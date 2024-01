Kohler lleva el liderazgo en diseño y las experiencias de bienestar del hogar inteligente a CES 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

KOHLER, Wis., 5 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Kohler Co. anuncia sus diseños de vanguardia, nuevos productos innovadores y experiencias de bienestar en el hogar inteligente para CES 2024. La línea de Kohler marca un compromiso continuo para transformar los hogares en santuarios personales para la comodidad, el cuidado personal y la renovación.

Kohler incorpora forma y función avanzadas, controles intuitivos y conectividad perfecta para ayudar a los clientes a disfrutar de los beneficios de bienestar de soluciones de diseño excepcionales y experiencias de spa de lujo en casa.

Estos productos se mostrarán, entre otros, en el stand de Kohler en CES (#52817, Venetian Expo Hall):

Anthem+ Smart Showering Valves and Controls crea una experiencia de spa en casa a través de un sistema de control digital integrado que permite una entrega personalizada de agua, luz, sonido y vapor. La intuitiva interfaz de pantalla táctil permite a las personas preestablecer y activar fácilmente experiencias de ducha multisensoriales. La integración con la aplicación Kohler Konnect proporciona acceso remoto y control de ajustes preestablecidos personalizados, brindando a los usuarios acceso a una personalización perfecta desde cualquier lugar.

SpaViva Handshower and Cleansing combina tecnología de pulverización única y un dispositivo de limpieza incorporado para el mejor ritual de cuidado personal en la ducha. La ducha de mano multifuncional combina el exclusivo spray Katalyst que retiene el calor de Kohler con un nuevo spray Microbubble que presenta burbujas de 100 micrones o menos, óptimas para una limpieza más profunda. Adjunto a la ducha de mano multifuncional hay un dispositivo de limpieza todo en uno, equipado con una línea giratoria de accesorios que se recargan sin esfuerzo a través de una base magnética cuando no están en uso.

Atmo Fan es una nueva línea de ventilación de baño diseñada para mejorar el confort y la calidad del aire. Los modelos con tecnología inteligente avanzada miden la temperatura y la humedad para encenderse automáticamente cuando la humedad es alta. Los usuarios pueden programar horarios de encendido/apagado y establecer preferencias personalizadas para la velocidad predeterminada del ventilador, el brillo de la iluminación y la temperatura del color, los umbrales de humedad y temperatura del modo automático, así como la configuración de la luz nocturna.

PureWash Bidet Seat proporciona las comodidades personalizadas de asientos con calefacción, temperatura y presión del agua ajustables y apertura sin contacto en un diseño delgado y alargado disponible en acabados de color blanco o negro. La activación por voz a través de Alexa o Google Home permite el control manos libres del rociador, la secadora y la limpieza UV, brindando una experiencia higiénica mejorada.

Rista, un lavabo de baño nuevo en el mercado que combina la artesanía tradicional con la tecnología digital a través del exclusivo y revolucionario método de impresión 3D de Kohler con material de porcelana vítrea.

un lavabo de baño nuevo en el mercado que combina la artesanía tradicional con la tecnología digital a través del exclusivo y revolucionario método de impresión 3D de con material de porcelana vítrea. Kohler x SR_A Formation 01 traspasa los límites de la forma y la función con sus ángulos llamativos, su atrevido color naranja háptico industrial y su experiencia de suministro de agua. Diseñado como un objeto escultórico singular, el grifo presenta ingeniería avanzada de un canal de agua personalizado a través de ángulos agudos. Formation 01 desafía el diseño y el rendimiento de los grifos tradicionales y fue desarrollado por Kohler en asociación con el Dr. Samuel Ross y su estudio de diseño industrial SR_A.

Kohler también presentará una gama ampliada de inodoros inteligentes en la feria de este año, incluidas nuevas variaciones de Numi 2.0, Innate y Veil, así como el ganador del Premio a la Innovación CES 2023, Stillness Bath.

Para obtener más información sobre la experiencia del stand de Kohler en CES y la línea completa de productos, visite el KOHLER CES Press Kit.

Acerca de Kohler Co. Durante 150 años, Kohler Co. ha sido líder mundial en diseño e innovación, dedicado a proporcionar una vida elegante a través de productos de cocina y baño; armarios, azulejos e iluminación de lujo; soluciones de energía distribuida (energía doméstica, sistemas de energía industriales y tecnologías de sistemas de propulsión) y experiencias de hospitalidad de lujo y campeonatos de golf importantes. El campo de golf Whistling Straits de Kohler fue sede de la 43ª Ryder Cup en 2021. Kohler Co., de propiedad privada, fue fundada en 1873 y tiene su sede en Kohler, Wisconsin. La compañía también desarrolla soluciones para abordar problemas urgentes, como agua potable y saneamiento, para comunidades desatendidas en todo el mundo para mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.

KOHLER Kitchen & Bath, Energy, Golf + Resort Destinations

Contacto para medios: Jillian Rosone | jillian.rosone@kohler.com

