Judit Giró Benet, empresaria española, reconocida en los Premios Europeos para Mujeres Innovadoras 2026

Judit Giró Benet, empresaria española, reconocida como una de las principales innovadoras de Europa en los Premios Europeos para Mujeres Innovadoras 2026 - Comisión Europea

(Información remitida por la empresa firmante)

Judit Giró Benet, empresaria española, reconocida como una de las principales innovadoras de Europa en los Premios Europeos para Mujeres Innovadoras 2026

Bruselas, 24 de junio de 2026.- La Comisión Europea ha dado a conocer hoy a las ganadoras de la 12.ª edición del Premio Europeo para Mujeres Innovadoras en la Cumbre del Consejo Europeo de Innovación (EIC) celebrada en Bruselas. Este premio, que está gestionada conjuntamente por el EIC y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), reconoce a las mujeres emprendedoras cuyo trabajo impulsa la innovación en toda Europa y contribuye a una economía más competitiva, inclusiva y con visión de futuro.

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Ekaterina Zaharieva, Comisaria de Startups, Investigación e Innovación, afirmó:

"El Premio Europeo para Mujeres Innovadoras reconoce las ideas audaces y el liderazgo de las mujeres que están transformando la innovación en un impacto en el mundo real. Las finalistas y ganadoras de este año demuestran cómo el espíritu emprendedor y la diversidad van de la mano para fortalecer la capacidad de innovación de Europa. Sus logros son una fuente de inspiración para la próxima generación de innovadores de toda Europa."



Judit Giró Benet, (España), fundadora de The Blue Box, obtuvo el segundo puesto en en la categoría de Innovadoras Emergentes EIC por su trabajo en el desarrollo de una solución de diagnóstico no invasiva destinada a mejorar la detección precoz del cáncer de mama, en particular para poblaciones insuficientemente atendidas por los métodos de detección existentes. Al combinar la accesibilidad, la facilidad de uso y la innovación científica, su enfoque refleja los crecientes esfuerzos que se están realizando en Europa para reforzar la atención sanitaria preventiva y el diagnóstico precoz, mejorando los resultados y reduciendo al mismo tiempo la presión sobre los sistemas sanitarios.





El premio destaca los notables logros de los ganadores y finalistas en tres categorías. Consulte la lista completa a continuación:



1) Mujeres innovadoras EIC, para todas las mujeres fundadoras y cofundadoras de los Estados miembros de la UE y los países asociados a Horizon Europe:

Ganadora: Katerina Spranger (Ucrania/Reino Unido), fundadora y directora ejecutiva de Oxford Heartbeat, por la aplicación de inteligencia artificial para respaldar un tratamiento más seguro y preciso de los aneurismas cerebrales.

(Ucrania/Reino Unido), fundadora y directora ejecutiva de Oxford Heartbeat, por la aplicación de inteligencia artificial para respaldar un tratamiento más seguro y preciso de los aneurismas cerebrales. Segundo puesto: Elena Heber (Alemania), cofundadora y directora general de HelloBetter, por la ampliación del acceso a la atención de salud mental mediante terapias digitales clínicamente validadas y soluciones basadas en la inteligencia artificial.

(Alemania), cofundadora y directora general de HelloBetter, por la ampliación del acceso a la atención de salud mental mediante terapias digitales clínicamente validadas y soluciones basadas en la inteligencia artificial. Tercer puesto: Judit Camargo Sanromà (España), fundadora y directora ejecutiva de Roka Furadada, por abordar el aumento de los casos de cáncer de piel mediante ingredientes cosméticos ecológicos que ofrecen una protección eficaz contra los rayos UV y, al mismo tiempo, minimizan el daño a los ecosistemas marinos.

2) Innovadoras Emergentes EIC, para jóvenes innovadoras prometedoras menores de 35 años:

Ganadora: Marta Oliveira (Bélgica), cofundadora y directora de operaciones de ATMOS Space Cargo, por permitir que cápsulas espaciales reutilizables traigan de vuelta con seguridad materiales desde la órbita y faciliten nuevas oportunidades de investigación.

(Bélgica), cofundadora y directora de operaciones de ATMOS Space Cargo, por permitir que cápsulas espaciales reutilizables traigan de vuelta con seguridad materiales desde la órbita y faciliten nuevas oportunidades de investigación. Segundo puesto: Judit Giró Benet , (España), fundadora de The Blue Box, por el desarrollo de una prueba basada en la orina para mejorar la detección precoz del cáncer de mama, especialmente en el caso de las mujeres que no se benefician suficientemente de los métodos de cribado actuales.

, (España), fundadora de The Blue Box, por el desarrollo de una prueba basada en la orina para mejorar la detección precoz del cáncer de mama, especialmente en el caso de las mujeres que no se benefician suficientemente de los métodos de cribado actuales. Tercer puesto: Carin Lightner (Suiza), cofundadora y directora ejecutiva de Enantios, por impulsar el desarrollo de nuevos medicamentos mediante un análisis más rápido y preciso de moléculas complejas.





3) Liderazgo de Mujeres EIT, para miembros excepcionales de la comunidad de EIT:

Ganadora: Ella Frances Cullen (Portugal) , cofundadora y directora de marketing de Minespider, pionera en la trazabilidad digital de los productos a lo largo de las cadenas de suministro. La plataforma de blockchain e inteligencia artificial de su empresa proporciona pasaportes digitales para productos y baterías, lo que permite la trazabilidad de la cadena de suministro, aumentando la transparencia, la sostenibilidad y el cumplimiento normativo.

(Portugal) cofundadora y directora de marketing de Minespider, pionera en la trazabilidad digital de los productos a lo largo de las cadenas de suministro. La plataforma de blockchain e inteligencia artificial de su empresa proporciona pasaportes digitales para productos y baterías, lo que permite la trazabilidad de la cadena de suministro, aumentando la transparencia, la sostenibilidad y el cumplimiento normativo. Segundo puesto: Stefania Raimondo (Italia) , cofundadora de Navhetec, está impulsando la nanomedicina basada en plantas mediante la extracción de partículas con potencial biomédico del jugo de cítricos. Su empresa ha desarrollado y patentado un método que permite la extracción y el uso de estas partículas para formular productos para la salud con una eficacia superior y funcionalidades novedosas.

(Italia) cofundadora de Navhetec, está impulsando la nanomedicina basada en plantas mediante la extracción de partículas con potencial biomédico del jugo de cítricos. Su empresa ha desarrollado y patentado un método que permite la extracción y el uso de estas partículas para formular productos para la salud con una eficacia superior y funcionalidades novedosas. Tercer puesto: Neide Vieira (Portugal), cofundadora y directora de operaciones de IPLEXMED, por agilizar el diagnóstico de enfermedades infecciosas mediante el uso de biosensores de grafeno. Su empresa ha creado una plataforma de diagnóstico portátil, rápida y conectada que ofrece resultados de calidad de laboratorio aprovechando las propiedades electrónicas superiores de los biosensores de grafeno.



Gestionado conjuntamente por la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes (EISMEA) y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), el Premio Europeo para Mujeres Innovadoras pone de relieve la contribución fundamental de las mujeres emprendedoras al ecosistema de innovación europeo y a su competitividad a largo plazo. En su duodécima edición, el premio continúa reconociendo y celebrando a las mujeres excepcionales que impulsan la innovación y el espíritu emprendedor en toda Europa.



Antecedentes



El Premio Europeo para Mujeres Innovadoras se otorga a mujeres de toda la UE y de países asociados a Horizon Europe, cuyas innovaciones disruptivas impulsan un cambio positivo para las personas y el planeta. Su objetivo es destacar sus logros y animar a más mujeres y niñas a seguir carreras profesionales en el ámbito de la innovación y el emprendimiento.

Hay tres categorías de premios:

La categoría de Mujeres Innovadoras de EIC , que se otorga a las mujeres innovadoras y con mayor talento de toda la UE y de los países asociados. La ganadora recibe 100 000 €, y las dos finalistas reciben 70 000 € y 50 000 € respectivamente;

, que se otorga a las mujeres innovadoras y con mayor talento de toda la UE y de los países asociados. La ganadora recibe 100 000 €, y las dos finalistas reciben 70 000 € y 50 000 € respectivamente; La categoría de Innovadoras Emergentes de EIC , se otorga a jóvenes innovadoras prometedoras menores de 35 años. La ganadora recibe 50 000 €, y las dos finalistas reciben 30 000 € y 20 000 € respectivamente;

, se otorga a jóvenes innovadoras prometedoras menores de 35 años. La ganadora recibe 50 000 €, y las dos finalistas reciben 30 000 € y 20 000 € respectivamente; La categoría de Liderazgo de Mujeres de EIT, se otorga a mujeres líderes excepcionales de la Comunidad EIT. La ganadora recibe 50 000 €, y las dos finalistas reciben 30 000 € y 20 000 € respectivamente.



Más información

Premio de la UE a las Mujeres Innovadoras 2026: las ganadoras - Consejo Europeo de Innovación

Contacto: EISMEA-WIP@ec.europa.eu





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