, juegos de blockchain y web 3.0. Hut 8 fue la primera minera canadiense de activos digitales que cotizó en el índice compuesto Nasdaq Global Select y la primera empresa de blockchain que se incorporó al índice compuesto S&P/TSX en 2021. El equipo de tecnólogos de construcción de negocios de Hut 8 son creyentes en los sistemas descentralizados, administradores de poderosas soluciones líderes en la industria e impulsores de la innovación en la minería de activos digitales y la computación de alto rendimiento, con un enfoque en la alineación de ESG. Mediante la innovación, la imaginación y la pasión, Hut 8 está ayudando a definir la revolución de los activos digitales para crear valor e impactos positivos para sus accionistas y las generaciones venideras.

