Kylian Mbappé se une a Pelé en la familia Hublot

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2018(TM), Pelé y Kylian Mbappé se comunicaron por primera vez a través de las redes sociales. Entre estos dos hombres se respira espontaneidad, respeto, valores compartidos, un gran amor por la vida y una pasión común: el fútbol.

En el momento en el que Kylian Mbappé se convierte en embajador de la marca relojera HUBLOT, una familia a la que Pelé también pertenece desde hace años, la marca ha tomado la iniciativa de reunir a estos dos excepcionales jugadores que simbolizan la fusión del tiempo:

Pasado, presente, futuro, dos grandes hombres unidos por la pasión por el fútbol y el amor por la vida.

"Kylian es el primer futbolista en activo que va a representar a la marca. Sucede a Usain Bolt, con quien comparte numerosos valores. Al convertirse en embajador de Hublot, Kylian se une a las leyendas del fútbol, y a "O Rei" Pelé en particular. Dos hombres que recientemente han exhibido sus valores comunes a través de las redes sociales.

El hecho de acoger a Kylian Mbappé en nuestra familia envía un poderoso mensaje: La fusión del tiempo, el poder de los sueños y de la pasión, la magia de un deporte, un atleta y valores que inspiran. Kylian es ante todo una buena persona, un hombre que encarna el futuro y todas las posibilidades que este ofrece. El hecho de tener la oportunidad de reunir a Pelé, el patriarca de la familia Hublot, y Kylian, nuestro embajador más joven, nos regala uno de esos momentos únicos en la vida, un instante en el que el tiempo se detiene para marcar la historia para siempre".

Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot

"Es un atleta fantástico. Me hizo vibrar durante la Copa Mundial de 2018, me dieron ganas de volver a ponerme las botas y encontrarme con él sobre el terreno de juego. Todavía no se da cuenta del todo, pero acaba de hacer historia y, sobre todo, guardará profundamente en su corazón los instantes que ha vivido, los logros que acaba de alcanzar. Cuando vi sus partidos durante la Copa Mundial, sentía mi cuerpo correr, mis pies marcar goles, mi corazón latir con la intensa alegría de la victoria. !Tenía que decírselo, y ahora tengo que conocerle!

Bravo, Kylian. Bienvenido a la familia Hublot".

Pelé, embajador de Hublot

"Conocer al señor Pelé es un inmenso honor para mí. Encontrarme junto a él en la familia Hublot, todo un orgullo. Para mí, Hublot ha sido un verdadero flechazo. Desde hace mucho tiempo me encantan sus relojes y su mentalidad. Mi encuentro con Jean-Claude Biver y Ricardo Guadalupe, que dirigen esta compañía, fue determinante. Tengo la necesidad de sentirme identificado con los valores de la marca con la que colaboro y de sus impulsores. HUBLOT encarna una fusión de innovación, nuevas tecnologías y materiales que me encanta. Apoya incondicionalmente mi deporte y asocio Hublot con los mejores momentos que he vivido como futbolista. Me siento muy orgulloso de convertirme en el primer futbolista en activo elegido para representar a la marca. Por eso: !soy de Hublot!"

Kylian Mbappé, embajador de Hublot

