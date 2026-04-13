Khoros lanza Iris® AI: Tu mensajero en todos los canales de marca (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

AUSTIN, Texas, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Menos de un año después de su adquisición por IgniteTech, Khoros anunció hoy Iris AI, una plataforma de gestión de redes sociales y cuidado de marca basada en IA que unifica la monitorización, publicación, interacción y análisis de redes sociales en un único sistema inteligente para los clientes de Khoros. Iris AI reemplaza el conjunto de herramientas fragmentadas que los clientes han utilizado durante años con una plataforma diseñada para ofrecer rapidez, responsabilidad y simplicidad.

Iris AI, que recibe su nombre de la diosa griega que transmitía mensajes entre dioses y mortales, hace lo mismo que su homónima: transmite la voz de tu marca y las señales de tus clientes a través de todos los canales, de forma rápida, precisa y conectada.

El problema que resuelve Iris AI no es sutil. Los equipos de atención al cliente operan actualmente con herramientas desconectadas que no comparten contexto. Cuando un problema de un cliente pasa de las redes sociales a la cola de soporte y luego a la ruta de escalamiento, el contexto se pierde en cada transferencia. Los agentes tienen que empezar de cero. Los clientes repiten lo que dicen. Los gerentes pierden visibilidad sobre lo que está sucediendo y por qué.

Iris AI elimina esa fragmentación. Cada interacción, cada canal y cada miembro del equipo opera dentro de un único sistema donde el contexto acompaña la conversación desde el primer contacto hasta la resolución.

"La mayoría de las plataformas de atención al cliente se mantienen a duras penas", afirmó Eric Vaughan, consejero delegado de IgniteTech y Khoros. "Tienes una herramienta de escucha social que no se comunica con la cola de atención al cliente, una cola de atención al cliente que no se comunica con los análisis y análisis que llegan dos semanas después de que el problema haya pasado. Iris AI es un sistema integral. Una visión unificada. Una única fuente de información fidedigna. Así es como debería haber sido siempre la atención al cliente".

Lo que ofrece Iris AI

Iris AI proporciona a los equipos de atención al cliente y redes sociales capacidades que históricamente han requerido tres plataformas separadas: creación de contenido, programación y publicación multicanal impulsadas por IA; monitorización de redes sociales en miles de millones de fuentes en 187 idiomas; enrutamiento inteligente de la interacción y recomendaciones de respuesta; y análisis que convierten las señales sociales en una ventaja estratégica.

El motor de IA de la plataforma gestiona la clasificación inteligente, dirigiendo las interacciones entrantes al agente adecuado según el tema, el sentimiento, la urgencia y la experiencia del agente. Cuando la IA puede resolver una consulta directamente, lo hace. Cuando se requiere el criterio humano, la transferencia incluye todo el contexto para que el agente nunca empiece desde cero.

Desde la adquisición de Khoros en mayo de 2025, las operaciones internas de IgniteTech, impulsadas por la IA, han logrado tasas de resolución de incidencias de entre el 5% y el 60%, han reducido la acumulación de solicitudes de soporte en un 82% y han disminuido el tiempo de inactividad de la plataforma en un 97%.

"Desarrollamos una plataforma completa de gestión de canales X/Twitter en diez días", explicó Vaughan. "No un prototipo. Ni una demostración. Una funcionalidad de calidad profesional que los clientes podían usar en sus propios sistemas. Esto es lo que sucede cuando dejas de considerar la IA como una función añadida y empiezas a verla como la base sobre la que construir. Gracias a nuestra transformación completa en una empresa centrada en la IA, pudimos reescribir más de 15 años de deuda técnica heredada de múltiples productos en un único código base coherente generado por IA en menos de un año. Y lo mejor de todo para los clientes es que Iris AI es totalmente compatible con los datos. Los clientes obtienen una plataforma completamente nueva, desde cero, sin necesidad de migrar datos. Esa es la diferencia entre transformar un producto y reconstruirlo".

Diseñado para la forma en que realmente funciona el cuidado de la marca

Iris AI permite la monitorización y respuesta en tiempo real en X/Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Reviews, YouTube, TikTok y más, con la posibilidad de implementar nuevos canales en cuestión de días, en lugar de trimestres. La moderación basada en IA detecta los riesgos de marca en tiempo real. El análisis de sentimiento identifica los problemas emergentes antes de que se agraven. Se realiza un seguimiento completo de cada interacción, lo que proporciona a los responsables una visión clara del rendimiento del equipo, los tiempos de respuesta y la calidad de la resolución, sin necesidad de informes manuales.

"Las marcas que triunfan en la interacción con el cliente son las que se presentan con rapidez, responden con inteligencia y nunca pierden el contexto", comentó Vaughan. "Iris AI está diseñada precisamente para eso. No para cómo funcionaba la atención al cliente hace cinco años, sino para cómo debe funcionar ahora mismo".

Dos fuerzas. Un coro

Iris AI es una de las dos partes de una plataforma integral de interacción con el cliente basada en IA. Junto con Aurora AI, el producto de comunidad reinventado de Khoros, Iris AI completa un sistema que abarca foros comunitarios, atención al cliente, gestión de redes sociales y servicio al cliente, todo ello basado en IA y con la posibilidad de compartir información. Esta combinación no es casual. Khoros nació de la fusión de Lithium Technologies y Spredfast porque la comunidad y las redes sociales nunca se concibieron como disciplinas separadas. Aurora AI e Iris AI son la expresión, basada en IA, de esa misma convicción.

Tus clientes son un coro. Khoros te ayuda a dirigirlo. Aurora AI es donde "el coro cobra vida", transformando preguntas en conocimiento duradero y la conexión entre pares en alcance global. Iris AI es el mensajero que lleva lo importante a todas las redes sociales.

Cada interacción entre Aurora AI e Iris AI alimenta una capa de inteligencia compartida que aprende sobre tus clientes, la voz de tu marca y tu negocio. La plataforma escucha, identifica lo importante y coordina acciones a gran escala. Esto es lo que diferencia a Khoros de un mercado repleto de herramientas que intentan gestionar canales, pero no los conectan.

Las dos mayores empresas cotizadas de gestión de redes sociales han experimentado importantes pérdidas de clientes corporativos y fuertes caídas en el precio de sus acciones durante el último año. Sus estados financieros son públicos. Una de ellas no ofrece ninguna plataforma para la comunidad. La otra sí la tiene, pero sus principales clientes corporativos están disminuyendo año tras año. Ninguna de las dos integra la inteligencia social con el conocimiento de la comunidad a nivel de datos.

"Sprout y Sprinklr son empresas que cotizan en bolsa, así que cualquiera puede leer su historia", destacó Vaughan. "Una no tiene comunidad. La otra está perdiendo su esencia empresarial. Somos los únicos que estamos reconstruyendo la comunidad, la atención al cliente, las redes sociales y el análisis de datos simultáneamente, con una arquitectura basada en IA desde cero, todo conectado y disponible en 187 idiomas. En algún momento, el mercado dejará de debatir sobre arquitectura y empezará a centrarse en los resultados".

Vender, diseñar, construir

Khoros no desarrolló Iris AI a puerta cerrada para presentarla el día del lanzamiento. Durante meses, el equipo utilizó la creación de prototipos acelerada por IA para crear versiones preliminares funcionales y presentarlas directamente a los clientes de Khoros. Pequeños equipos realizaron iteraciones cortas en cuestión de días, no de trimestres, mostrando a los clientes la dirección que estaba tomando el producto e incorporando sus comentarios en tiempo real. Las funcionalidades se validaron antes de su desarrollo. Las prioridades las establecieron los usuarios de la plataforma, no un comité de planificación.

"Ya no hacemos presentaciones con diapositivas", indicó Vaughan. "Creamos prototipos rápidamente, les mostramos a los clientes algo real y les preguntamos qué falla. Luego lo corregimos y se lo volvemos a mostrar. Para cuando lanzamos el producto, los clientes ya lo han moldeado. Así es como se crea algo que la gente realmente quiere, en lugar de algo que simplemente se vea bien en las demostraciones".

Estos anuncios coinciden con el relanzamiento de la presencia digital de Khoros en khoros.ai. "No se trata de un cambio de dominio", afirmó Vaughan. "Es una señal. Hemos transformado radicalmente esta empresa, y khoros.ai es donde se plasma esa historia".

Acerca de Khoros Khoros existe gracias a la decisión de dos empresas de no limitarse a un solo camino. Cuando Lithium Technologies, pionera en comunidades de marca online desde 2001, se fusionó con Spredfast, líder en gestión de redes sociales, crearon un puente entre comunidad y redes sociales sin precedentes. Durante 25 años, este puente ha sido la ventaja competitiva de Khoros. Hoy, impulsada por IgniteTech y rediseñada con inteligencia artificial, Khoros conecta comunidad, atención al cliente, redes sociales y análisis mediante Aurora AI e Iris AI. La plataforma ha impulsado más de 4.000 comunidades, genera 1.800 millones de visitas anuales y ahorra a las marcas más de 500 millones de dólares al año en costes de soporte. Visita khoros.ai para obtener más información.

Acerca de IgniteTech Fundada en 2010, IgniteTech es una empresa líder en software empresarial con enfoque en IA. Con un historial de adquisiciones exitosas e innovación constante, las soluciones de IgniteTech impulsan negocios en todo el mundo. La adquisición de Khoros en 2025 amplió su cartera para incluir una de las plataformas de interacción con el cliente digitales más implementadas en el mercado empresarial, con más de 4.000 comunidades activas desde 2001 y 1.800 millones de visitas anuales. IgniteTech está reconstruyendo la plataforma Khoros por completo con IA, incluyendo Aurora AI para la interacción con la comunidad e Iris AI para la gestión de redes sociales y el cuidado de la marca. Visite khoros.ai para obtener más información.

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