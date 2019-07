Junio a 1ª mitad de 2019: Estabilidad en las cifras de Fráncfort y los aeropuertos del Grupo de Fraport (2)

Publicado 15/07/2019 19:32:11 CET

Cifras de tráfico de Fraport Junio de 2019 Aeropuertos del Grupo Fraport1 Junio de 2019 Año 2019 hasta la fecha (YTD) Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente consolidados cuota (%) Mes % Mes % Mes % YTD % YTD % YTD % FRA Fráncfort Alemania 100,00 6 580 244 3,4 171 444 -4,8 45 871 1,4 33 643 933 3,0 1 047 602 -2,6 252 316 2,1 --- LJU Liubliana Eslovenia 100,00 188 622 6,7 917 -10,0 3372 3,3 859 557 3,4 5726 -5,4 16 679 -1,6 --- Fraport Brasil 100,00 1 153 394 0,6 6220 -16,9 10 377 -6,3 7 416 942 8,5 38 121 -5,6 65 695 -0,9 --- FOR Fortaleza Brasil 100,00 514 607 3,3 3321 -10,1 4268 -7,3 3 450 261 17,4 20 111 -4,4 28 680 8,8 --- POA Porto Alegre Brasil 100,00 638 787 -1,5 2899 -23,6 6109 -5,6 3 966 681 1,8 18 010 -6,9 37 015 -7,3 LIM Lima Perú 80,01 1 894 062 7,9 20 725 -3,9 16 279 4,3 11 296 901 6,2 123 700 -5,9 96 141 1,4 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 4 465 012 2,1 641 -17,8 35 083 2,0 10 921 570 2,7 3619 -7,0 93 097 3,8 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A 73,40 2 342 410 1,1 475 -20,3 17 796 0,9 6 333 089 2,0 2730 -5,7 51 979 1,8 --- CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 73,40 541 718 -3,5 15 -10,2 3937 -5,0 1 085 154 -1,4 88 21,5 8801 -5,1 --- CHQ Chania (Creta) Grecia 73,40 460 470 3,4 40 -14,2 2998 8,0 1 126 245 -3,5 209 -6,8 8083 6,0 --- EFL Cefalonia Grecia 73,40 134 179 0,4 0 n.d. 1143 1,5 240 851 0,1 0 -86,3 2425 5,2 --- KVA Kavala Grecia 73,40 53 846 -2,0 8 -38,4 494 -7,8 109 430 -38,4 47 19,1 1343 -32,2 --- PVK Aktion/Preveza Grecia 73,40 115 741 13,1 0 n.d. 974 13,1 179 968 11,3 0 n.d. 1747 4,6 --- SKG Salónica Grecia 73,40 711 278 1,9 413 -20,7 6001 0,1 3 046 758 8,0 2382 -6,7 25 372 5,9 --- ZTH Zante Grecia 73,40 325 178 1,3 0 n.d. 2249 2,7 544 683 0,7 4 6,7 4 208 -0,9 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia B 73,40 2 122 602 3,2 166 -9,5 17 287 3,1 4 588 481 3,8 890 -10,8 41 118 6,3 --- JMK Miconos Grecia 73,40 248 168 11,8 13 -3,4 3103 11,6 475 216 13,2 43 24,8 5796 14,8 --- JSI Scíathos Grecia 73,40 80 820 -1,1 0 n.d. 672 -2,6 128 502 5,0 0 n.d. 1225 0,0 --- JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 342 825 2,1 17 -6,6 3193 5,7 886 863 7,3 86 2,7 8174 10,8 --- KGS Kos Grecia 73,40 442 313 1,1 33 15,8 3049 -3,5 866 286 3,7 150 21,3 7008 2,6 --- MJT Mytilene (Lesbos) Grecia 73,40 57 452 7,6 29 -1,9 673 13,5 204 444 10,2 180 -8,3 3054 33,5 --- RHO Rodas Grecia 73,40 878 838 2,1 54 -20,9 5782 -0,5 1 860 159 -0,8 319 -25,0 13 287 -2,9 --- SMI Samos Grecia 73,40 72 186 8,7 19 -22,1 815 14,0 167 011 7,3 113 -16,7 2574 15,8 --- Fraport Twin Star 60,00 858 043 -12,4 229 -65,9 6146 -15,3 1 438 731 -12,9 2918 -35,1 11 367 -15,7 --- BOJ Burgas Bulgaria 60,00 548 790 -10,8 217 -67,2 3926 -12,7 738 031 -14,5 2864 -35,6 5803 -14,8 --- VAR Varna Bulgaria 60,00 309 253 -15,1 12 10,4 2220 -19,5 700 700 -11,1 54 11,7 5564 -16,6 En aeropuertos cuyos fondos propios están consolidados --- AYT Antalya Turquía 51,00 4 759 058 10,0 n.d. n.d. 26 503 10,4 13 246 644 8,1 n.d. n.d. 81 904 10,7 --- LED San Petersburgo Rusia 25,00 1 988 483 3,8 n.d. n.d. 16 278 1,3 8 767 773 10,3 n.d. n.d. 80 310 4,7 --- XIY Xi'an China 24,50 3 834 898 4,3 31 526 27,6 28 096 3,2 22 904 944 6,2 164 816 22,2 168 031 4,8

Aeropuerto de Fráncfort2 Junio de 2019 Mes % YTD 2019 % --- Pasajeros 6 580 587 3,4 33 645 471 3,0 --- Carga (mercancías y correo) 174 392 -4,7 1 065 586 -2,8 --- Movimientos de aviones 45 871 1,4 252 316 2,1 --- MTOW (en toneladas métricas)3 2 810 214 1,7 15 599 400 2,1 --- PAX/PAX- vuelo4 152,9 1,6 142,7 0,8 --- Factor de ocupación de asientos (%) 82,7 77,9 --- Tasa de puntualidad (%) 64,4 72,5 --- Aeropuerto de Fráncfort Cuota PAX %5 Cuota PAX %5 Desglose regional Mes YTD --- Europa 65,7 2,7 63,9 2,6 --- Alemania 10,0 -3,3 10,8 -0,3 --- Europa (excepto Alemania) 55,7 3,8 53,2 3,2 --- Europa occidental 46,1 4,4 44,0 2,6 --- Europa oriental 9,6 1,2 9,1 6,1 --- Intercontinental 34,3 4,7 36,1 3,7 --- África 4,1 18,2 4,6 10,2 --- Oriente Medio 4,4 8,5 5,2 0,2 --- Norteamérica 14,0 2,7 12,2 3,5 --- Centroamérica y Sudamérica 2,7 4,4 3,7 5,4 --- Lejano Oriente 9,0 1,0 10,4 2,5 --- Australia 0,0 n.d. 0,0 n.d. ---

Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas, excluido el tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas), cifras preliminares; 2 Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, incluye la aviación comercial), Carga (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, en toneladas métricas), Movimientos (llegadas y salidas); 3 Solo tráfico entrante; 4 Tráfico programado y chárter; 5 cambio absoluto frente al año previo en porcentaje; *Carga = mercancías y correo

