(Información remitida por la empresa firmante)

-Obras maestras de la artesanía, la gastronomía y la cultura: "JAPAN SUI COLLECTION a Paris" cautiva a 200 líderes europeos en Le Royal Monceau

TOKIO, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Del 3 al 5 de marzo de 2026, la Oficina del Gabinete del Gobierno de Japón celebró el debut europeo de la "JAPAN SUI COLLECTION a Paris" en el Hotel Le Royal Monceau - Raffles Paris. El evento acogió a aproximadamente 200 figuras destacadas de los sectores empresarial, cultural y creativo de Europa.

Lanzada en otoño de 2025, la JAPAN SUI COLLECTION presenta el concepto "Sui", una estética japonesa única que encarna la elegancia refinada, la sobriedad y la claridad espiritual, a través de la excepcional artesanía regional y el patrimonio cultural.

-Tesoros Nacionales Vivientes y Técnicas Trascendentes Los invitados quedaron profundamente conmovidos por la Caja de Arte de Laca de Kazumi Murose y las magistrales técnicas de lacado del Gabinete Sendai Tansu. La presentación de innovaciones pioneras, como la aplicación de laca tradicional al cuero genuino, un concepto completamente nuevo en el mercado europeo, combinada con la excepcional oportunidad de escuchar al propio artista compartir las historias no contadas y la pasión que hay detrás de sus creaciones, causó un profundo impacto visceral. Esta experiencia directa proporcionó un nivel de inspiración que superó con creces lo que jamás se podría capturar en fotografías o folletos.

Imágenes de la exposición visual y artesanal más importantes: https://drive.google.com/file/d/1tGx-X74nwq4rajYRywWzvAHVYur4ZGg1/view?usp=sharing

- Diálogo Gastronómico Moderno a cargo de Nobu Matsuhisa El 4 de marzo, el restaurante del hotel, DINING MATSUHISA PARIS, se reservó en exclusiva para una experiencia culinaria a medida, supervisada por el mundialmente reconocido chef Nobu Matsuhisa.

Ingredientes de primera calidad, traídos específicamente para la ocasión, como cítricos "Kito yuzu", "hoshigaki" (caquis secados al sol), pimienta "sansho", carne "wagyu" y arroz orgánico, se presentaron en exclusivos "mame-zara" (platos miniatura) traídos de Japón, creando un deleite para la vista y el paladar, que se transformó en un elegante menú japonés moderno. La velada también incluyó maridajes de 16 variedades de sake japonés, muchas de ellas debutando en Europa, junto con quesos artesanales. También se ofreció una experiencia tradicional con "matcha" (té verde en polvo), que fue muy aclamada por los invitados, quienes sintieron que "viajaban por Kioto", lo que refleja la creciente popularidad del té en París.

Imágenes de cocina: https://drive.google.com/file/d/16Fv4gve...

-Arte en Movimiento: JUNKO KOSHINO y la Espectáculo Tradicional El programa continuó con un desfile de moda inspirado en la tradición japonesa y una presentación de "Nihon Buyo" (danza clásica japonesa), ambas producidas por JUNKO KOSHINO, que cautivaron al público con una dinámica fusión de patrimonio y expresión contemporánea.

-Del Patrimonio a la Vida Contemporánea Durante la recepción, los invitados se mostraron interesados en saber dónde adquirir el Gabinete Sendai Tansu lacado, mientras que otros expresaron un gran interés en integrar las obras expuestas en su vida cotidiana.

Las obras presentadas en el evento ya se encuentran disponibles en el sitio web oficial. La Oficina del Gabinete considera este evento un hito importante en la expansión de la presencia global de la cultura tradicional y la gastronomía regional de Japón. De cara al futuro, Japón aspira no solo a preservar su patrimonio, sino también a reinterpretar técnicas y estéticas atemporales para la sociedad contemporánea, creando nueva relevancia y valor para el público mundial.

Imágenes de la actuación y del trabajo en laca de Urushi: https://drive.google.com/file/d/1PIiveoEbVW1CCWJn9lK-Y6IAxyJbVoFt/view?usp=sharing

Descripción general del evento Título: JAPAN SUI COLLECTION a ParisPrograma:- 4 de marzo: Previa para los medios, exposición de artesanía y recepción con cóctel- 5 de marzo: Exposición de artesanía Lugar: Hotel Le Royal Monceau - Raffles ParisContenidos:- Exposición de aproximadamente 50 obras maestras tradicionales japonesas- Presentación culinaria japonesa moderna a cargo de Nobu Matsuhisa- Espectáculo de Nihon Buyo con vestuario de JUNKO KOSHINOOrganizador: Cabinet Office, Government of JapanColaboración: JUNKO KOSHINOComisarios: Toshiaki Kawamata, Sophie Richard (consultora de arte)

Sitio web oficial: https://japan-sui-collection.go.jp/

Fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/japan-sui-collection-a-paris-cautiva-a-200-lideres-europeos-en-le-royal-monceau-302712105.html