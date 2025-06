(Información remitida por la empresa firmante)

- Keymed Biosciences anuncia los últimos resultados del ensayo clínico de CM336 publicados en el New England Journal of Medicine

CHENGDU, China, 13 de junio de 2025/PRNewswire/ -- El 12 de junio, Keymed Biosciences Inc. (HKEX: 02162) anunció que el equipo de investigación del profesor Jun Shi del Instituto de Hematología y Hospital de Enfermedades de la Sangre, Academia China de Ciencias Médicas (Instituto de Hematología, Academia China de Ciencias Médicas) ha publicado recientemente un informe de investigación titulado "BCMA-Targeted T-Cell Engager for Autoimmune Hemolytic Anemia after CD19 CAR T-Cell Therapy" en el New England Journal of Medicine (NEJM), que ha informado por primera vez a nivel mundial los datos de investigación sobre un tratamiento con anticuerpos biespecíficos BCMA x CD3 para pacientes con anemia hemolítica autoinmune refractaria (AIHA).

Los resultados del estudio mostraron que dos pacientes experimentaron una rápida mejoría de la enfermedad tras la administración de CM336, logrando una remisión parcial los días 13 y 19, respectivamente. Los niveles de hemoglobina se normalizaron los días 17 y 21, respectivamente, mientras que los recuentos de reticulocitos, la lactato deshidrogenasa y los niveles de bilirrubina indirecta disminuyeron significativamente. Antes de recibir el tratamiento con CM336, ambos pacientes se habían sometido a múltiples regímenes de tratamiento, incluyendo glucocorticoides, esplenectomía, anticuerpos anti-CD20, inhibidores de BTK y terapias con células CAR-T CD19, pero su enfermedad finalmente recurrió o progresó a un estado refractario. Los resultados de la última evaluación, 6 meses después de iniciar CM336, mostraron que ambos pacientes permanecieron en remisión sostenida sin terapias inmunosupresoras ni transfusiones. No se produjo ningún síndrome de liberación de citocinas (SLC), síndrome de neurotoxicidad asociada a células efectoras inmunitarias (ICANS) ni eventos infecciosos durante todo el tratamiento y el período de seguimiento.

El estudio general mostró que CM336 había demostrado señales de eficacia positivas en el tratamiento de pacientes con AIHA recidivante/refractaria que previamente habían recibido múltiples terapias, con un rápido control de la enfermedad y una remisión sostenida que duró más de medio año, al tiempo que exhibía un buen perfil de seguridad, lo que potencialmente lo convierte en una opción de tratamiento innovadora para el desarrollo en esta enfermedad.

Acerca de CM336

CM336 es un anticuerpo biespecífico BCMA x CD3 que puede dirigirse, identificar y unirse simultáneamente tanto al BCMA en la superficie de las células diana como a los receptores CD3 en la superficie de los linfocitos T para reclutar linfocitos T inmunitarios cerca de las células diana, induciendo así citotoxicidad celular dependiente de linfocitos T (TDCC) para eliminarlas. A la fecha de este anuncio, el estudio clínico de fase II de CM336 para el tratamiento de la amiloidosis primaria de cadenas ligeras ha sido aprobado por el Centro de Evaluación de Medicamentos de la Administración Nacional de Productos Médicos y los ensayos clínicos comenzarán próximamente.

