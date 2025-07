JELD-WEN amplía la certificación Cradle to Cradle® y expande su cartera de puertas sostenibles certificadas

(Información remitida por la empresa firmante)

Los productos JELD-WEN, presentes en cinco países europeos, contribuyen ahora a la certificación de productos de construcción circular, lo que refuerza su liderazgo en innovación responsable.

SOLIHULL, Reino Unido, 7 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- JELD-WEN UK, una filial de JELD-WEN Holding, Inc., un fabricante líder mundial de productos de construcción, ha obtenido su segunda certificación de producto Cradle to Cradle Certified en 2025, ampliando su gama de puertas sostenibles verificadas independientemente y reforzando su compromiso con la innovación responsable en toda Europa.

Cradle to Cradle Certified es uno de los estándares de sostenibilidad de productos más avanzados del mundo, que evalúa los productos en cuanto a salud de los materiales, circularidad, protección del clima, gestión hídrica y equidad social.

Los productos de JELD-WEN recientemente certificados en nivel Bronce incluyen puertas exteriores ADVANCELINE de Letonia, marcos interiores de Estonia, puertas de alto rendimiento de Dinamarca y Suecia, puertas estables y compactas también de Dinamarca, y cinco modelos de alto rendimiento del Reino Unido. Estas incorporaciones abarcan cinco países y reflejan el progreso de la compañía en la integración de la sostenibilidad con la excelencia en la fabricación.

Según Guillaume Woringer, vicepresidente de operaciones de JELD-WEN Europe, este logro subraya cómo la sostenibilidad influye cada vez más en la innovación y el rendimiento de la empresa. "Esta certificación es más que un reconocimiento; demuestra que la sostenibilidad impulsa cada paso del desarrollo y la producción de nuestros productos. Refleja la dedicación y la excelencia técnica de nuestros equipos, quienes han hecho de la sostenibilidad una ventaja competitiva en nuestra forma de operar y servir a nuestros clientes".

Este logro posiciona a JELD-WEN a la vanguardia de los próximos avances normativos, como el Reglamento sobre Deforestación de la UE (EUDR), que exigirá a las empresas demostrar que los productos derivados de la madera no están vinculados a la deforestación ni a la degradación forestal. Al cumplir con los rigurosos estándares de la certificación Cradle to Cradle Certified, que incluye un abastecimiento responsable y trazable, JELD-WEN integra la sostenibilidad en todo el ciclo de vida del producto, desde la selección de materiales hasta la fabricación y la entrega. Esto no solo favorece el cumplimiento normativo futuro, sino que también refuerza la transparencia y la creación de valor a largo plazo para clientes, socios y comunidades.

Carolyn Payne, directora de ESG global para JELD-WEN, comentó "La ampliación de nuestra certificación Cradle to Cradle es un hito importante en la trayectoria de sostenibilidad de JELD-WEN. Esta certificación refleja nuestro firme compromiso con el diseño de productos seguros, circulares y fabricados de forma responsable. Es un testimonio de la dedicación de nuestros equipos globales y de nuestros continuos esfuerzos por integrar la responsabilidad ambiental y social en cada etapa de nuestra cadena de valor."

Como organización global, JELD-WEN se compromete a ofrecer soluciones sostenibles e innovadoras que beneficien a nuestros clientes, comunidades y nuestro planeta. Esta certificación refleja nuestra dedicación al progreso continuo en nuestros objetivos globales de ESG. Puede obtener más información sobre la trayectoria de sostenibilidad global de JELD-WEN en corporate.jeld-wen.com/responsibility.

Acerca de JELD-WEN Holding, Inc.:JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD) es un diseñador, fabricante y distribuidor líder a nivel mundial de puertas, ventanas y productos de construcción de alto rendimiento para interiores y exteriores, que atiende a los sectores de la nueva construcción, la reparación y la remodelación. Con sede en Charlotte, Carolina del Norte, JELD-WEN opera en 14 países de Norteamérica y Europa y cuenta con aproximadamente 16.000 empleados dedicados a aportar belleza y seguridad a los espacios que forman parte de nuestras vidas. La familia de marcas JELD-WEN incluye JELD-WEN en todo el mundo, LaCantina y VPI™ en Norteamérica, y Swedoor y DANA en Europa. Para más información, visite corporate.JELD-WEN.com o síganos en LinkedIn.

Contacto para medios:JELD-WEN EuropeAmy SimpsonDirectora de Comunicaciones, Europa+44 7795 486061asimpson@jeldwen.com

