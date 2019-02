Johnson & Johnson Vision anuncia el lanzamiento en Europa de las lentes intraoculares monofocales TECNIS Eyhance (2)

Publicado 04/02/2019 8:01:43 CET

Efectos adversos generales de las LIOLos efectos adversos potenciales durante o tras la cirugía de cataratas con implante de LIO pueden incluir, entre otros: endoftalmitis/infección intraocular, hipopion, hipema, luxación de LIO, edema macular cistoide, bloqueo pupilar, desprendimiento/desgarro de retina, edema estromal corneal persistente, iritis persistente, aumento persistente de la PIO (presión intraocular) que requiera tratamiento, descompensación corneal aguda, intervención quirúrgica intraocular secundaria (como la recolocación o extracción del implante o una punción de cámara anterior realizada al menos una semana después de la cirugía de cataratas, u otro procedimiento quirúrgico), y cualquier otro efecto adverso que cause una deficiencia visual permanente o requiera intervención quirúrgica o médica para prevenir una deficiencia visual permanente.

PRECAUCIÓN: Consulte las instrucciones de uso para la información de seguridad importante.

Precauciones sobre las declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" según se define en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995 en relación con las LIO TECNIS Eyhance. Se advierte al lector de que no confíe en estas declaraciones prospectivas, ya que se basan en expectativas actuales acerca de eventos futuros. Si las suposiciones resultan erróneas, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados reales podrán diferir materialmente con respecto a las expectativas y proyecciones de Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., cualquiera de las filiales de Johnson & Johnson Medical Devices Companies y/o Johnson & Johnson. Entre los riesgos y las incertidumbres se incluyen, entre otros: incertidumbre ante las aprobaciones regulatorias; incertidumbre de éxito comercial; impugnaciones de patentes; la competencia, incluidos avances tecnológicos, nuevos productos y patentes adquiridas por la competencia; dificultades y retrasos en la fabricación; eficacia del producto o cuestiones de seguridad que resulten en la retirada de productos o medidas reguladoras; cambios en la legislación y normativas pertinentes, incluidas las reformas mundiales de cuidados sanitarios; cambios en los patrones de comportamiento y de compra de los consumidores de productos y servicios sanitarios; y tendencias hacia la contención de los costes de los cuidados sanitarios. Para acceder a un listado y descripción completo de estos riesgos, incertidumbres y otros factores, consulte el Informe Anual de Johnson & Johnson, a través del Formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, incluido en la sección titulada "Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas" y "Punto 1A. Factores de riesgo", así como el Informe Trimestral de la empresa presentado más recientemente, a través del Formulario 10-Q y futuras tramitaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa de los EE. UU. Se pueden encontrar copias de estos archivos en www.sec.gov [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2355481-1&h=4205186388&u=http%3A%2F%2Fwww.sec.gov%2F&a=www.sec.gov], www.jnj.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2355481-1&h=3663512162&u=http%3A%2F%2Fwww.jnj.com%2F&a=www.jnj.com] o en Johnson & Johnson mediante solicitud. Ni Johnson & Johnson Medical Devices Companies ni Johnson & Johnson asumen obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de información nueva o bien de eventos o desarrollos futuros.

TECNIS, TECNIS Eyhance y TECNIS Symfony son marcas registradas de Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. © Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2019. Estos productos sanitarios cumplen los requisitos de aplicación de la legislación de productos sanitarios.

